Лавина накрыла туристов в горах Алматы, один из них погиб  

Тараз. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров посетил район Турара Рыскулова и ознакомился с ходом ликвидации последствий сильного ветра, а также проверил состояние пострадавших объектов, - Первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров посетил район Турара Рыскулова и ознакомился с ходом ликвидации последствий сильного ветра, а также проверил состояние пострадавших объектов, сообщили в пресс-службе акимата региона.





Как отметили в акимате, с 4 утра 21 февраля в районе были зафиксированы порывы ветра скоростью до 30 метров в секунду.





По последним данным, в 7 населенных пунктах повреждены кровли 29 объектов, в том числе 10 социальных учреждений. Кроме того, в 19 населенных пунктах произошло отключение электроэнергии, в 7 - временно приостановлена подача газа. Для восстановления электроснабжения и газоснабжения задействованы 10 бригад. В настоящее время ремонтные работы находятся на завершающей стадии. В районе Турара Рыскулова по ряду объектов объявлена локальная чрезвычайная ситуация", - проинформировали в пресс-службе акимата области.





Также в Меркенском районе из-за сильного ветра частично повреждены кровли 27 жилых домов в 5 сельских округах. Пострадали крыши и фасады 5 образовательных учреждений. В 8 сельских населенных пунктах было отключено электроснабжение, в 3 - зафиксированы повреждения газовых сетей.





Жертв и пострадавших нет. Продолжается работа по определению объема причиненного ущерба. Коммунальные службы функционируют в штатном режиме", - сообщили в акимате.





Нуржан Календеров поручил в приоритетном порядке обеспечить полное и стабильное восстановление подачи электроэнергии и голубого топлива, при необходимости внести предложения о привлечении дополнительных сил и средств, оперативно провести уборку поваленных деревьев и поврежденных конструкций, обеспечить безопасность детей в пострадавших образовательных учреждениях, а также завершить восстановительные работы качественно и в установленные сроки. Ситуация находится на личном контроле акима области.



