12.03.2026, 13:09 64286
Ротацию для председателей маслихатов предложил ввести президент Казахстана
По мнению президента, нужно упорядочить и пересмотреть внутреннюю организацию работы маслихатов
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, предложил ввести ротацию для председателей маслихатов, сообщает Акорда.
Мы последовательно внедряем ротационный принцип управления на всех уровнях государственной власти. В настоящее время полномочия избираемых акимов ограничиваются только двумя сроками. Считаю необходимым ввести принцип ротации и для председателей маслихатов. Ранее маслихаты возглавляли секретари, теперь - председатели. Это, на мой взгляд, правильное решение. Однако их полномочия также не должны превышать двух сроков. Данный подход будет способствовать формированию профессионального депутатского корпуса, повышению его эффективности, что соответствует логике реформ, проводимых в нашей стране", - заявил глава государства.
Также, по его словам, принципиальное значение имеет дальнейшее расширение и конкретизация полномочий маслихатов.
Нужно усилить их роль в системе местной власти. В ходе встреч акимов с населением многие граждане озвучивают конкретные проблемы и задают множество вопросов. Для эффективного решения проблем депутатскому корпусу следует усилить контроль и активно взаимодействовать с акимами. Целесообразно также упорядочить и пересмотреть внутреннюю организацию работы маслихатов. Многие их полномочия до сих пор сформулированы расплывчато, что приводит к сбоям в государственном управлении. В этой связи необходимо принять конкретные меры по усилению ответственности депутатов маслихатов за неисполнение обязанностей и нарушение этики. Такой шаг будет способствовать развитию политической культуры населения и укреплению доверия к институту представительной власти на местах", - добавил лидер Казахстана.
Он напомнил, что вынесенный на референдум проект Конституции предусматривает, что депутаты нового однопалатного парламента будут избираться по пропорциональному принципу.
Безусловно, это усилит роль политических партий и выведет законотворческую работу на более высокий уровень. Такой подход полностью соответствует передовому международному опыту. Мы видим, что многие государства переходят на пропорциональную избирательную систему. В развитых странах также действует такая система, доказавшая свою эффективность. В ходе работы над проектом новой Конституции некоторые партии предлагали формировать по этому принципу и маслихаты всех уровней. Но я уже ясно высказался по этому вопросу - на региональном уровне следует сохранить мажоритарную, или одномандатную, систему", - заявил он.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это очень важно, поскольку именно депутаты маслихатов находятся в прямом и постоянном контакте со своими избирателями на местах.
Вместе с тем такая система станет еще одним эффективным политическим лифтом для деятельных граждан, не состоящих в какой-либо партии, но пользующихся доверием в обществе. Это будет способствовать усилению роли маслихатов", - отметил он.
Напомним, в 2023 году в РК прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней: районные, городские, областные.
При этом выборы депутатов в маслихаты областей и городов республиканского значения также прошли по смешанной системе в соотношении 50 на 50. Выборы в маслихаты районов и городов областного значения прошли по мажоритарной модели.
5 ноября того же года впервые в истории страны прошли выборы акимов 42 районов и 3 городов областного значения.
12.03.2026, 13:29 61486
Факт опубликования текста на двух языках говорит о многом - Токаев о якобы снижении статуса русского языка в проекте новой Конституции
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, высказался о якобы снижении статуса русского языка в проекте новой Конституции, сообщает Акорда.
Забавно читать подобного рода статьи с многочисленными стилистическими и грамматическими ошибками, их авторы радеют за русский язык, а сами толком его не знают. Между тем сам факт опубликования текста новой Конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом и в комментариях и, тем более, в оправданиях не нуждается. Равным образом нет никакой надобности устраивать истерики по поводу якобы приниженного статуса казахского языка", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что в проекте новой Конституции четко записано: "Государственный язык Республики Казахстан - казахский язык".
И в этом качестве наш родной язык уверенно покоряет не только литературные высоты, но и обретает популярность во всех сферах общественно-политической жизни страны, и, что особенно важно, стал модным в молодежной среде. Другими словами, перспективы казахского языка вполне радужные. А те, кто якобы переживают за его судьбу, на самом деле используют данную тему в качестве политической ниши или цели. Казахская молодежь отличается способностью к быстрому восприятию прогресса. Ей вполне по силам владеть тремя-четырьмя языками, включая казахский и русский. Собственно говоря, это уже происходит повсеместно и в широких масштабах", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, отметил лидер страны, в качестве конституционного принципа деятельности государства впервые определяется развитие науки и образования, культуры и инноваций.
Критически важное значение имеет положение о светском характере государства, в частности системы образования. Наша страна обладает большим потенциалом, чтобы стать центром притяжения талантов и инвестиций со всего мира. Это важная часть работы по совершенствованию качества человеческого капитала. Поэтому впервые предложено закрепить на уровне Конституции защиту интеллектуальной собственности, что позволит придать новый импульс развитию креативной экономики", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, особую силу имеет норма, прямо запрещающая придавать законам обратную силу, если это ухудшает положение человека или возлагает на него новые обязанности.
Тем самым будет сформирована стабильная, предсказуемая правовая и инвестиционная среда, в которой гражданин защищен и может уверенно планировать свою жизнь и предпринимательскую деятельность. Предлагается установить специальный правовой режим для отдельных территорий и "городов ускоренного развития". В связи с этой нормой появились сообщения об опасности нарушения территориальной целостности страны. Такие серьезные обвинения исходят от юридически безграмотных людей, которые даже не удосужились изучить мировой опыт", - заявил президент.
Он подчеркнул, что, если на референдуме граждане одобрят предложенный проект Основного закона, политическое устройство страны претерпит кардинальную трансформацию.
Мы перейдем к совершенно новой конституционной модели, что обеспечит баланс между пропорциональной и мажоритарной системами. Более упорядоченный избирательный процесс обеспечит большую ответственность граждан, выдвигающих свои кандидатуры на выборах. Таким образом, маслихаты станут кузницей кадров для будущего профессионального Курултая. Для качественной реализации масштабных реформ нам необходимо выстроить наиболее эффективную и профессиональную законотворческую деятельность. Фундамент всей системы представительной власти в стране формируется именно в регионах. Поэтому важно всегда помнить, насколько значима повседневная работа маслихатов. В первую очередь именно к депутатам граждане обращаются со своими запросами. Нет более высокой чести, чем делом оправдывать доверие народа", - добавил президент.
Напомним, в начале февраля в проекте новой Конституции Казахстана уточнили формулировку о статусе русского языка. В частности, речь идет о втором пункте 9 статьи проекта новой Конституции, в действующей Конституции это 7 статья.
Как пояснил тогда заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов, девятая статья была уточнена: слово "тең" (наравне) заменено на "қатар" (наряду).
Ранее этот пункт был сформулирован следующим образом: "В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык". При этом в словаре Ожегова слова "наряду" и "наравне" являются синонимами.
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в статье "Языковой вопрос" на своей странице в Facebook также прокомментировал предложение об уточнении формулировки о русском языке в соответствующем пункте проекта новой Конституции Казахстана.
Недавно казахстанский политолог Эдуард Полетаев назвал "соломоновым решением" сохранение статуса русского языка в новой Конституции.
В Казахстане по-прежнему множество людей говорит на русском языке. И дело даже не в том, сколько у нас там русских людей или славян. В целом больше сотни разных этносов и народностей общаются на русском языке", - отметил Полетаев.
Он привел в пример уйгуров и корейцев, у которых рабочий язык общения - русский. Полетаев отметил, что этот вопрос очень чувствительный.
В свою очередь казахстанский политолог Максим Крамаренко заявил, что русский язык сохранит свое применение во взаимодействии государства с обществом.
Он отметил, что русский язык и раньше не был государственным языком, но был особым языком по Конституции 1995 года и фактически сохранил позиции.
12.03.2026, 13:20 62481
Обострение обстановки на Ближнем Востоке подорвало основу глобальной безопасности - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, высказался об обострении обстановки на Ближнем Востоке, сообщает Акорда.
Даже экономически благополучные и, казалось бы, стабильные государства в одночасье оказались втянутыми по сути в глобальный конфликт, или войну, если называть вещи своими именами. И эта война вспыхнула в прикаспийском государстве, недалеко от нас. Уже сейчас ясно, что обострение обстановки на Ближнем Востоке подорвало основу глобальной безопасности и крайне отрицательно повлияло на мировую экономику", - заявил глава государства.
По его мнению, такая опасная ситуация стала результатом острого кризиса доверия между лидерами известных стран, поляризации крупных государств и блоков, деградации принципов и самой психологии мирного сосуществования, пренебрежения международным правом, беспрецедентного падения авторитета ООН.
Все люди, живущие на планете Земля, уже привыкли к слову "турбулентность", оно теперь гораздо чаще звучит из уст политиков и экспертов применительно к международной ситуации, нежели в самолетах, где пилоты предупреждают пассажиров о неприятностях в связи с вхождением воздушного судна в зону турбулентности. По сути, весь мир вынужден жить в условиях нестабильности, неопределенности. Каждый год текущего десятилетия оказывается сложнее предыдущих. Этот процесс находит свое отражение в социальных сетях, где правда тесно переплелась с кривдой, конспирология - с дезинформацией, боль и трагедии - с праздниками и весельем. Таков сегодняшний мир, вступивший в эпоху искусственного интеллекта. Прошедшие две недели наглядно показали всему мировому сообществу, насколько опасной, непредсказуемой, поистине "турбулентной", то есть нестабильной, стала жизнь на Земле", - добавил глава государства.
Напомним, 28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.
На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.
По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.
Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.
МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.
Тем временем Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".
В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.
После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.
11.03.2026, 18:49 109206
Будущее казахстанско-иранских инвестпроектов прокомментировали в МИД
Основные договоренности будут в силе
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров ответил на вопросы журналистов о перспективах реализации совместных проектов между Казахстаном и Ираном.
Думаю, основные договоренности будут в силе. Но надо быть реалистами. Реализация конкретных инвестпроектов будет зависеть от иранской стороны. Им сейчас немного не до этого, пусть сначала там все наладится", - цитирует замминистра zakon.kz.
Также Алибек Куантыров сообщил СМИ, что при необходимости Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь Ирану.
Напомним, 28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.
На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.
28 февраля Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".
В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.
После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.
11.03.2026, 17:23 115611
В Казахстане планируют провести аукцион по продаже рогов сайгака
Фото: Depositphotos
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют провести аукцион по продаже рогов сайгака. Об этом сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев.
В год 10 тонн мы имеем право реализовывать в соответствии с решением заседания конвенции, которое проходило в Самарканде. Теперь в этом году вместе с Министерством торговли мы отрабатываем систему реализации. Я думаю, что через пару месяцев объявим аукцион и будем продавать рога. Деньги пойдут на сохранение биоразнообразия, охрану сайгаков", - сказал министр на брифинге в мажилисе.
По его словам, на данный момент на складах находится более 20 тонн рогов. Промаркированные рога хранятся в специальных холодильных установках в Алматы.
Напомним, в декабре 2025 года на 20-й Конференции сторон Конвенции CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) в Самарканде было принято решение о снятии нулевой экспортной квоты на рога сайгака казахстанской популяции.
Как сообщалось ранее, в 2023 году депутаты агропартии "Ауыл" предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков.
По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
С 1 июля по 30 ноября прошлого года было изъято порядка 196 тыс. особей, туши переданы отечественным мясоперерабатывающим предприятиям.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
11.03.2026, 17:11 117591
Токаев назначил заместителя министра обороны Казахстана
Фото: Минобороны РК
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Назначен заместитель министра обороны Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Джумакеев Алмаз Дженишевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Алмаз Джумакеев родился 6 марта 1970 года в городе Пржевальске (Киргизской ССР). С марта 2022 года он занимал должность командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.
11.03.2026, 13:22 125571
Более 9,5 тыс. казахстанцев возращены из зоны военных действий на Ближнем Востоке - МИД
Фото: Depositphotos
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При содействии государственных органов и дипломатических представительств Казахстана из Ближневосточного региона в Казахстан возвращены 9517 казахстанцев, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В настоящее время продолжается работа по эвакуации граждан из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Королевства Саудовская Аравия. Вместе с тем Министерство иностранных дел завершает эвакуационные мероприятия из Бахрейна, Израиля, Иордании, Ирана, Кувейта, Ливана и Омана", - сообщили в пресс-службе министерства.
Отмечается, что дипломатические представительства Республики Казахстан в регионе продолжают координацию действий на местах, поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками и оказывают необходимое содействие гражданам.
Напомним, по данным МИД, среди погибших и пострадавших на Ближнем Востоке казахстанцев нет.
10.03.2026, 20:56 167196
Токаев осудил ракетные обстрелы с иранской территории на ОАЭ
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев осудил ракетные обстрелы и атаки беспилотников с иранской территории на Объединенные Арабские Эмираты с многочисленными жертвами среди населения и повреждениями гражданской инфраструктуры, сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
Глава государства считает подобные акции неприемлемыми, поскольку они ведут к опасной по своим последствиям эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, применение дипломатических средств - это единственно правильный метод решения всех спорных международных вопросов.
10.03.2026, 19:19 118441
Казахстан приостановил работу 11 избирательных участков за рубежом
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев сообщил о приостановлении работы 11 избирательных участков в десяти странах из-за обострения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства.
В связи с обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, а также низким уровнем безопасности в Украине и Эфиопии, принято решение о приостановлении работы 11 участков в 10 странах (при посольствах РК в Иране, Израиле, Иордании, Катаре, ОАЭ, Омане, Ливане, Кувейте, Украине и Эфиопии, а также при Генеральном консульстве РК в г.Дубай). Таким образом, во время референдума будет функционировать 71 участок в 54 странах", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что общее количество избирателей за рубежом составило 14 230 человек.
На сегодня планируется участие 336 международных наблюдателей от 10 международных и региональных организаций, 27 центральных избирательных комиссий иностранных государств, а также дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане. Освещать референдум планируют 185 представителей 68 иностранных СМИ из 31 страны", - рассказали в МИД.
Ранее в МИД сообщили сколько казахстанцев находятся в странах Ближнего Востока.
