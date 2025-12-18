В Акмолинской области земельные участки на 2,2 млрд тенге вернули государству

В настоящее время между Казахстаном и Королевством Таиланд выполняются 23 регулярных рейса в неделю

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Бангкок. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан принял участие в церемонии запуска прямых пассажирских рейсов авиакомпании SCAT Airlines по маршруту Шымкент - Бангкок, что стало важным шагом в развитии авиасообщения и транспортной взаимосвязанности между двумя странами, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Посол подчеркнул особую значимость события. Открытие маршрута Шымкент - Бангкок увеличивает общее количество прямых рейсов между Казахстаном и Таиландом до 23 в неделю, что является рекордным показателем, отражающим устойчивый рост взаимного туризма, деловых контактов и культурного обмена.





Посол также отметил, что новый маршрут, выполняемый два раза в неделю, расширяет географию авиаперевозок и создает дополнительные возможности для пассажиров и бизнеса, включая развитие логистики, авиагрузоперевозок и инвестиций, укрепляя роль Казахстана как транспортного узла между Востоком и Западом и позиции Таиланда как ключевого хаба Юго-Восточной Азии.





Коммерческий директор SCAT Airlines Николай Буряков заявил, что долгосрочная стратегия SCAT Airlines предусматривает формирование Шымкента в качестве регионального авиационного хаба с развитием регулярных маршрутов в Европу, Россию, на Южный Кавказ, в Центральную Азию, Юго-Восточную Азию, АТР и на Ближний Восток. В 2027-2030 годах планируется расширение авиапарка, уже введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал в Шымкенте, а до конца 2026 года число рейсов в Бангкок увеличится с 2 до 4 в неделю. В 2025 году также открыты рейсы в Будапешт, Красноярск, Мюнхен, Прагу и Тбилиси. В 2026 году планируется запуск новых маршрутов в Австрию, Азербайджан, Индию, Кыргызстан, Латвию, Россию и Чехию.





В свою очередь заместитель управляющего Государственного агентства по туризму Таиланда Чиравади Кхунсуб поздравила с открытием нового рейса и отметила его важность в развитие взаимного туризма, культурного обмена и межчеловеческих контактов. Она сообщила, что в 2024 году Таиланд посетили более 170 тысяч граждан Казахстана, и в 2025 году ожидается дальнейший рост туристического потока, чему также способствовало введение безвизового режима между двумя странами.





В настоящее время между Казахстаном и Королевством Таиланд выполняются 23 регулярных рейса в неделю, оперируемые авиакомпаниями Air Astana, SCAT Airlines и Thai AirAsia X.