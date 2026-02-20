В Алматы закрыли частную школу для детей с особенными потребностями

Рассказать друзьям

В Алматы не планируют вводить ограничения на въезд частных автомобилей по принципу четных и нечетных дней, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление экологии и окружающей среды города.





На запрос редакции в управлении экологии и окружающей среды города ответили, что для города Правила охраны атмосферного воздуха приняли 30 декабря 2025 года. В них не предполагается ограничений движения транспорта. Вместо этого акцент сделан на альтернативные меры снижения загрязнения атмосферы, такие как газификация частного сектора, отказ от твердого топлива в общественных местах и расширение зеленых зон", - пишет издание.





Ранее возможность введения ограничений по системе "четный - нечетный день" обсуждалась в рамках разработки региональных правил по охране атмосферного воздуха и при рассмотрении мер по снижению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий.





Вчера стало известно, что в Алматы с 2027 года в экозоне запретят угольное отопление, пиротехнику и ограничат въезд авто.





Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.





В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.





Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.





Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.