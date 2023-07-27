ЖК в микрорайоне Горный гигант в Алматы активно строятся близ сибиреязвенного захоронения - Антикор

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Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Антикоррупционной службе - В Антикоррупционной службе рассказали , что согласно внешнему анализу в сфере строительства предгорной зоны мегаполиса коррупционные риски установлены на всех этапах градостроительства в Алматы.





В частности, в мегаполисе отсутствует системное планирование градостроительства.





Анализ показал, что генеральный план Алматы не обновлялся с 2011 года. В связи этим функциональные зоны свыше 63 тысяч гектаров земли менялись без участия экологов, органов СЭС и ЧС. Это привело к бесконтрольной застройке в природоохранных зонах и вблизи рек. Кроме того, в микрорайоне Горный гигант активно строятся жилые комплексы неподалеку от сибиреязвенного захоронения", - сообщили в Антикоре.





Другой проблемой является изменение целевого назначения земли. Как подчеркнули в пресс-службе, должностные лица акимата меняли целевое назначение земель на свое усмотрение. К примеру, вместо дачных участков возводились МЖК.





Вместе с тем подобная коллизия давала возможность неуплаты разницы кадастровой стоимости. Например, в 2021 году одному из жителей города изменили целевое назначение участка площадью 2 гектара с ЛПХ на ИЖС. Однако разница кадастровой стоимости в размере 126 млн тенге им не уплачена.





Причиной такой практики является региональный план реализации градостроительных регламентов застройки, который противоречит нормам Земельного кодекса", - рассказали борцы с коррупцией.





Третье - получение земли в частную собственность через участие в инвестиционных проектах.





Сообщается, что должностные лица акимата без проведения торгов предоставили в аренду предпринимателям участки под инвестпроекты. Путем фиктивного введения в эксплуатацию земли были выкуплены в частную собственность. Упущенная прибыль государства предварительно составила порядка 400 млн тенге.





Четвертое - процессы строительства пронизаны коррупционными факторами.





Как пояснили в антикоррупционном ведомстве, отсутствие законодательной регламентации позволяло сотрудникам акимата толковать нормы правовой базы в пользу недобросовестных застройщиков.





Таким образом одна из жительниц города получила разрешение на строительство трех садовых домов на четырех прилегающих друг к другу участках. По завершении строительства объекты были введены в эксплуатацию как садовые дома, но в последующем реализованы как жилой комплекс Baganashil.





Анализом установлено 11 фактов, когда на землях, предназначенных для ИЖС или под садовые дома, фактически строили многоквартирные комплексы и коммерческие объекты", - уточнили в пресс-службе.





Еще одним распространенным нарушением является строительство с отклонением от эскизного проекта и ПСД. Несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби высотой 12 метров и не более трех этажей, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.





В рамках анализа также установлено превышение плотности застройки по 10 многоквартирным комплексам на площади 84 гектара.





Еще одна проблема - слабый государственный контроль за строительством.





Градостроительный контроль исключен из приемки частных объектов с целью упрощения ведения бизнеса и минимизации коррупции. Однако коррупционные риски сохранились, но при этом снижена ответственность уполномоченного органа.





Должностные лица ГАСК в отношении двух застройщиков наложили лишь административное взыскание за строительство без разрешения. Уполномоченный орган не контролирует исполнение своих актов и не всегда инициирует судебные иски. Отсутствие правового механизма реагирования на нарушения привели к узакониванию нелегальной застройки", - отметили в Антикоре.





Шестое - поверхностная цифровизации государственных услуг в сфере строительства.





Как объяснили в ведомстве, электронным форматом охвачен только процесс приема документов. Из-за непрозрачных процедур возник рынок "помогаек".





В ходе анализа Антикором были предоставлены рекомендации по возврату 229 гектаров земли из жилой зоны в рекреационную. Этот пункт был учтен в новом генеральном плане Алматы до 2040 года, утвержденном в мае правительством.





Помимо этого, предложено установить особый порядок по переводу земель из рекреационной зоны в жилую. Должно быть обязательное согласование проектов детальной планировки со стороны профильного министерства.





В целом по результатам анализа Антикоррупционной службой подготовлен комплексный план по устранению выявленных коррупционных рисков. Документ из 58 пунктов передан в уполномоченные органы для дальнейшей реализации. По всем коррупционным фактам агентством зарегистрировано и расследуется 8 уголовных дел", - добавили в ведомстве.





Напомним, более 150 нарушений выявлено при застройке в предгорьях и водоохранных зонах Алматы.





Ранее сенатор предложил объявить мораторий на строительство в предгорьях Алматы.





Экс-глава МЧС РК Юрий Ильин заявил о необходимости ужесточения требований к застройщикам.





Зачастую принимаются и вводятся в эксплуатацию здания, жилые дома, которые построены в том числе из саманного кирпича, который никаким нормам не подлежит и не выдержит при разрушительном землетрясении. Здесь большой спектр работы, который нам предстоит решать, и, наверное, потребует больших и финансовых средств и, возможно, пересмотра законодательства в целях ужесточения требований к застройщикам, непосредственно ведущим работы в сейсмоопасном регионе", - пояснил Ильин.



