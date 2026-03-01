28.02.2026, 16:35 42306
Казахстан ввел полный запрет полетов над Ближним Востоком
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете гражданской авиации Казахстана сообщили о полном запрете полетов над и вблизи территорий шести стран Ближнего Востока.
В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения. Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов", - сказано в сообщении комитета.
Таким образом, 28 февраля в расписание полетов авиакомпании Air Astana и FlyArystan были внесены следующие изменения:
- рейсы KC263 Алматы - Медина, KC897 Алматы - Дубай, KC653 Алматы - Доха, KC205 и КС207 Астана - Дубай возвращаются в аэропорты вылета;
- KC899 Алматы - Дубай направлен в Дели;
- рейс FlyArystan FS7617 Актау - Дубай ушел на запасной аэродром;
- остальные рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены.
В расписании авиакомпании SCAT на 28 февраля и 1 марта отсутствуют рейсы по направлениям на Ближний Восток.
Согласно информации, полученной от представительств иностранных авиакомпаний (Qatar Airways, Air Arabia, Air Arabia Abu Dhabi, Flydubai, Jazeera Airways, Air Cairo, Red Sea), ведется разработка плана действий совместно с головными офисами авиакомпаний и туроператорами.
У иранских авиакомпаний наблюдаются изменения в расписании. Так, у Qeshm Air 28 февраля рейсы по направлениям на Ближний Восток будут задержаны, а у Pars Air в период с 28 февраля по 3 марта рейсы отсутствуют.
Авиакомпании и аэропорты проводят информационно-разъяснительную работу по своевременному оповещению пассажиров обо всех изменениях в расписании: уведомления направляются посредством SMS и e-mail-рассылок, push-уведомлений в мобильных приложениях, размещаются на официальных сайтах и в социальных сетях, а также доводятся через cаll-центры и справочные службы.
В целях оказания помощи пассажирам на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" будет функционировать call-центр на круглосуточной основе - тел.: +7 7172 79 82 13; +7 7172 79 82 14; +7 7172 79 82 15.
По вопросам статуса рейса пассажирам рекомендуется обращаться по следующим контактам:
Air Astana: + 7 727 244 44 77, +7 717 258 44 77, +7 702 702 44 77;
FlyArystan: +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227); SCAT +7 7252 99 88 80;
Qazaq Air: + 7 727 356 14 14;
АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" +7 7172 702 999;
АО "Международный аэропорт Алматы" +7 727 228 00 19.
28.02.2026, 15:21
В МИД Казахстана сообщили о нахождении 96 казахстанцев в Иране Дополнено
Среди граждан РК пострадавших нет
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что в настоящее время в Иране находятся 96 граждан Казахстана.
Среди пострадавших в Иране граждан Казахстана нет", - сообщили в МИД изданию "Казинформ".
В ведомстве уточнили, что в настоящее время на территории Ирана находятся 96 казахстанцев.
Министерство иностранных дел поддерживает с ними постоянную связь.
Дополнено 28.02.2026, 15.48
В пресс-службе указали контактные номера экстренной связи и горячих линий загранучреждений Республики Казахстан.
Министерство иностранных дел РК:
+7 7172 72 05 00 (департамент консульской службы); +7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат);
посольство РК в Иране (г. Тегеран):
+98 21 2256 5933 (дежурный посольства);
+98 936 208 4672 (мобильный телефон, WhatsАpp);
генеральное консульство РК в г. Горгане:
+98 912 298 0350 (мобильный телефон);
+98 173 252 0443 (рабочий телефон);
+7 701 771 34 01 (WhatsАpp);
консульство РК в г. Бандер-Аббасе:
+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, WhatsАpp);
посольство РК в Иордании:
+962777688885;
посольство РК в ОАЭ:
+971 50 508 5226;
+971 2 449 8778;
генеральное консульство РК в Дубае:
+971 50 570 1978;
посольство РК в Саудовской Аравии:
+966 55 663 0177;
посольство РК в Катаре:
+97450649955;
+97451000733;
посольство РК в Кувейте:
+965 6704 2545;
посольство РК в Ливане:
+9614713467;
+9614713447;
генеральное консульство РК в Бахрейне:
+97333480890;
посольство Казахстана в Израиле:
+972 (3) 503 78 85 (дежурный);
+972 54 878 4608 (мобильный, WhatsApp);
+972 53 272 1815 (мобильный, WhatsApp);
+7 7017314177 (WhatsApp).
Ранее МИД РК рекомендовало гражданам РК покинуть Иран, а также соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и строго придерживаться рекомендаций местных властей.
Кроме того, призываем наших граждан взвешенно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока с учетом текущей ситуации и ее возможного резкого обострения. Дипломатические учреждения Казахстана в Иране работают в штатном режиме. Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии связи для граждан РК, находящихся в Иране, и их родственников в Казахстане", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.
Казахстан отменил ряд авиарейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В казахстанской авиакомпании Air Astana сообщили об изменениях и отмене ряда рейсов на Ближний Восток из-за военных действий в регионе.
28 февраля в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и нестабильной ситуацией в регионе произошли следующие изменения:
- Рейсы KC263 Алматы - Медина, KC897 Алматы - Дубай, KC653 Алматы - Доха, KC205 и КС207 Астана - Дубай возвращаются в аэропорты вылета;
- KC899 Алматы - Дубай направлен в Дели;
- Рейс FlyArystan FS7617 Актау - Дубай ушел на запасной аэродром.
Рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены.
Отмечается, что группа компаний Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и решает вопросы вывоза пассажиров.
Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения. Разрешено бесплатное перебронирование и возврат билетов в Джидду, Медину и Дубай по месту приобретения до 6 марта включительно", - обратились в авиакомпании.
Напомним, сегодня Израиль нанес удары по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о начала масштабной военной операции против Ирана. Глава Белого дома обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников, а также заявил, что рассчитывает на смену власти в республике.
Цифровой контроль на улицах: с 12 марта нарушения будут выявлять камеры
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 12 марта в Казахстане "умные" камеры начнут автоматически фиксировать нарушения, сообщает sputnik.kz.
Дроны и камеры смогут фиксировать выброс мусора, курение в запрещенных местах, переход дороги в неположенном месте и незаконную торговлю. Штраф за выброс мусора или окурка составляет 43 250 тенге ($87), другие нарушения также подпадают под автоматическое взыскание.
Ранее портал Polisia.kz сообщал о том, что в Алматы начали выявлять правонарушения с помощью дронов.
Теперь дроны не только фиксируют факты правонарушений, но и в режиме реального времени предупреждают граждан о необходимости соблюдения законодательства. Аппараты оснащены светосигнальными элементами и громкоговорителями, через которые транслируются профилактические сообщения.
Беспилотники патрулируют общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и участки с повышенной концентрацией людей. В случае выявления нарушений - выброс мусора, плевки в общественных местах, мелкое хулиганство, переход проезжей части в неустановленном месте - гражданам адресно озвучивается предупреждение о недопустимости противоправных действий.
Наша задача - не только фиксировать правонарушения, но прежде всего предупреждать их. Дроны с громкоговорителями позволяют оперативно реагировать на нарушения и сразу напоминать гражданам о правилах поведения. Это современный инструмент профилактики, который повышает дисциплину и формирует культуру общественного порядка", - сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.
По его словам, использование беспилотников позволяет охватить труднодоступные участки и обеспечить дополнительный контроль без увеличения численности нарядов. В полиции подчеркивают, что основная цель проекта - формирование уважительного отношения к окружающим и снижение количества правонарушений в общественных местах.
Как сообщалось ранее, в Алматы запустят пилотный проект доставки товаров с помощью дронов.
Казахстанка пропала в Польше, дело передано в розыск
Варшава. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Варшаве перед отправлением в Астану пропала гражданка Казахстана Екатерина Шилова. Дело передано в департамент розыска, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
О пропаже Екатерины рассказала ее сестра, разместив в Facebook объявление о розыске.
Пропала моя сестра. Шилова Екатерина Анатольевна, 1982 года рождения. Летела из Варшавы в Астану 18.02.26 в 23.00. Но на самолет так и не села. Была на заработках, при себе имела деньги", – говорится в объявлении.
При этом родные Екатерины получили от нее сообщение о том, что женщину пригласили на работу в Германию. Однако родственники уверены, что писала не Екатерина.
МИД проинформирован касательно ситуации с гражданкой РК Екатериной Шиловой. Консульским отделом в Варшаве в уполномоченные органы страны пребывания была направлена официальная нота. Главное управление полиции Варшавы подтвердило получение информации, дело передано в департамент розыска", - прокомментировали в МИД Казахстана.
Отмечается, что семье Екатерины оказывается вся необходимая консульская помощь. Вопрос находится на контроле министерства.
В Алматы не планируют строительство многоуровневых парковок
Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Будут ли в Алматы строить многоуровневые паркинги и увеличат ли количество парковочных мест, выяснили корреспонденты МИА "Казинформ".
Как пишет издание, в прошлом году предприятие "Алматы паркинг" управления городской мобильности Алматы сообщило о планах возведения многоуровневой парковки в микрорайоне Коктем-3. Также стало известно о намерении организовать механизированную парковку в микрорайоне Самал-1 Медеуского района.
В "Алматы паркинг" изданию ответили, что вопрос строительства платной парковки в микрорайоне Самал-1 был снят с повестки после общественных обсуждений.
При этом проект строительства многоуровневого паркинга на 207 мест в микрорайоне Коктем-3 Бостандыкского района все еще находится на стадии рассмотрения.
Кроме этого, строительство многоуровневых парковок в городе не планируется. В случае появления новых проектов информация будет опубликована дополнительно", - говорится в ответе.
Также изданию рассказали, что в городе насчитывается около 17,8 тысячи коммунальных платных парковочных мест.
Предприятие не ставит целью сделать все парковки в городе платными. Платные зоны организуются с учетом транспортного потока и ситуации на улично-дорожной сети", - пояснили в компании.
"Алматы паркинг" не ведет учет бесплатных парковок. Согласно правилам дорожного движения, если отсутствует запрещающий знак, автомобиль можно парковать у правого края проезжей части, отметили в компании.
Стоит отметить, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Депутат потребовал проверить связи казахстанских чиновников с Джеффри Эпштейном
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "Старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.
Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.
Граждане Казахстана имеют право знать правду о том, в чьих руках находилась судьба страны и не становилась ли она предметом кулуарных договоренностей в закрытых клубах сомнительной репутации. В обнародованных документах фигурируют представители политической верхушки "Старого Казахстана", занимавшие ключевые государственные посты. Моральный облик и личные связи чиновников такого ранга - это не вопрос частной жизни, а вопрос государственной безопасности и репутации страны. Например, бывший премьер-министр и председатель КНБ Карим Масимов, ныне отбывающий наказание за государственную измену и попытку захвата власти, упоминается в записях не менее 8 раз. Из записей прямо следует, что Эпштейн и Масимов были лично знакомы", - заявил Рахимжанов.
По его словам, внимание зарубежных СМИ также привлек факт совместного отдыха Эпштейна и Кайрата Келимбетова в Нью-Йорке. Мажилисмен напомнил, что Келимбетов был заместителем премьер-министра и руководил Национальным банком.
В переписке обсуждаются контакты и встречи Масимова и Келимбетова с Джеффри Эпштейном, передаются личные приветствия, затрагиваются различные совместные мероприятия. Упоминаются и другие не названные лица, например некий высокопоставленный генерал, отвечавший за государственную безопасность. Кто этот человек? Вполне возможно, что это опять тот же Масимов? Кроме того, из раскрытых документов следует, что Эпштейн неоднократно бывал в Казахстане. При этом имеется вероятность, что в файлах не полностью отражены все его контакты в нашей стране", - предположил депутат.
Также в контексте расследований скандала в международных публикациях упоминается казахстанская модель Руслана Коршунова, трагически погибшая в США при до конца не выясненных обстоятельствах.
Напомню, речь идет не просто о частном лице, а о человеке, признанном организатором международной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, имевшем устойчивые связи с политическими, финансовыми и разведывательными кругами", - подчеркнул Асхат Рахимжанов.
В связи с вышеизложенным мажилисмен потребовал проверить информацию об упомянутых казахстанских должностных лицах и аффилированных с ними людей, упоминаемых в файлах Эпштейна. Выяснить, имели ли место контакты других казахстанских политиков, предпринимателей и шоу-бизнеса (неформальные встречи, закрытые переговоры, обмен информацией, любые иные формы взаимодействия) с Джеффри Эпштейном. Дать правовую оценку возможным угрозам национальной безопасности, в том числе рисков компрометации должностных лиц и утечки конфиденциальной информации, включая разглашение государственных секретов.
Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
Сирены включат в Алматы в среду
Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 февраля в 11.00 в городе Алматы будет проводиться техническая проверка системы оповещения населения в рамках республиканских учений по подготовке к паводковому периоду "Көктем-2026" ("Весна-2026"), сообщили в пресс-службе акимата.
В ходе проверки будет подан сигнал "Внимание всем!" - в городе кратковременно включат сирены. Также будет задействована система перехвата теле- и радиоканалов для передачи проверочного сообщения. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
Звуковой сигнал "Внимание всем!" является предупредительным и подается для привлечения внимания населения перед передачей экстренных сообщений при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации", - пояснили в акимате.
Республиканские командно-штабные учения "Көктем-2026" пройдут в Алматы 25-26 февраля. В рамках учений в различных районах города будут проводиться профилактические мероприятия по очистке русел рек и арычной сети.
На сегодняшний день ситуация с возможными паводковыми проявлениями находится под контролем. Городские оперативные службы заблаговременно реализуют необходимые профилактические меры. Сезонные изменения в основном связаны с обильными осадками и весенним таянием снега - естественными природными процессами для Алматы. В ходе подготовки к паводковому периоду с территории города уже вывезено около 150 тысяч кубометров снега", - сообщили в акимате.
Пассажиров предупредили о возможных изменениях авиарейсов в Астане и Шымкенте из-за ремонта ВПП
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане и Шымкенте в апреле и мае запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе авиакомпании SCAT Airlines.
В аэропорту Астаны с 15 апреля по 31 мая пройдет ремонт ВПП. Ежедневно с 10.00 до 18.00 возможны изменения в расписании дневных рейсов. В Шымкенте ремонт взлетно-посадочной полосы запланирован с 28 по 30 апреля - ограничения будут действовать с 12.00 до 18.30", - проинформировали в авиакомпании.
В пресс-службе также порекомендовали проверять статус рейса заранее и планировать поездку с учетом возможных изменений.
