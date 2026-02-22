21.02.2026, 19:55 33756

В Акмолинской области в карьере затонул экскаватор с машинистом

В Акмолинской области в карьере затонул экскаватор с машинистом
Фото: МЧС РК
Кокшетау. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вблизи села Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области в водоеме карьера затонул экскаватор вместе с 30-летним машинистом, сообщили в департаменте полиции региона.

По предварительным данным, в водоеме карьера по добыче глины затонул экскаватор, в кабине которого находился работник 1996 года рождения, в результате чего мужчина погиб", - проинформировали в полиции.


Отмечается, что по факту нарушения правил охраны труда полицией начато досудебное расследование.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:экскаваторкарьерГибель

новости по теме

21.02.2026, 18:39 35756

В Астане ликвидировали пожар по повышенному рангу

В Астане ликвидировали пожар по повышенному рангу
Фото: МЧС РК
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные огнеборцы потушили пожар на площади 270 квадратных метров в двухэтажном здании в районе Байконыр, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неправильной эксплуатации отопительной печи", - проинформировали в пресс-службе.


Информация о пострадавших не поступала. Не допущено распространение огня на соседние строения.

Ранее в Петропавловске ликвидировали пожар в цехе по производству подсолнечного масла.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПожарКровлятушение
21.02.2026, 10:42 66466

В цехе по производству подсолнечного масла в Петропавловске потушили пожар

В цехе по производству подсолнечного масла в Петропавловске потушили пожар
Фото: МЧС РК
Петропавловск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар в помещении по производству подсолнечного масла ликвидировали в Петропавловске, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В Петропавловске произошло возгорание в помещении по производству подсолнечного масла. При тушении был задействован пожарный робот, что позволило повысить эффективность работ и минимизировать риски для личного состава. Огонь вспыхнул внутри цеха и распространился на кровлю здания, создав угрозу дальнейшего распространения. Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров", - проинформировали в ведомстве.


Отмечается, что принятыми мерами не допущено распространение огня на все здание общей площадью около двух тысяч квадратных метров. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Пожарподсолнечное масло
19.02.2026, 14:31 193721

Землетрясение почувствовали жители Алматинской области

Интенсивность в разных районах составила от 2 до 3 баллов
Землетрясение почувствовали жители Алматинской области
Фото: Depositphotos
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение произошло в Алматинской области, его очаг находился на границе Кыргызстана и Китая, передает корреспондент агентства.

Землетрясение произошло в 14.09. Его очаг расположен в 311 километрах на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китай, сообщает МЧС.

По данным ведомства, расчетная интенсивность составила:

  • Алматинская область, Райымбекский район, село Нарынкол - 3 балла;
  • Алматинская область, Кегенский район, село Кеген - 3 балла;
  • Алматинская область, Кегенский район, село Саты - 2 балла;
  • Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Кокпек - 2 балла;
  • Жетысуская область, Панфиловский район, город Жаркент- 2 балла;
  • Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Шелек - 2 балла;
  • Алматинская область, Уйгурский район, село Ж. Кайыпова - 2 балла;
  • Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Маловодное - 2 балла;
  • Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тургень - 2 балла.

Напомним, вчера жители Алматы ощутили подземные толчки.
 
19.02.2026, 11:36 199271

Подъезд многоэтажки рухнул в Балхаше

Данный подъезд ранее был признан аварийным и там никто не проживал
Подъезд многоэтажки рухнул в Балхаше
Фото: акимат Балхаша
Балхаш. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 19 февраля 2026 года обрушилась часть подъезда жилого дома по адресу: улица Караменде би, 10. Ранее он был признан аварийным и подлежащим сносу, сообщили в пресс-службе городского акимата.

В этом подъезде никто не проживал. Пострадавших нет. Подъезд в 2025 году был признан аварийным на основании технического заключения и строительной экспертизы, проведенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщили в ведомстве.


По данным акимата, жильцов подъезда переселили, поскольку их квартиры были признаны непригодными для проживания.

Здание оцеплено, доступ ограничен, электроэнергия, отопление, водоснабжение отключены в установленном порядке. В настоящее время ведутся работы по демонтажу пятого подъезда. После завершения демонтажных работ будет проведена дополнительная техническая инспекция и экспертиза оставшихся подъездов.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:обрушениеБалхашДомподъезд
18.02.2026, 15:09 224556

Ученик НИШ выпал из окна в Петропавловске

Его состояние оценивается как стабильно тяжелое
Петропавловск. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске из окна третьего этажа выпал 18-летний учащийся Назарбаев интеллектуальной школы.

В пресс-службе учебного заведения сообщили, что инцидент произошел 17 февраля. Ученик получил травмы, выпав из окна третьего этажа, и сейчас находится в больнице.

В управлении здравоохранения СКО проинформировали, что парня поместили в реанимацию.

Предварительный диагноз: политравма. Закрытый компрессионный перелом тела II поясничного позвонка III степени. Закрытые переломы обеих пяточных костей без смещения", - рассказали в ведомстве.


Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, его перевели в травматологическое отделение.

Напомним, что в августе прошлого года в Астане студентка Nazarbayev University упала с 12-го этажа.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПадениеНИШтравмы
18.02.2026, 14:25 226921

Избиение солдата-срочника в Жамбылской области: в Минобороны рассказали о состоянии пострадавшего   

По словам врача, в течение месяца солдат будет выписан
Тараз. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны рассказали о состоянии солдата-срочника, который получил травму в результате избиения, передает корреспондент агентства.

Военнослужащий срочной службы рядовой Есбол Капар, получивший травму в результате неуставных взаимоотношений в одной из воинских частей Гвардейского гарнизона, идет на поправку и проходит курс реабилитации в военно-клиническом госпитале Министерства обороны в Алматы", - говорится в сообщении.


По данным ведомства, инцидент произошел между военнослужащими срочной службы, в результате чего один из них получил перелом нижней челюсти.

В министерства заверили, что пострадавший был своевременно госпитализирован, ему оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

На момент поступления его состояние оценивалось как относительно удовлетворительное. После госпитализации лечение проводится в полном объеме. Сегодня наблюдается положительная динамика: психологическое состояние стабильное, улучшаются функции жевания и открывания рта. В ближайшее время планируется снятие фиксирующих шин. Военнослужащий проходит физиотерапию, витаминотерапию, общеукрепляющее лечение и занятия лечебной физкультурой. Далее запланированы сеансы гипербарической оксигенации, после чего будет завершен период реабилитации и проведена военно-врачебная комиссия", - заявил начальник отделения челюстно-лицевой хирургии военно-клинического госпиталя Владислав Мусатов.


По словам врача, в течение месяца солдат будет выписан. Для полного восстановления ему предоставляют отпуск по болезни, после чего он продолжит прохождение службы в своей воинской части.


Напомним, информация о жестоком избиение военнослужащего срочной службы в Отаре появилась в соцсетях. В материале говорится, что солдат получил тяжелые травмы, в том числе перелом челюсти и носа. Военная полиция Гвардейского гарнизона возбудила уголовное дело по факту применения физической силы в отношении военнослужащего. На время следствия ряд должностных лиц отстранен от исполнения обязанностей.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ИзбиениесолдатСостояние
17.02.2026, 15:50 250166

В Мангистауской области погиб солдат-срочник

Военнослужащий получил смертельное ранение во время плановых полевых стрельб
В Мангистауской области погиб солдат-срочник
Фото: Кадр из видео
Актау. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из воинских частей Мангистауской области скончался солдат срочной службы, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

По факту смерти 17 февраля военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Актауского гарнизона военно-следственными органами начато досудебное расследование", - сказано в сообщении ведомства.


На место происшествия выехали заместитель министра обороны, главный военный прокурор, начальник военно-следственного департамента МВД. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены экспертизы.

По делу определен процессуальный прокурор. Ход расследования дела Генеральной прокуратурой взят на контроль", - добавили в пресс-службе.


В пресс-службе Сухопутных войск уточнили, что военнослужащий погиб во время плановых полевых стрельб на полигоне "Бейнеу". При обращении с оружием солдат получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

16 февраля сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту избиения военнослужащего срочной службы в Жамбылской области.

Ранее Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане.

Напомним, в январе военнослужащий погиб в Жамбылской области.

В воинской части Усть-Каменогорского гарнизона срочник погиб во время караульной службы.

В начале января в Шымкенте скончался военнослужащий воинской части 6506.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

17.02.2026, 15:09 228366

Жители Алматы ощутили подземные толчки

Жители Алматы ощутили подземные толчки
Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы произошло землетрясение, при этом жители города сообщают, что сирены не сработали и SMS-оповещения на телефоны не поступили.

В Алматы 17 февраля в 15.11 зарегистрировано землетрясение, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

По данным ведомства, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 74 километрах на восток от Алматы. Интенсивность толчков в Алматы составила 2 балла. В городе Есике и селе Тургень Алматинской области расчетная интенсивность составила 4 балла.


Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - сказано в сообщении.


По словам местных жителей, землетрясению предшествовал гул, потом произошли подземные толчки. При этом, как уверяют алматинцы, сирены не были включены и SMS-оповещения от службы спасения на телефоны не поступили.

Дополнено 17.02.2026, 16.50

Позже в МЧС рассказали, что специалисты ГУ "Казселезащита" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - добавили в ведомстве.


Напомним, в декабре прошлого года в МЧС заверили, что сильных землетрясений в Алматы не ожидается.

В январе 2024 года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.

Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗемлетрясениеАлматы

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?

      Архив опросов