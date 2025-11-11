Белорусская АЭС. Мировой уровень технологий, экологии, безопасности и эффективности

Фото: https://atommedia.online/projects/belarus-npp/

Белорусская атомная электростанция - современный энергетический комплекс, построенный по российскому проекту "АЭС-2006" с водо-водяными реакторами третьего поколения электрической мощностью около 2400 мегаватт. За счет эксплуатации Белорусской АЭС примерно на 7 млн тонн в год будут сокращаться выбросы углекислого газа. Общий объем выработки электроэнергии Белорусской АЭС составит около 17,74 млрд киловатт-часов электроэнергии в год и обеспечит до 40% внутренних потребностей страны. Это позволит сократить объемы потребляемого газа на 5 млрд кубометров в год. Особое внимание на предприятии уделяется вопросам безопасности, экологического контроля и международного взаимодействия.





В ходе пресс-тура на Белорусскую АЭС, организованном при содействии Министерства энергетики Республики Беларусь, руководители и сотрудники станции ответили на вопросы информационного агентства Kazakhstan Today.





Расскажите о системах мониторинга и управления безопасностью на Белорусской АЭС. В какой мере они соответствуют современным международным стандартам, включая рекомендации МАГАТЭ? Какие технологии и протоколы используются для предотвращения аварийных ситуаций и какие уроки были извлечены из мировых инцидентов в атомной энергетике?





- Оценка безопасности и проектных решений Белорусской АЭС выполнена с применением современных нормативных требований, учитывающих подходы и рекомендации МАГАТЭ. На предприятии ведется постоянная работа, направленная на поддержание и развитие достигнутого уровня безопасности.





Проект "АЭС-2006" с реактором ВВЭР-1200 включает комплекс активных и пассивных систем, способных обеспечить устойчивую работу энергоблоков даже в условиях внешних воздействий, аналогичных тем, что наблюдались на японской АЭС "Фукусима Дайичи". На этапе сооружения БелАЭС были проведены стресс-тесты для оценки готовности к подобным аварийным сценариям. Результаты этих проверок позволили внедрить дополнительные технические решения, повышающие устойчивость станции к теоретическим запроектным ситуациям.









Кроме того, БелАЭС прошла проверку Европейской группы регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG).





Европейские эксперты впервые применили наиболее строгие стандарты оценки безопасности новых энергоблоков. По итогам проверки дефицитов безопасности выявлено не было, а ряд проектных решений был отмечен как положительная практика, соответствующая лучшим международным стандартам.





Проводятся ли исследования и мониторинг воздействия на окружающую среду в районе Белорусской АЭС, чтобы оценить влияние на водные ресурсы, почву и атмосферу? Какие меры принимаются для минимизации воздействия станции на экосистему региона?





- Белорусская АЭС осуществляет постоянный радиационный мониторинг по пяти направлениям: излучение на местности, состояние атмосферы, водных объектов, почв, а также сельскохозяйственной, лесной и луговой растительности.





Система радиационного контроля включает два уровня: автоматизированный и лабораторный. За их работу отвечают две специализированные лаборатории - ЛАСКРО (лаборатория автоматизированной системы контроля радиационной обстановки) и ЛРКОС (лаборатория радиационного контроля окружающей среды).





Автоматизированная система состоит из десяти постов радиационного контроля, установленных в окрестностях станции. Измерения проводятся непрерывно, а данные обновляются каждые 30 минут и публикуются на официальном сайте БелАЭС.









Результаты наблюдений подтверждают, что за время эксплуатации станции радиационный фон в регионе не изменился и соответствует "нулевому" уровню, зафиксированному до начала строительства.





Кроме того, на территории вокруг АЭС действуют контрольные участки для наблюдения за состоянием снежного покрова, водной растительности и почв, а также участки наблюдений за лесной и луговой растительностью. Информация о результатах лабораторного контроля регулярно публикуется на сайте станции.





Таким образом, экологическая безопасность Белорусской АЭС обеспечивается многоуровневой системой наблюдений и прозрачностью данных, доступных как специалистам, так и населению.





В рамках каких международных проектов или соглашений Белорусская АЭС проводит исследования, технические учения и обмен опытом с атомными станциями других стран?





- Белорусская АЭС активно сотрудничает с зарубежными партнерами в сфере обмена опытом, научно-технических исследований и повышения квалификации персонала.





Во-первых, взаимодействие с атомными станциями Российской Федерации осуществляется в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве между АО "Концерн "Росэнергоатом" и ГП "Белорусская АЭС".





Во-вторых, предприятие является членом Московского центра Всемирной ассоциации операторов атомных станций (ВАО АЭС). В рамках ежегодных рабочих планов организуются взаимные визиты и бенчмаркинги на действующих АЭС других стран.









Кроме того, БелАЭС принимает участие в проектах технической помощи МАГАТЭ. В настоящее время реализуется проект BYE2008 "Повышение эксплуатационной безопасности атомной электростанции в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации". Он включает семинары, учебные курсы и стажировки, направленные на обмен знаниями и внедрение лучших международных практик эксплуатации.