Ротацию для председателей маслихатов предложил ввести президент Казахстана

Если на референдуме граждане одобрят предложенный проект Основного закона, политическое устройство страны претерпит кардинальную трансформацию

Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, высказался о якобы снижении статуса русского языка в проекте новой Конституции, сообщает Акорда.





Забавно читать подобного рода статьи с многочисленными стилистическими и грамматическими ошибками, их авторы радеют за русский язык, а сами толком его не знают. Между тем сам факт опубликования текста новой Конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом и в комментариях и, тем более, в оправданиях не нуждается. Равным образом нет никакой надобности устраивать истерики по поводу якобы приниженного статуса казахского языка", - заявил глава государства.





Он подчеркнул, что в проекте новой Конституции четко записано: "Государственный язык Республики Казахстан - казахский язык".





И в этом качестве наш родной язык уверенно покоряет не только литературные высоты, но и обретает популярность во всех сферах общественно-политической жизни страны, и, что особенно важно, стал модным в молодежной среде. Другими словами, перспективы казахского языка вполне радужные. А те, кто якобы переживают за его судьбу, на самом деле используют данную тему в качестве политической ниши или цели. Казахская молодежь отличается способностью к быстрому восприятию прогресса. Ей вполне по силам владеть тремя-четырьмя языками, включая казахский и русский. Собственно говоря, это уже происходит повсеместно и в широких масштабах", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.





Кроме того, отметил лидер страны, в качестве конституционного принципа деятельности государства впервые определяется развитие науки и образования, культуры и инноваций.





Критически важное значение имеет положение о светском характере государства, в частности системы образования. Наша страна обладает большим потенциалом, чтобы стать центром притяжения талантов и инвестиций со всего мира. Это важная часть работы по совершенствованию качества человеческого капитала. Поэтому впервые предложено закрепить на уровне Конституции защиту интеллектуальной собственности, что позволит придать новый импульс развитию креативной экономики", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





По его словам, особую силу имеет норма, прямо запрещающая придавать законам обратную силу, если это ухудшает положение человека или возлагает на него новые обязанности.





Тем самым будет сформирована стабильная, предсказуемая правовая и инвестиционная среда, в которой гражданин защищен и может уверенно планировать свою жизнь и предпринимательскую деятельность. Предлагается установить специальный правовой режим для отдельных территорий и "городов ускоренного развития". В связи с этой нормой появились сообщения об опасности нарушения территориальной целостности страны. Такие серьезные обвинения исходят от юридически безграмотных людей, которые даже не удосужились изучить мировой опыт", - заявил президент.





Он подчеркнул , что, если на референдуме граждане одобрят предложенный проект Основного закона, политическое устройство страны претерпит кардинальную трансформацию.





Мы перейдем к совершенно новой конституционной модели, что обеспечит баланс между пропорциональной и мажоритарной системами. Более упорядоченный избирательный процесс обеспечит большую ответственность граждан, выдвигающих свои кандидатуры на выборах. Таким образом, маслихаты станут кузницей кадров для будущего профессионального Курултая. Для качественной реализации масштабных реформ нам необходимо выстроить наиболее эффективную и профессиональную законотворческую деятельность. Фундамент всей системы представительной власти в стране формируется именно в регионах. Поэтому важно всегда помнить, насколько значима повседневная работа маслихатов. В первую очередь именно к депутатам граждане обращаются со своими запросами. Нет более высокой чести, чем делом оправдывать доверие народа", - добавил президент.





Напомним, в начале февраля в проекте новой Конституции Казахстана уточнили формулировку о статусе русского языка. В частности, речь идет о втором пункте 9 статьи проекта новой Конституции, в действующей Конституции это 7 статья.





Как пояснил тогда заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов, девятая статья была уточнена: слово "тең" (наравне) заменено на "қатар" (наряду).





Ранее этот пункт был сформулирован следующим образом: "В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык". При этом в словаре Ожегова слова "наряду" и "наравне" являются синонимами.





Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в статье "Языковой вопрос" на своей странице в Facebook также прокомментировал предложение об уточнении формулировки о русском языке в соответствующем пункте проекта новой Конституции Казахстана.





Недавно казахстанский политолог Эдуард Полетаев назвал "соломоновым решением" сохранение статуса русского языка в новой Конституции.





В Казахстане по-прежнему множество людей говорит на русском языке. И дело даже не в том, сколько у нас там русских людей или славян. В целом больше сотни разных этносов и народностей общаются на русском языке", - отметил Полетаев.





Он привел в пример уйгуров и корейцев, у которых рабочий язык общения - русский. Полетаев отметил, что этот вопрос очень чувствительный.





В свою очередь казахстанский политолог Максим Крамаренко заявил, что русский язык сохранит свое применение во взаимодействии государства с обществом.





Он отметил, что русский язык и раньше не был государственным языком, но был особым языком по Конституции 1995 года и фактически сохранил позиции.