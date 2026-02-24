23.02.2026, 10:09 27606
Лавина накрыла туристов в горах Алматы, один из них погиб
Фото: скриншот из видео МЧС
Рассказать друзьям
Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 22 февраля в алматинских горах на перевале Титова (на высоте 3400 метров) двое туристов из группы из четырех человек оказались под снежной массой, сообщили в МЧС РК.
По данным ведомства, один из них смог выбраться самостоятельно. К месту происшествия были незамедлительно направлены спасатели, кинологический расчет и волонтеры. В ходе поисково-спасательной операции также применялся беспилотный летательный аппарат.
В результате проведенных работ из-под снега извлечено тело погибшего. На месте происшествия работали сотрудники полиции и психологи", - проинформировали в МЧС.
новости по теме
22.02.2026, 18:14 59411
Дорожный рабочий погиб после расчистки трассы в ВКО
По факту происшествия инициировано служебное расследование
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Северное района Алтай Восточно-Казахстанской области погиб водитель Восточно-Казахстанского филиала ТОО "Кажсервис", сообщили в компании.
Трагедия произошла после завершения работ по расчистке трассы, при проведении технического обслуживания специализированной дорожной техники. В результате инцидента сотрудник получил тяжелые травмы. Несмотря на оперативный вызов бригады скорой медицинской помощи и предпринятые меры, спасти его не удалось. Дорожно-эксплуатационный участок № 30, где работал сотрудник, обслуживает один из наиболее сложных участков республиканской автомобильной дороги Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи. Накануне движение на данном направлении было ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями, после стабилизации обстановки проезд был восстановлен", - проинформировали в компании.
Отмечается, что по факту происшествия инициировано служебное расследование. Создана специальная комиссия, ведется всесторонняя проверка обстоятельств и причин случившегося. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры, информация направлена в уполномоченные государственные органы, включая инспекцию труда.
22.02.2026, 12:22 72356
В Жамбылской области объявлена локальная чрезвычайная ситуация
Фото: Акимат Жамбылской области
Рассказать друзьям
Тараз. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров посетил район Турара Рыскулова и ознакомился с ходом ликвидации последствий сильного ветра, а также проверил состояние пострадавших объектов, сообщили в пресс-службе акимата региона.
Как отметили в акимате, с 4 утра 21 февраля в районе были зафиксированы порывы ветра скоростью до 30 метров в секунду.
По последним данным, в 7 населенных пунктах повреждены кровли 29 объектов, в том числе 10 социальных учреждений. Кроме того, в 19 населенных пунктах произошло отключение электроэнергии, в 7 - временно приостановлена подача газа. Для восстановления электроснабжения и газоснабжения задействованы 10 бригад. В настоящее время ремонтные работы находятся на завершающей стадии. В районе Турара Рыскулова по ряду объектов объявлена локальная чрезвычайная ситуация", - проинформировали в пресс-службе акимата области.
Также в Меркенском районе из-за сильного ветра частично повреждены кровли 27 жилых домов в 5 сельских округах. Пострадали крыши и фасады 5 образовательных учреждений. В 8 сельских населенных пунктах было отключено электроснабжение, в 3 - зафиксированы повреждения газовых сетей.
Жертв и пострадавших нет. Продолжается работа по определению объема причиненного ущерба. Коммунальные службы функционируют в штатном режиме", - сообщили в акимате.
Нуржан Календеров поручил в приоритетном порядке обеспечить полное и стабильное восстановление подачи электроэнергии и голубого топлива, при необходимости внести предложения о привлечении дополнительных сил и средств, оперативно провести уборку поваленных деревьев и поврежденных конструкций, обеспечить безопасность детей в пострадавших образовательных учреждениях, а также завершить восстановительные работы качественно и в установленные сроки. Ситуация находится на личном контроле акима области.
Ранее сообщалось о введении в Сарысуском районе чрезвычайной ситуации.
21.02.2026, 19:55 107396
В Акмолинской области в карьере затонул экскаватор с машинистом
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Кокшетау. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вблизи села Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области в водоеме карьера затонул экскаватор вместе с 30-летним машинистом, сообщили в департаменте полиции региона.
По предварительным данным, в водоеме карьера по добыче глины затонул экскаватор, в кабине которого находился работник 1996 года рождения, в результате чего мужчина погиб", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что по факту нарушения правил охраны труда полицией начато досудебное расследование.
21.02.2026, 18:39 109396
В Астане ликвидировали пожар по повышенному рангу
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные огнеборцы потушили пожар на площади 270 квадратных метров в двухэтажном здании в районе Байконыр, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неправильной эксплуатации отопительной печи", - проинформировали в пресс-службе.
Информация о пострадавших не поступала. Не допущено распространение огня на соседние строения.
Ранее в Петропавловске ликвидировали пожар в цехе по производству подсолнечного масла.
21.02.2026, 10:42 140106
В цехе по производству подсолнечного масла в Петропавловске потушили пожар
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Петропавловск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар в помещении по производству подсолнечного масла ликвидировали в Петропавловске, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
В Петропавловске произошло возгорание в помещении по производству подсолнечного масла. При тушении был задействован пожарный робот, что позволило повысить эффективность работ и минимизировать риски для личного состава. Огонь вспыхнул внутри цеха и распространился на кровлю здания, создав угрозу дальнейшего распространения. Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что принятыми мерами не допущено распространение огня на все здание общей площадью около двух тысяч квадратных метров. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
19.02.2026, 14:31 267361
Землетрясение почувствовали жители Алматинской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение произошло в Алматинской области, его очаг находился на границе Кыргызстана и Китая, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 14.09. Его очаг расположен в 311 километрах на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китай, сообщает МЧС.
По данным ведомства, расчетная интенсивность составила:
- Алматинская область, Райымбекский район, село Нарынкол - 3 балла;
- Алматинская область, Кегенский район, село Кеген - 3 балла;
- Алматинская область, Кегенский район, село Саты - 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Кокпек - 2 балла;
- Жетысуская область, Панфиловский район, город Жаркент- 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Шелек - 2 балла;
- Алматинская область, Уйгурский район, село Ж. Кайыпова - 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Маловодное - 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тургень - 2 балла.
Напомним, вчера жители Алматы ощутили подземные толчки.
19.02.2026, 11:36 272911
Подъезд многоэтажки рухнул в Балхаше
Фото: акимат Балхаша
Рассказать друзьям
Балхаш. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 19 февраля 2026 года обрушилась часть подъезда жилого дома по адресу: улица Караменде би, 10. Ранее он был признан аварийным и подлежащим сносу, сообщили в пресс-службе городского акимата.
В этом подъезде никто не проживал. Пострадавших нет. Подъезд в 2025 году был признан аварийным на основании технического заключения и строительной экспертизы, проведенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщили в ведомстве.
По данным акимата, жильцов подъезда переселили, поскольку их квартиры были признаны непригодными для проживания.
Здание оцеплено, доступ ограничен, электроэнергия, отопление, водоснабжение отключены в установленном порядке. В настоящее время ведутся работы по демонтажу пятого подъезда. После завершения демонтажных работ будет проведена дополнительная техническая инспекция и экспертиза оставшихся подъездов.
18.02.2026, 15:09 281461
Ученик НИШ выпал из окна в Петропавловске
Его состояние оценивается как стабильно тяжелое
Рассказать друзьям
Петропавловск. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске из окна третьего этажа выпал 18-летний учащийся Назарбаев интеллектуальной школы.
В пресс-службе учебного заведения сообщили, что инцидент произошел 17 февраля. Ученик получил травмы, выпав из окна третьего этажа, и сейчас находится в больнице.
В управлении здравоохранения СКО проинформировали, что парня поместили в реанимацию.
Предварительный диагноз: политравма. Закрытый компрессионный перелом тела II поясничного позвонка III степени. Закрытые переломы обеих пяточных костей без смещения", - рассказали в ведомстве.
Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, его перевели в травматологическое отделение.
Напомним, что в августе прошлого года в Астане студентка Nazarbayev University упала с 12-го этажа.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.02.2026, 09:29Более миллиарда тенге выделило правительство Казахстана на изучение и сохранение Каспия 24.02.2026, 10:382756В Казахстане сократят посевные площади под пшеницу и увеличат посевы масличных 24.02.2026, 09:191571Бывшего посла Великобритании в США задержали по делу Эпштейна 24.02.2026, 09:371301Сбор НДС в первый месяц 2026 года оказался почти на 20% ниже плана 24.02.2026, 11:42396В Атырау полицейские задержали подозреваемых в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией 18.02.2026, 21:41439091В Казахстане определены приоритетные направления инвестиций на 2026–2030 годы 19.02.2026, 12:25406281В 2025 году потребление электроэнергии в Казахстане выросло на 4% 19.02.2026, 16:45404386Населенные пункты Алматы и области утопают в грязи: в акиматах ситуацию объясняют благоустройством 19.02.2026, 14:07403471Moody’s подтвердило инвестиционный рейтинг Kaspi.kz и Kaspi Bank со стабильным прогнозом 19.02.2026, 15:31403026Товарооборот Казахстана и Индии достиг $923,3 млн 03.02.2026, 11:541633911В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:561633491Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:581633061В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001632641Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:021632221Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?