В одном из элитных районов Алматы могут снести дома

Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из элитных районов Алматы дома могут попасть под снос. На участках намерены построить дорогу. Акимат планирует соединить улицу Сатпаева с Восточной объездной автодорогой. Для этого властям придется выкупать земли, сообщает телеканал КТК





Появляется дополнительный выезд на Восточную объездную автомобильную дорогу. Тем самым разгрузится проспект Аль-Фараби и улица Толе би. В данном проекте будет предусмотрена пробивка, пешеходные дорожки обязательно и полностью благоустройство с велодорожкой, со всеми удобствами", - сообщил руководитель отдела управления развития дорожной инфраструктуры Алматы Данияр Надырханов.





Сообщается, что акимат уже объявил конкурс на разработку проектно-сметной документации. Из бюджета выделили 359 миллионов тенге.





Специалистам предстоит определить точную протяженность дороги, предусмотреть транспортную развязку и вынос инженерных сетей. Также проектировщики должны установить, какие земельные участки попадут в зону строительства. Только после этого станет ясно, сколько объектов придется выкупать.





Разработку проекта должны завершить до лета следующего года. А саму дорогу построить к 2029 году. Известно, что будущая магистраль пройдет через один из престижных районов Алматы.





Эксперты по недвижимости говорят, стоимость одного квадратного метра там начинается от 800 тысяч тенге.





Если мы говорим о цене за сотку, то есть за сколько продается эта недвижимость, то, как я говорил, это где-то идет в районе от 10 миллионов и до 50 миллионов доходит в зависимости от локации. То есть это одна из самых дорогих недвижимостей в Алматы", - сказал эксперт по недвижимости Александр Бикетов.





Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков , основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.





В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.





Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.





Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.