В Алматы закрыли частную школу для детей с особенными потребностями Дополнено
Фото: Depositphotos
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы закрыли частную школу "Академия педагога" для детей с особенными потребностями, передает корреспондент агентства.
Я одна из родителей, у кого сын учиться в этой же школе. 245 особенные дети остались без занятия, без поддержки, а 50 учителей остались без ЗП и работы среди учебного года", - пишет пользователь gulnazik241985 в Сети.
Директор школы Нурым Нургалиев также заявил, что "из-за бюрократии дети остались без занятий, без поддержки, без среды, которая давала им шанс на будущее".
Для многих из них это была единственная возможность учиться и социализироваться. Мы просим не отнимать у детей надежду. Не оставляйте особенных детей без будущего - поддержите их право учиться! Проблема заключается всего лишь в присвоении школе статуса "ШКОЛА", а не "ИЖС"! Но везде идут отказы и препоны", - сообщил он.
В акимате города Алматы прокомментировали информацию.
Частная школа "Академия педагога" ранее финансировалась в рамках государственного образовательного заказа. Вместе с тем в соответствии с подпунктом 3 пункта 12 "Нового механизма размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования на 2025-2026 учебный год", утвержденного приказом министра просвещения Республики Казахстан от 10 февраля 2026 года № 34-НҚ, одним из обязательных требований для размещения государственного образовательного заказа является соответствие целевого назначения здания, в котором расположена школа", - пояснили в ведомстве.
По данным акимата, установлено, что образовательная деятельность осуществляется в индивидуальном жилом доме, что не соответствует установленному целевому назначению объекта и требованиям действующего законодательства.
Дополнительно сообщаем, что гражданином Нургалиевым Н.У. 14.10.2025 года было подано заявление на изменение целевого назначения земельного участка с "индивидуальное жилищное строительство" на "для размещения и обслуживания здания образования". По результатам рассмотрения заявителю был направлен мотивированный отказ в связи с некорректным заполнением заявления. 17.02.2026 года Нургалиев Н.У. повторно подал заявление, которое в настоящее время рассматривается управлением архитектуры и градостроительства в установленном законодательством порядке. Согласно проекту детальной планировки, утвержденному 29.12.2023 года, земельный участок расположен в функциональной зоне усадебной застройки (Ж-1). В соответствии с градостроительным регламентом территории города Алматы в указанной зоне допускается размещение объектов дошкольного воспитания, а также начальных и средних школ высотой не более трех этажей при соблюдении установленных требований", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что "в связи с несоответствием целевого назначения объекта действующим требованиям размещение государственного образовательного заказа в частной школе "Академия педагога" в текущих условиях противоречит законодательству".
Акимат города не оставляет детей без внимания и обеспечивает реализацию их конституционного права на получение образования. Учащиеся будут распределены в государственные общеобразовательные организации по месту проживания с учетом создания комфортных условий обучения и непрерывности образовательного процесса. Все необходимые организационные меры принимаются для того, чтобы переход был максимально корректным и не отразился на качестве образования", - заверили в ведомстве.
При этом отмечается, что в случае приведения здания и правоустанавливающих документов школы в соответствие установленным требованиям сохраняется возможность повторного участия в конкурсе на размещение государственного образовательного заказа.
Дополнено 19.02.2026, 16.20
Позже в акимате Алматы сообщили, что школа для особенных детей продолжит с завтрашнего дня свой учебный процесс.
