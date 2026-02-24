Открытие прямого авиасообщения между Казахстаном и США обсудили Токаев и Фостер

Фото: Depositphotos

Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждена структура посевных площадей на 2026 год. Она ориентирована на значительное сокращение доли пшеницы и увеличение посевов кормовых, масличных и бобовых культур. О ходе подготовки к весенне-полевым работам, механизмах льготного кредитования и обеспечении аграриев ресурсами на заседании правительства доложил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.





Для обеспечения сырьевой базы перерабатывающих предприятий и снижения рисков ценовых колебаний общая посевная площадь в текущем году увеличена на 180 тыс. га - до 23,8 млн га.





Приоритет отдан высокорентабельным и засухоустойчивым культурам. Структура посевов на 2026 год предусматривает следующие изменения:





Кормовые культуры: рост на 242 тыс. га;

Ячмень: рост на 94 тыс. га;

Кукуруза: рост на 90 тыс. га (до 265 тыс. га);

Масличные культуры: рост на 55 тыс. га;

Картофель: рост на 10,3 тыс. га;

Пшеница: сокращение на 125 тыс. га (до 12,1 млн га).





В текущем году на льготное кредитование полевых работ выделено 700 млрд тенге. Если на посевную 2025 года раннее финансирование было начато в конце ноября 2024 года, то на ВПР 2026 года прием заявок на кредитование начат еще в октябре прошлого года. Благодаря этому, на сегодняшний день уже профинансировано порядка 1,9 тыс. СХТП на сумму 200 млрд тенге или порядка 27% от общего объема финансирования, что на 6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года", - сообщил Айдарбек Сапаров.





Кроме того, по информации министра, для посевной кампании выделено 402 тыс. тонн льготного дизтоплива, а уровень обновления парка сельхозтехники планируется довести до 8%.





На 2026 год план по внесению удобрений составляет 2,3 млн тонн. В настоящее время производителями и поставщиками удобрений ведется работа по контрактации и созданию запасов на складах", - отметил Айдарбек Сапаров.





Как сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов, объем финансирования на посевные и уборочные работы сохранен на уровне 1 трлн тенге, в том числе 300 млрд тенге будет направлено на лизинг техники.





Государственная поддержка должна предоставляться исключительно эффективным и добросовестным аграриям. Акиматам необходимо обеспечить постоянный контроль за целевым использованием выделенных средств. Для этого следует максимально применять цифровые технологии. Соответствующие поручения были даны главой государства на недавнем расширенном заседании правительства", - отметил премьер.





Он поручил продолжить работу по диверсификации посевов в текущем году.





Особое внимание следует уделить расширению площадей под высоко рентабельные культуры, прежде всего, ориентированные на экспорт и обладающие высоким рыночным спросом. Ранее я поручал принять все меры для снижения зависимости от влагозатратных культур. Необходимо продолжить разъяснительную работу на местах по переходу фермеров на засухоустойчивые технологии с применением передовых научных подходов", - сказал Бектенов.





Также он поручил в ходе посевных работ обеспечить строгое соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и применение средств защиты растений. На текущий год план внесения удобрений составляет более 73% от научно обоснованной нормы, или 2,3 млн тонн.





Кроме того, премьер отметил необходимость стимулирования аграриев к более широкому применению цифровых решений.