Токаев поздравил императора Японии с днем рождения

Фото: ЦИК РК

Рассказать друзьям

Санкт-Петербург. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Санкт-Петербурге прошло VII заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников КС РИО Содружества Независимых Государств под председательством Казахстана, - В Санкт-Петербурге прошло VII заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников КС РИО Содружества Независимых Государств под председательством Казахстана, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РК.





В мероприятии приняли участие главы и представители центральных избирательных органов государств-участников СНГ, руководство Исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ), рабочей группы по молодежной политике в электоральной сфере при КС РИО СНГ. На заседании также участвовали председатель Высшего избирательного совета Турецкой Республики Ахмет Йенер и член Республиканской избирательной комиссии Сербии Велько Перович.





В своем выступлении председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров сообщил о подготовке к республиканскому референдуму, назначенному на 15 марта 2026 года. Он отметил, что все подготовительные процедуры осуществляются в строгом соответствии с национальным законодательством и утвержденным календарным планом. Особое внимание уделяется прозрачности процедур, обучению членов комиссий и созданию необходимых условий для всех категорий граждан, включая лиц с инвалидностью.





Кроме того, мы открыты к взаимодействию с международными наблюдателями и экспертным сообществом. Убежден, что совместная работа позволит обеспечить проведение референдума на высоком организационном уровне и в полном соответствии с международными стандартами", - подчеркнул Нурлан Абдиров.





Во время электоральной дискуссии председатель ЦИК Республики Армения Ваагн Овакимян дал подробный обзор о подготовительных работах к выборам Национального собрания Республики Армения в 2026 году. Он отметил, что, несмотря на применение ID-контроля в практике электоральных кампаний Армении, само голосование остается бумажным: избиратели заполняют бюллетени вручную, а подсчет голосов осуществляется в установленном законом порядке. При необходимости это позволяет провести повторный пересчет голосов.





В продолжение обсуждения прозвучал доклад председателя ЦИК Российской Федерации Эллы Памфиловой "Выборы в России - 2026: вызовы и новации". По ее словам, также при наличии альтернативных способов волеизъявления граждан, основным все же остается голосование с использованием бумажных бюллетеней.





К теме совершенствования электоральных процессов также обратился председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Бахтиер Худоерзода, который в онлайн-формате представил краткую информацию о проделанной работе и ключевых направлениях развития национальной избирательной системы.





Дистанционно председатель ЦИК Республики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев осветил тему выборов в местные кенгаши в контексте обновленной избирательной системы, акцентировав внимание на правовых изменениях и институциональных реформах.





Об итогах досрочных выборов депутатов жогорку кенеша Кыргызской Республики, состоявшихся 30 ноября 2025 года, в онлайн-формате сообщил заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Бахадыр Конуров.





О направлениях деятельности ЦИК Республики Беларусь в межвыборный период доложила секретарь ЦИК Республики Беларусь Елена Балдовская, сделав акцент на работе по правовому просвещению молодёжи.





Также в электоральной дискуссии с информацией "О Декларации принципов международного наблюдения за выборами и референдумами" выступил генеральный секретарь совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ Дмитрий Кобицкий.





По второму вопросу Елена Балдовская предложила рассмотреть целесообразность и возможные форматы участия Консультативного совета в деятельности Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB). По итогам обсуждения принято решение направить данное предложение на дополнительное изучение.





От Республики Казахстан опытом поделилась Атабаева Гульзира, представив модель системной интеграции молодежи в электоральную сферу через сеть Клубов молодых избирателей.





Отношение молодежи к выборам формируется через понимание и личное участие. Чем яснее объяснены процедуры и чем больше возможностей задать вопросы и обсудить их, тем осмысленнее становится восприятие избирательных органов", - подчеркнула она.





Продолжая тему, Нургазин Амирлан акцентировал внимание на научном сопровождении этой работы.





Когда мы исследуем, как молодежь воспринимает выборы, мы по сути анализируем будущее политической культуры страны. Наука позволяет увидеть глубже - понять, как цифровая среда формирует взгляды, какие источники информации влияют на доверие и что определяет готовность принимать результаты голосования", - отметил он.





Далее члены рабочей группы приняли участие в заседании международного молодежного дискуссионного клуба "Таврический", посвященном влиянию современных технологий на развитие электоральной культуры.





Кроме того, в Купольном зале в дни конференции была развернута выставка, ставшая визуальной хроникой эволюции избирательных технологий. Экспозиция наглядно показывает, как менялась не только техника - от массивных деревянных урн до интеллектуальных комплексов обработки бюллетеней и электронных терминалов, - но и сама философия администрирования выборов: от механики процедуры к архитектуре доверия.