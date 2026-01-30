29.01.2026, 14:15 31841
В Казахстане изменили правила использования пенсионных излишков при погашении займов
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменили правила использования пенсионных излишков при частичном и полном досрочном погашении займов, передает корреспондент агентства.
С 31 января 2026 года обновляются правила использования пенсионных излишков при частичном и полном досрочном погашении займов. Теперь пенсионные средства можно направлять только на погашение основного долга по кредиту. Проценты и другие обязательные платежи оплачиваются отдельно - за счет собственных средств", - проинформировали в "Отбасы банке".
Как пояснили в пресс-службе, если раньше с помощью ЕПВ можно было закрыть весь ежемесячный платеж, то теперь:
- сначала оплачиваются проценты и обязательные платежи;
- затем пенсионные средства уменьшают сумму основного долга.
Это помогает быстрее снижать тело кредита и сокращать переплату в будущем", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что для обновления онлайн-сервисов прием заявок на погашение за счет ЕПВ будет приостановлен с 31 января по 2 марта 2026 года.
Заявки, поданные до 30 января включительно, будут обработаны по прежним правилам. Все остальные направления использования ЕПВ продолжают работать без изменений", - добавили в пресс-службе.
Ранее использование пенсионных на пластические операции отменили в Казахстане.
28.01.2026, 15:15 107656
Запасов нефти и газа в Казахстане хватит на 40 лет - Минэнерго
Вновь вводимые ТЭЦ не останутся без сырья
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал риски нехватки сырья для вновь вводимых ТЭЦ, передает корреспондент агентства.
Глава Минэнерго заверил, что вновь вводимые ТЭЦ не останутся без угля и газа.
По углю у нас запасы 33,6 млрд тонн. Мы добываем сейчас 120 млн тонн угля в год. Поэтому, как говорил президент, наших запасов хватит на 300 лет. По нефти и газу хватит на порядка 40 лет", - сказал Аккенженов.
Напомним, премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил фонду "Самрук-Казына" до конца января заключить контракты по реализации проектов строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.
28.01.2026, 13:38 114311
Выкуп доли "Лукойла": Казахстан направил в США обращение
Фото: depositphotos.com
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики направило в Office of Foreign Assets Control письмо-обращение по вопросу выкупа доли "Лукойла" в Казахстане, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в мажилисе.
В конце прошлого года я заявил во всеуслышание: в случае реализации активов "Лукойла" в Казахстане мы имеем возможность в рамках законодательства осуществить свое преемственное право на выкуп этой доли. Соответствующее письмо-обращение в OFAC Министерство энергетики направило", - заявил он.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Лукойл" - одна из авторитетных компаний, успешно работающих в нашей стране. Есть все основания утверждать, что компания, впервые пришедшая в Казахстан в 1995 году, пользуется у нас высокой репутацией. По его мнению, "Лукойл" вносит значительный вклад в укрепление партнерских отношений между Казахстаном и Россией.
28.01.2026, 13:37 117031
Инвестиции в основной капитал Казахстана достигли 22,7 трлн тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе совещания доложил, что в прошлом году объем инвестиций в основной капитал составил 22,7 трлн тенге, сообщает пресс-служба правительства.
На текущий год обозначены целевые ориентиры по инвестициям в основной капитал на уровне 31,5 трлн тенге, притоку прямых иностранных инвестиций - $25,5 млрд. Запланирована реализация 475 инвестпроектов на 16 трлн тенге с созданием свыше 1,1 тыс. постоянных рабочих мест", - говорится в сообщении.
По данным правительства, на сегодня в Национальной цифровой инвестиционной платформе на стадии реализации находится 1047 проектов общенационального пула на 74,5 трлн тенге.
Также в ходе совещания рассмотрены меры по защите прав инвесторов и укреплению правовых механизмов сопровождения проектов.
Комитет по возврату незаконных активов ГП РК преобразован в Комитет по защите прав инвесторов, а функции инвестиционного омбудсмена возложены на генерального прокурора", - уточнили в правительстве.
Премьер-министр подчеркнул, что это серьезный шаг, который должен усилить правовую защищенность капитала в Казахстане. Правительству необходимо обеспечить полное взаимодействие с новым ведомством.
Прокуратура сопровождает инвестиционные проекты. Мы будем давать обязательные к исполнению предписания и указания - это очень важно. Координировать и осуществлять деятельность по международному правовому сотрудничеству с целью защиты инвесторов. Совместно с госорганами проведем ревизию всех инвестпроектов. Видя целевую картину, будем оперативно сопровождать все проекты", - отметил Берик Асылов.
Министерству национальной экономики совместно с Министерством иностранных дел и Генеральной прокуратурой поручено в кратчайшие сроки завершить ревизию всех текущих инвестиционных проектов.
Олжас Бектенов отметил, что защита прав инвесторов и создание благоприятного инвестклимата - общая задача всех государственных органов, особенно тех, что находятся на передовой взаимодействия с бизнесом.
Каждый иностранный или казахстанский инвестор должен быть уверен, что его интересы защищены, споры решаются объективно, а государственные институты действуют в рамках прозрачных и предсказуемых правил. Корень многих проблем кроется в бюрократии и затягивании процессов на местах. Недопустимо, когда инвестор, готовый вкладывать средства в нашу экономику, месяцами не может получить элементарные техусловия или правоустанавливающие документы. Это прямые потери для экономики страны", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Премьер-министр подверг критике деятельность НК "KAZAKH INVEST" и акиматов за недоработки и препятствование реализации уже одобренных проектов. На сегодня из 25 проектов, направленных в регионы для реализации, активная работа ведется только по трем. Председателю правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Султангали Кинжакулову объявлено замечание.
Руководитель правительства поручил госорганам в трехдневный срок принять все необходимые решения по остальным инвестпроектам.
В случае отсутствия конкретных результатов будет рассмотрена дисциплинарная ответственность виновных должностных лиц. Все материалы по фактам воспрепятствования деятельности инвесторов переданы в Генеральную прокуратуру", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане активы банков увеличились до 68,3 трлн тенге.
28.01.2026, 12:31 120276
Спрос и предложение будут диктовать условия - Минэнерго о возможном росте цен на бензин после отмены моратория
Фото: depositphotos.com
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах мажилиса высказался о возможном росте цен на бензин после отмены моратория, передает корреспондент агентства.
Если принимается решение, что после 31 марта правительство снова не будет вмешиваться в деятельность АЗС и будет действовать рынок, тогда внутренний спрос и внутреннее предложение будут диктовать дальнейшие условия развития ценообразования (...) Мы не допустим никакого резкого роста цен, и все это будет отвечать нынешнему положению нашей экономики", - заверил министр.
Напомним, в середине октября в правительстве приняли решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции. В Казахстане зафиксировали цены на горюче-смазочные материалы на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций. Коридор цен на крупных сетях АЗС составляет от 213 до 239 тенге за литр АИ-92 и от 317 до 337 тенге за литр дизельного топлива.
28.01.2026, 11:47 124976
Казахстан потерял почти 3,8 млн тонн нефти из-за инцидентов на КТК Дополнено
Фото: КТК
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан из-за атак на объекты КТК потерял в экспорте порядка 3,8 млн тонн нефти. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.
На КТК мы потеряли порядка 3,8 млн тонн нефти. Это в экспорте", - сказал глава Минэнерго.
Дополнено 28.01.2025, 15.50
Аккенженов также рассказал, что сейчас терминал использует два ВПУ, ремонт одного из которых был завершен в минувшее воскресенье. ВПУ-2 ввиду серьезных повреждений не работает.
Была пробоина размером 3,5 на 2 метра. Из-за сложных погодных условий мы не можем восстановить плавучесть устройства и оценить состояние внутренних систем", - пояснили министр.
Он также сообщил, что в Арабских Эмиратах заказаны два новых ВПУ, которые уже изготовлены и будут доставлены в течение 30 дней.
Когда говорят, что КТК работает не на полную мощность - это неверно. Расчет работы изначально был на два ВПУ. Третий был запасным и его использовали во время ремонта других устройств. Поэтому сейчас КТК работает на полную мощность. В сутки он грузит два полных танкера. Острую ситуацию уже сняли",, - добавил глава МЭ.
Напомним, 29 ноября 2025 года в результате атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти в результате атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил министр энергетики.
МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК.
13 января 2026 года на терминале КТК танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке беспилотников.
Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" ("Шеврон"), "ЭксонМобил", "КазМунайГаз", "Эни", "Шелл".
27.01.2026, 20:07 181046
ЕАБР назначил BHM Capital ведущим организатором выпуска облигаций в дирхамах ОАЭ для листинга на ADX
Фото: ЕАБР
Дубаи. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР), ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий экономический рост в евразийском регионе, назначил ведущего организатора планируемого выпуска облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ, с листингом на Бирже Абу-Даби (Abu Dhabi Securities Exchange, ADX). Им станет BHM Capital, ведущий финансовый институт на рынках капитала Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба банка.
Ранее BHM Capital и ЕАБР подписали соответствующее мандатное письмо. Подписание прошло при участии Данияра Имангалиева, заместителя председателя ЕАБР, и господина Хатима Аль Атабани, CEO по бизнесу и фронт-офису BHM Capital.
Предстоящий выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ станет важным этапом в расширении возможностей фондирования в местной валюте для региональных и международных эмитентов и будет способствовать укреплению позиции Абу-Даби как глобального центра долговых рынков капитала. В свою очередь, инвесторы получат возможность инвестировать в ЕАБР, многосторонний финансовый институт с высоким уровнем надежности, через долговой инструмент, номинированный в дирхамах и обращающийся на регулируемой региональной бирже. Средства от размещения будут направлены на финансирование значимых инвестиционных проектов в странах-участницах ЕАБР в Центральной Азии.
Для нас большая честь, что Евразийский банк развития выбрал нас в качестве ведущего организатора этого знакового выпуска облигаций в дирхамах. Этот мандат отражает сильные компетенции BHM Capital в структурировании, управлении и размещении инструментов с фиксированным доходом, а также нашу приверженность развитию рынков капитала ОАЭ", - заявил CEO по бизнесу и фронт-офису BHM Capital Хатим Аль Атабани.
Мы высоко оцениваем экспертизу BHM Capital на локальных рынках капитала, а также их глубокое понимание регуляторной среды и инвестиционного ландшафта. Это партнерство создает необходимые предпосылки для успешной реализации планируемой сделки, средства от которой будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в странах-участницах ЕАБР в Центральной Азии.
Евразийский банк развития уже имеет опыт привлечения финансирования в дирхамах ОАЭ на общую сумму 385 млн дирхамов ОАЭ. Особенностью этой сделки станет размещение облигаций с листингом на Бирже Абу-Даби, что позволит существенно расширить базу инвесторов и повысить прозрачность и доступность инструмента для участников рынка.
Отдельно отмечу, что содействие интеграции финансовых рынков стран-участниц ЕАБР с международными рынками капитала является одним из ключевых элементов мандата ЕАБР. Мы наблюдаем растущий интерес инвесторов из Казахстана и Армении к выпускам облигаций в дирхамах ОАЭ и стремимся создать условия, которые позволят инвесторам из Армении и стран Центральной Азии участвовать в выпуске облигаций ЕАБР, который будет размещен на ADX", - отметил заместитель председателя Евразийского банка развития Данияр Имангалиев.
Листинг облигаций на ADX подчеркивает растущую роль этой биржи как платформы для международных эмитентов, стремящихся получить доступ к региональной ликвидности и широкой диверсифицированной инвесторской базе ОАЭ.
Справочно:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
BHM Capital - ведущая частная акционерная компания, котирующаяся на Дубайском финансовом рынке (DFM) и регулируемая Управлением по рынкам капитала ОАЭ (CMA), которая предоставляет услуги частным и корпоративным инвесторам. С момента основания компания входит в число ведущих фирм на финансовых рынках страны и является пионером в области финансовых технологий, что делает ее региональным лидером в предоставлении важных инструментов для корпоративных и частных клиентов.
27.01.2026, 11:12 211806
Операторы Карачаганака могут выплатить Казахстану крупную сумму - СМИ
Фото: Depositphotos
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Операторы Карачаганакского месторождения проиграли дело в международном арбитраже, в результате чего им, возможно, придется выплатить компенсацию Казахстану, сообщило агентство Bloomberg.
Крупнейшие нефтяные компании, разрабатывающие Карачаганакское месторождение в Казахстане, проиграли международный арбитражный спор, в результате чего им придется выплатить правительству страны компенсацию в размере до 4 миллиардов долларов", - сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку арбитражное разбирательство не было публичным, суд еще не определил конкретную сумму, которую должны будут выплатить партнеры по проекту, возглавляемому компаниями Eni и Shell. Карачаганакское предприятие может обжаловать это решение.
26.01.2026, 17:46 204901
Завод второго поколения и месторождение Королевское запустили в Атырауской области
Текущий поток сырья на ЗВП составляет 2500 тонн в сутки
Атырау. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области запущен завод второго поколения. В настоящий момент работа завода обеспечивается за счет сырья с Королевского месторождения, которое также было запущено сегодня в 4.00, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
Текущий поток сырья на ЗВП составляет 2500 тонн в сутки. Специалисты осуществляют планомерное наращивание подачи мультифазного потока (нефть и газ) для заполнения системы и выхода на проектные мощности", - рассказали в Минэнерго.
На месторождении Тенгиз в данный момент объявлена полная мобилизация всех сил и технических ресурсов. Ведутся интенсивные работы по проверке энергетических объектов и систем распределения электроэнергии. На объекте задействован весь необходимый персонал для проведения финальных технических испытаний. На настоящий момент подтвержден безопасный запуск системы энергоснабжения, и месторождение Тенгиз будет запущено в ближайшее время.
2 февраля планируется возобновить работу через системы повышения давления с использованием компрессора и четырех трансформаторов. Это позволит обеспечить полноценную и стабильную подачу сырья на комплекс технологических линий и завод второго поколения.
Ранее сообщалось о возобновлении добычи нефти на Тенгизе. Напомним, утром 18 января на одном из объектов ТШО в Атырауской области произошло возгорание нескольких трансформаторов газотурбинной электростанции. Компания "Тенгизшевройл" в качестве меры предосторожности временно приостановила добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское.
