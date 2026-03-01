Казахстан ввел полный запрет полетов над Ближним Востоком

Фото: Depositphotos

Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете гражданской авиации Казахстана сообщили о полном запрете полетов над и вблизи территорий шести стран Ближнего Востока.





В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения. Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов", - сказано в сообщении комитета.





Таким образом, 28 февраля в расписание полетов авиакомпании Air Astana и FlyArystan были внесены следующие изменения:





- рейсы KC263 Алматы - Медина, KC897 Алматы - Дубай, KC653 Алматы - Доха, KC205 и КС207 Астана - Дубай возвращаются в аэропорты вылета;





- KC899 Алматы - Дубай направлен в Дели;





- рейс FlyArystan FS7617 Актау - Дубай ушел на запасной аэродром;





- остальные рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены.





В расписании авиакомпании SCAT на 28 февраля и 1 марта отсутствуют рейсы по направлениям на Ближний Восток.





Согласно информации, полученной от представительств иностранных авиакомпаний (Qatar Airways, Air Arabia, Air Arabia Abu Dhabi, Flydubai, Jazeera Airways, Air Cairo, Red Sea), ведется разработка плана действий совместно с головными офисами авиакомпаний и туроператорами.





У иранских авиакомпаний наблюдаются изменения в расписании. Так, у Qeshm Air 28 февраля рейсы по направлениям на Ближний Восток будут задержаны, а у Pars Air в период с 28 февраля по 3 марта рейсы отсутствуют.





Авиакомпании и аэропорты проводят информационно-разъяснительную работу по своевременному оповещению пассажиров обо всех изменениях в расписании: уведомления направляются посредством SMS и e-mail-рассылок, push-уведомлений в мобильных приложениях, размещаются на официальных сайтах и в социальных сетях, а также доводятся через cаll-центры и справочные службы.





В целях оказания помощи пассажирам на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" будет функционировать call-центр на круглосуточной основе - тел.: +7 7172 79 82 13; +7 7172 79 82 14; +7 7172 79 82 15.





По вопросам статуса рейса пассажирам рекомендуется обращаться по следующим контактам:





Air Astana: + 7 727 244 44 77, +7 717 258 44 77, +7 702 702 44 77;





FlyArystan: +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227); SCAT +7 7252 99 88 80;





Qazaq Air: + 7 727 356 14 14;





АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" +7 7172 702 999;





АО "Международный аэропорт Алматы" +7 727 228 00 19.