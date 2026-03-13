12.03.2026, 15:06 46136
Американской компании Cove Capital запретили экспорт вольфрама с месторождений в Карагандинской области
Инвестор обязуется вложить 1,1 млрд долларов США в строительство двух обогатительных фабрик и одного металлургического завода
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев провел встречу с генеральным директором Cove Kaz Capital Group LLC Домиником Хитоном. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в горнодобывающей сфере.
В ноябре 2025 года АО "НГК "Тау-Кен Самрук" и компания Cove Capital заключили соглашение о совместной разработке одних из крупнейших в мире месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты в Карагандинской области.
По условиям соглашения инвестор обязуется вложить 1,1 млрд долларов США в строительство двух обогатительных фабрик и одного металлургического завода.
Отдельно закреплено стратегическое условие - запрет на экспорт сырья и полупродуктов. Производство будет ориентировано исключительно на глубокую переработку", - отметили в Министерстве промышленности и строительства РК.
Общая численность занятых при выходе на проектную мощность составит порядка тысячи человек с приоритетом трудоустройства казахстанских кадров.
Напомним, в ноябре прошлого года казахстанская компания "Тау-Кен Самрук" и американская Cove Capital объявили о создании совместного предприятия для разработки одних из крупнейших неосвоенных месторождений вольфрама в мире.
Месторождения Северный Катпар и Верхнее Кайракты являются одними из крупнейших в мире, общие запасы вольфрама по JORC составляют 410 тыс. тонн.
новости по теме
12.03.2026, 14:27 49576
ВВП Казахстана составил $306 млрд
Казахстан вошел число 50 крупнейших экономик мира
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщил, что по итогам прошлого года ВВП Казахстана составил $306 млрд, информирует Акорда.
Это второй по величине показатель среди стран СНГ и самый высокий среди стран региона. Благодаря этому в нынешнем году мы вошли в число 50 крупнейших экономик мира. А по итогам текущего года, как прогнозируют авторитетные международные организации и финансовые институты, ВВП нашей страны достигнет 320 млрд долларов. Казахстан продолжает уверенно лидировать в Центральной Азии по объему привлеченных чистых иностранных инвестиций. Их объем превысил 150 млрд долларов, что составляет 69% всех прямых иностранных инвестиций в регион. Золотовалютные резервы страны - 74 млрд долларов, а совокупные - 139 млрд долларов. Тесть национальная экономика стабильно растет, и принципиально важно, что это качественный рост", - заявил он.
Также, по словам главы государства, в прошлом году бюджеты сельских округов превысили 442 млрд тенге, треть из которых была обеспечена собственными доходами.
При этом средний бюджет сельских округов достиг 190 млн тенге. Это очень хороший показатель. С этого года бюджеты сельских округов получат дополнительные источники доходов, включая налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, использование подземных вод и лечебной грязи. В соответствии с моим поручением, сейчас правительство прорабатывает вопрос передачи части налога на имущество, уплачиваемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в бюджеты четвертого уровня", - сообщил он.
Кроме того, отметил Касым-Жомарт Токаев, регионам могут быть переданы средства, поступающие от лицензионных сборов на отдельные виды деятельности и экологических штрафов.
Помимо этого, заявил президент, правительство приступило к широкомасштабной модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры.
На всех 37 действующих ТЭЦ уже проведены или запланированы ремонтные работы. Поставлена задача без промедления приступить к строительству трех новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске. Запланирован пуск новых электростанций на базе парогазовых установок в Туркестанской и Кызылординской областях. В текущем году предусмотрена модернизация более 440 подстанций и свыше 17 тысяч километров электросетей", - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.
Как отметил глава государства, в качестве ключевого фактора обеспечения энергетической самодостаточности Казахстана и диверсификации нашей экономики рассматривается создание атомной энергетики.
Гражданами нашей страны на референдуме в 2024 году было принято стратегическое по своей сути решение о построении в Казахстане первой АЭС. Мирный атом, а также чистая угольная генерация - это сферы, которые сформируют энергетический суверенитет нашей страны", - добавил он.
Напомним, в начале августа 2025 года в поселке Улкен Алматинской области состоялась торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации. Лидером международного консорциума, который займется строительством АЭС, стала российская госкорпорация "Росатом". Кроме того, сообщалось, что МАГАТЭ поддержит Казахстан на всех этапах строительства АЭС.
По словам главы Агентства по атомной энергии РК Алмасадама Саткалиева, общий объем инвестиций в проект составит около $14-15 миллиардов. Кроме того, еще $1 миллиард будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры. Срок проведения изыскательных работ составит порядка 18 месяцев. При этом, как отметил глава агентства, точная дата начала строительства станции станет известна только после завершения проектных изысканий.
Отдельного внимания заслуживает конкурс на лучшее название первой атомной электростанции страны, который проводился с 25 сентября и продлился до 10 октября на платформе eGov Mobile. В рамках конкурса каждый казахстанец мог предложить свой вариант наименования. В итоге первую АЭС Казахстана назвали "Балқаш". Всего в конкурсе приняли участие 27 157 граждан старше 16 лет. Каждый участник мог предложить одно наименование.
Помимо первой АЭС, в Казахстане планируют строительство еще двух станций. В середине сентября президент Казахстана дал соответствующее поручение. В октябре Алмасадам Саткалиев заявил, что вторую АЭС могут построить в Алматинской области.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая призвал заняться введением в строй новых энергетических мощностей, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций.
11.03.2026, 16:45 98556
Скляр вошел в совет директоров ERG
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Принято постановление правительства от 27 февраля 2026 года № 135 "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2013 года № 1411 "О некоторых вопросах компании Eurasian Resources Group S.a.r.l."
Разрешить Скляру Роману Васильевичу - первому заместителю премьер-министра Республики Казахстан и Такиеву Мади Токешовичу - министру финансов РК входить в состав Совета директоров компании "Eurasian Resources Group S.a.r.l." (Люксембург)", - говорится в документе.
В совет директоров входят:
- председатель совета директоров, главный исполнительный директор Шухрат Ибрагимов;
- член совета директоров Сабир Шодиев;
- член совета директоров Эдуард Сурлевич.
Члены совета директоров, представители правительства РК, которое владеет 40% долей компании: первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр и министр финансов РК Мади Такиев.
11.03.2026, 14:27 103676
Грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту выросли на 15%
Объем достиг 42 тыс. ДФЭ
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители АО "НК "Қазақстан темір жолы", ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Грузинская железная дорога" обсудили меры по повышению конкурентоспособности Транскаспийского международного транспортного маршрута, устранению инфраструктурных "узких мест" и обновлению подвижного состава, рассказали в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Сообщается, что по итогам 2025 года объем перевозок по маршруту вырос на 15%, достигнув 42 тыс. ДФЭ (Двадцатифутовый эквивалент. - Прим. ред.).
В рамках встречи состоялось общее собрание акционеров совместного предприятия (СП) "Middle Corridor Multimodal Ltd.". Был утвержден новый состав совета директоров, в который вошли управляющий директор по производственным процессам АО "НК "КТЖ" Бауыржан Урынбасаров и директор департамента маркетинга АО "НК "КТЖ" Дархан Муратханов. Генеральным директором СП назначен Рустем Сагиддинов.
Кроме того, участники обсудили операционные вопросы международной ассоциации ТМТМ.
Справочно: совместное предприятие MIDDLE CORRIDOR MULTIMODAL LTD. создано на паритетной основе с участием железных дорог Казахстана, Азербайджана и Грузии, зарегистрировано в МФЦА в ноябре 2024 года.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан планирует довести объем грузоперевозок по ТМТМ до 10 миллионов тонн.
11.03.2026, 12:58 106996
Самозанятые не могут вовремя оплатить обязательные отчисления и опасаются пени
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В редакцию обращаются самозанятые казахстанцы с жалобами на невозможность оплатить обязательные отчисления. По их словам, при попытке перечислить взносы через банковские приложения платежи возвращаются обратно. При этом люди опасаются, что из-за технической проблемы им могут быть начислены пени за несвоевременную уплату.
В редакцию Kazakhstan Today обратились самозанятые граждане, которые сообщили о проблемах при оплате обязательных отчислений.
По словам читателей, при попытке оплатить обязательные пенсионные взносы, ОПВР, социальные отчисления и медицинское страхование через банковские приложения платежи не проходят и спустя некоторое время возвращаются на счет отправителя.
Пытаемся оплатить через банковское приложение все обязательные платежи - пенсионные, ОПВР, соцотчисления и взносы на обязательное медстрахование. Однако деньги возвращаются обратно. В результате невозможно выполнить обязательства перед государством", - сообщили в редакцию несколько самозанятых.
Они отмечают, что проблема наблюдается сразу в нескольких банковских приложениях, что может свидетельствовать о системной технической ошибке.
Кроме того, самозанятые опасаются, что из-за невозможности своевременно перечислить обязательные платежи им могут быть начислены пени и штрафы. По словам граждан, сроки уплаты приближаются, однако провести платеж пока не удается.
Одному из обратившихся граждан, работающему на режиме самозанятого, удалось связаться с районным управлением госдоходов в Алматы, где ему ответили, что сейчас "такая проблема наблюдается у всех". Но дату, когда вопрос будет разрешен, в ведомстве не назвали.
Редакция Kazakhstan Today направила официальный запрос в Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана с просьбой разъяснить причины возникшей проблемы, сообщить, связана ли она с техническим сбоем и когда будет разрешена.
Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане введен новый специальный налоговый режим для самозанятых. Он распространяется на физических лиц, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и не используют наемный труд.
Согласно новым правилам, самозанятые должны самостоятельно перечислять обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), социальные отчисления и взносы в систему обязательного социального медицинского страхования.
Постановлением правительства был утвержден перечень из 40 видов деятельности, по которым разрешено применять специальный налоговый режим для самозанятых.
По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов, 346 тыс. граждан применяют режим для самозанятых, из них около 265 тыс. - новые участники, которые ранее работали в неофициальной занятости и теперь легализовали деятельность.
11.03.2026, 09:01 123296
Власти Казахстана готовят ряд изменений в Налоговый кодекс: порог по НДС и вычеты для бизнеса не пересматривают
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Проектный офис внедрения Налогового кодекса рассмотрел 60 вопросов , связанных с имплементацией норм кодекса, сообщает пресс-служба правительства.
В частности, в перечень вопросов, требующих внесения изменений в Налоговый кодекс, вошли:
- применение вычета по ИПН при изменении группы инвалидности. Размер налогового вычета зависит от группы инвалидности . При изменении группы в течение года возникает вопрос о размере применяемого вычета. Предлагается закрепить норму, согласно которой при изменении группы инвалидности в течение года применяется максимальный вычет - 5000 МРП, по принципу "поглощения", и внести уточнение в редакцию нормы;
- отмена требования по выписке ЭСФ по вознаграждениям по займам. Обороты по вознаграждениям по кредитам, займам и микрокредитам освобождены от НДС. Однако из-за редакционных неточностей формулировки они не включены в перечень операций, по которым не требуется ЭСФ. Предлагается исключить требование по выписке ЭСФ по таким операциям и применить норму ретроспективно с 1 января 2026 года;
- расширение перечня сведений, не относящихся к налоговой тайне. Предлагается исключить из налоговой тайны сведения: о суммах социальных платежей; о задолженности по социальным платежам; отдельные регистрационные данные налогоплательщика;
- подтверждение ввоза ГСМ для авиации при освобождении от НДС. НК освобождает от НДС импорт ГСМ для воздушных перевозок. Однако действующая формулировка может требовать подтверждение ввоза дипломатическими представительствами, что относится к другому подпункту статьи. Предлагается внести уточнение в норму, чтобы исключить возможные разночтения;
- освобождение от акциза экспорта энергетических напитков. В настоящее время экспорт подакцизных товаров освобождается от акциза. Однако при давальческой переработке акциз возникает у переработчика при передаче готовой продукции владельцу сырья, даже если товар затем экспортируется. Предлагается освободить от акциза такую передачу продукции, если она предназначена для последующего экспорта. Аналогичный механизм уже действует для нефтепродуктов;
- зачисление НДПИ по ОПИ по месту добычи. Бюджетный кодекс предусматривает зачисление НДПИ за общераспространенные полезные ископаемые в бюджеты по месту расположения объекта добычи. В то же время НК предусматривает уплату налога по месту регистрации недропользователя. Предлагается внести изменения в НК и формы отчетности для приведения норм в соответствие.
Также, по данным правительства, в сфере здравоохранения уже завершается работа по внесению в подзаконные акты изменений, касающиеся применения НДС при импорте лекарств и медицинских изделий и освобождения от НДС орфанных и социально значимых лекарств. 13 февраля этого года принят приказ Министерства здравоохранения об установлении предельных цен на лекарства и медизделия без учета НДС.
Напомним, депутаты и эксперты считают, что в новый Налоговый кодекс могут быть внесены поправки. Рассматриваются точечные корректировки - от повышения порога по НДС до пересмотра налоговых вычетов и условий для бизнеса.
По мнению экономиста, финансового аналитика Айбара Олжая, кардинального пересмотра Налогового кодекса не планируется, однако возможна корректировка отдельных количественных параметров.
Эксперт отметил проблемы с налоговыми вычетами для предпринимателей, работающих в специальном режиме, и не исключил возможных изменений. По его словам, корректировки могут начаться уже с марта - после приведения в порядок Конституции внимание будет уделено Налоговому кодексу.
Депутат мажилиса Азат Перуашев сообщил, что партия "Ак жол" направила в правительство предложения по изменению Налогового кодекса. В числе приоритетных инициатив - повышение порога по НДС с 40 млн до 78 млн тенге, что, по мнению партии, поддержит развитие малого и среднего бизнеса.
Ранее заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса рассказал, когда внесут изменения в Налоговый кодекс Казахстана.
10.03.2026, 21:04 148106
"КазТрансОйл" продлевает перекачку нефти по магистральным трубопроводам на внутренний рынок до конца 2026 года
Фото: КазТрансОйл
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Совместным приказом Министерство энергетики Республики Казахстан и Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан внесены изменения в инвестиционную программу КазТрансОйл по перекачке нефти на внутренний рынок по магистральным трубопроводам на 2021-2025 годы, сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, сроки реализации ряда проектов, запланированных на 2025 год, перенесены до 31 декабря 2026 года. Речь идет о реконструкции здания в поселке Умирзак под лаборатории Центра исследований и разработок компании, а также модернизации системы линейной телемеханики на отдельных участках нефтепроводов "Узень - Атырау - Самара" и "Прорва - Кульсары".
Приказ действует с 27 февраля 2026 года.
09.03.2026, 12:12 256701
Цены на нефть Brent взлетели до $119 за баррель на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на нефть достигли $119,5 за баррель Brent из-за обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 28,92% - до $119,5 за баррель по данным на 05.33 мск. Нефть марки Brent торгуется на этом уровне впервые с 17 июня 2022 года, сообщает РБК.
Позднее динамика нефтяных котировок замедлилась. По состоянию на 07.25 мск цена майского контракта прибавляла 25,16% и находилась на отметке $116,01.
Позднее FT сообщила, что страны "большой семерки" обсудят возможное экстренное высвобождение запасов нефти в координации с Международным энергетическим агентством (МЭА). Издание отмечает со ссылкой на источники, что о такой мере с целью стабилизации цен попросили три страны, включая США. 32 страны-участницы МЭА держат стратегический запас нефти в рамках коллективной системы чрезвычайных мер, разработанной на случай энергетического кризиса. Как говорит один из собеседников FT, чиновники США считают достаточным совместное высвобождение 300-400 млн баррелей (25-30% от общего резерва в 1,2 млрд баррелей). Совещание запланировано на 9 марта в 08.30 по нью-йоркскому времени.
После публикации этой новости котировки Brent еще сильнее ушли вниз и по состоянию на 09.12 мск находятся на отметке $106,92 (+15,35% к закрытию предыдущей торговой сессии).
Нефтяные котировки взлетели из-за конфликта, в который оказались вовлечены около десятка стран с тех пор, как 28 февраля США и Израиль начали свою военную операцию против Ирана. В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну ракетных ударов и атак беспилотников, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. После начала военной операции Ормузский пролив, через который проходило около 20% мировой нефти, был перекрыт. Конфликт распространился на ключевые нефтедобывающие регионы Ближнего Востока.
Ормузский пролив - ключевой элемент логистики не только для Ирана, но и для Бахрейна, Ирака, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ. По данным Kpler, через него проходило 13,4 млн баррелей в день. В наибольшей степени от этих поставок зависят страны Азиатско-Тихоокеанского региона - 46% их импорта нефти приходилось на страны Персидского залива.
С начала марта цены на нефть взлетели более чем на 60%. Главный аналитик компании Global Risk Management Арне Расмуссен считает, что рынок недооценил вероятную продолжительность военного конфликта, и добавил, что по мере того, как трейдеры осознавали риски, возникал "эффект снежного кома".
Катар предупредил, что из-за конфликта страны Персидского залива прекратят экспорт энергоносителей в течение нескольких дней. Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби заявил, что цена на нефть может вырасти до $150 за баррель через две-три недели, если танкеры и другие торговые суда не смогут проходить через Ормузский пролив. Он также допустил рост цен на природный газ до €117 за 1 МВт·ч ($1420 за 1 тыс. куб. м), что почти в четыре раза больше по сравнению с уровнем до начала конфликта на Ближнем Востоке.
Мировая экономика по-прежнему зависит от крупных поставок ближневосточной нефти и природного газа через Ормузский пролив", - рассказал главный экономист JPMorgan Брюс Касман. В краткосрочной перспективе возможен резкий скачок цен до $120 за баррель, за которым последует стабилизация по мере ослабления конфликта, добавил он. В отсутствие четкого и решительного политического урегулирования цены на нефть марки Brent, как ожидается, останутся на повышенном уровне около $80 за баррель до середины года.
Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цены на сырую нефть и продукты ее переработки, в том числе бензин и дизельное топливо, могут достичь исторического максимума, "если в течение марта объемы поставок через Ормузский пролив останутся на низком уровне". Накануне финансового кризиса 2008 года цена на нефть марки Brent достигла $147,5 за баррель.
Ранее сообщалось, что ОПЕК+ скорректировала объемы добычи на апрель.
06.03.2026, 17:00 422196
С июля казахстанцам станет сложнее получить кредит: в Нацбанке назвали причину
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С июля жителям Республики Казахстан будет сложнее взять кредит, сообщил в ходе брифинга председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
К июлю этого мы должны разработать два коэффициента - КНД и КДД. Оба касаются способности любого заемщика обслуживать свой долг. Мы не можем сделать так, чтобы человеку, у которого заранее нет доходов, а банк ему дает кредит. И потом он сколько может платит, потом не может платить, банк из него выбивает эти кредиты. Это плохая ситуация с экономической, финансовой, социальной точек зрения (...) Для этого существуют макрофункциональные нормативы, которые мы хотим внедрить. Они есть сейчас, но на других уровнях. Мы хотим их больше перенастроить, сделать более тонкую настройку, чтобы они зависели от дохода", - заявил Тимур Сулейменов.
Он также пояснил, почему важно иметь чистый доход.
Тот доход по договору, который проходит по ФСМС, по пенсионке, это то, что банки видят. Банки будут видеть, что у вас действительно есть поступления, соответственно, вы способны обслуживать хоть потребительский, хоть ипотечный, хоть автокредит. И будут легче выдавать. Если нет чистого дохода, если все в кеше, банки будут менее охотно выдавать такие кредиты. И это правильно, потому что, если ты не видишь источника дохода, ты не должен выдавать кредит", - добавил глава Национального банка.
Напомним, казахстанцы задолжали по кредитам около 23 трлн тенге.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.03.2026, 09:28В Генпрокуратуре не планируют проверку 97 квартир казахстанцев в Дубае 12.03.2026, 11:0863271В Казахстане камеры смогут выявлять дополнительные нарушения: вступили в силу поправки в КоАП 12.03.2026, 13:0959406Ротацию для председателей маслихатов предложил ввести президент Казахстана 12.03.2026, 12:1657981В одном из элитных районов Алматы могут снести дома 12.03.2026, 13:2057921Обострение обстановки на Ближнем Востоке подорвало основу глобальной безопасности - Токаев 06.03.2026, 17:00421731С июля казахстанцам станет сложнее получить кредит: в Нацбанке назвали причину 06.03.2026, 20:20414521В МИД Казахстана состоялось торжественное собрание по случаю Международного женского дня 06.03.2026, 16:10413421В Казахстане сформировали портфель национального крипторезерва в $350 млн 06.03.2026, 19:37404896В акимате Алматы объяснили, почему жители "Абайских дач" не могут стать полноценными горожанами 06.03.2026, 13:36385086Впервые с июля 2024 года цена нефти Brent превысила $86 20.02.2026, 13:051563301В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 24.02.2026, 18:561181106ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:301096406Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 16.02.2026, 16:45517306Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 20.02.2026, 16:35489921Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?