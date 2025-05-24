23.05.2025, 15:06 17931
Опрос КТ: 83% респондентов против возобновления отстрела сайгаков в Казахстане Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Подавляющее большинство респондентов против возобновления отстрела сайгаков в Казахстане, передает корреспондент.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
На пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в стране снова отстреливать антилоп.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
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22.05.2025, 18:56 8721
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Жительница Атырау обвинила следователя в пытках.
В прошлом году после обыска в доме Жансаи Каршегеновой на нее завели дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Позже, как сообщили ее представители, женщину задержали с многочисленными нарушениями. Говоря о задержании Жансаи Каршегеновой, ее адвокат Рашид Тенизбаев отдельно остановился на применении недозволенных методов в отношении женщины. В Алматы прошла пресс-конференция с участием потерпевшей и ее адвокатов. Каршегенова обвинила следователя в пытках.
В Мангистауской области выявили канал незаконной миграции.
В регионе пресечена схема оказания фиктивных услуг иностранцам по регистрации, продлению временного пребывания и получению разрешительных документов через ЦОН. Задержаны трое подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Атырауской области возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.
В телеграм-канале Atyrau Online появилась информация о растлении несовершеннолетней. Как сообщили в полиции региона, по заявлению жительницы Атырау о совершении развратных действий в отношении ее несовершеннолетней дочери возбуждено и расследуется уголовное дело.
Казахстанца приговорили к лишению свободы за мошенничество в сфере строительства.
По данным суда, в марте 2021 года подсудимый предоставил фиктивную справку о доходах ТОО и заключил с СПК договор о совместном строительстве жилого комплекса. Кроме того, с августа 2021 года по август 2023 года он заключил договоры предварительного бронирования квартир с 85 потерпевшими, согласно которым обязался предоставить квартиры в строящихся домах при условии внесения предоплаты. Потерпевшие перевели на счет ТОО общую сумму 1 096 663 005 тенге. Подсудимому было назначено 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.
Расследование по делу работников ветстанции завершили в Туркестанской области.
Следствием установлено, что заведующим и ветеринарами Орангайского, Жана Иканского сельских округов путем незаконного внесения в информационную систему "Идентификация сельскохозяйственных животных" фиктивных данных о наличии в подконтрольном 31 крестьянском хозяйстве фактически несуществующего скота похищено субсидий в общей сумме 271 млн тенге. В настоящее время идет судебное разбирательство.
Главе районного отдела образования и 7 бухгалтерам вынесли приговор за хищения в Алматинской области.
Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 686 млн тенге путем перечисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в сфере образования. Глава отдела приговорена к 8 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Бухгалтерам назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 8 лет с запретом занимать должности на государственной службе по 10 лет.
Конфликт закончился поножовщиной в одном из ЖК в Алматы.
В соцсетях распространяется видео массовой драки в жилом комплексе "Уш сункар" в Ауэзовском районе Алматы. В описании к видео говорится, что конфликт возник на паркинге жилого комплекса. В результате несколько участников получили травмы холодным оружием. Им потребовалась медицинская помощь. В департаменте полиции Алматы сообщили, что инцидент произошел между жильцами жилого комплекса. Возбуждено уголовное дело.
В Астане вынесли приговор бывшему вице-министру культуры по делу о крупном хищении при подготовке форума.
Бывший вице-министр культуры и спорта Казахстана Ерлан Кожагапанов приговорен к трем годам лишения свободы по факту злоупотребления должностными полномочиями. Также приговор вынесен главе подрядной организации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
В Алматы вынесен приговор по делу о хищении сотрудниками полиции списанного оружия.
На скамье подсудимых оказались три сотрудника полиции - старший инспектор отдела военного и специального обеспечения по управлению тыла департамента полиции Алматы, криминалист ДП Алматы и водитель департамента полиции Алматы. Как сообщили в суде, "используя свое служебное положение, они неоднократно по предварительному сговору группой лиц совершили хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, переданных в установленном порядке на хранение в качестве вещественных доказательств на специальный склад департамента полиции города Алматы, осуществляли незаконный выпуск их в оборот". Приговором суда все трое признаны виновными в систематическом хищении и продаже оружия. Организатор схемы - старший инспектор ДП Алматы получил 8 лет лишения свободы, криминалист - 5,5 года. Водитель получил 7 лет лишения свободы.
Житель Кокшетау напал с ножом на супругу в офисе МФО.
В Кокшетау в офисе микрокредитной организации мужчина с ножом набросился на женщину. Как позже выяснилось, потерпевшая является супругой нападавшего. По информации департамента полиции, между супругами возник бытовой конфликт, в ходе которого женщине были нанесены ножевые ранения. Нападавший с места происшествия скрылся. Однако его задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.
Алматинец осужден за мошенничество и подстрекательство к взятке.
Алматинцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с пожизненным запретом на занятие должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в сумме 50 млн тенге должностным лицам областного акимата за оплату аванса в размере 30% от общей суммы договора по капитальному ремонту автодороги Чапаев - Жангала - Сайхин.
Информацию об интимной связи 14-летней школьницы с учителем в Алматинской области прокомментировали в Минпросвещения.
На пресс-конференции в правительстве министр просвещения РК Гани Бейсембаев заявил, что "незамедлительно приняли соответствующие меры. И человек, которого назвали учителем, никогда не работал в школе. Но это не снижает ответственности".
В Алматы двое казахстанцев осуждены на 5 лет по делу о мошенничестве через SIM-box.
По данным прокуратуры, один из них выполнял роль дропера - получателя денежных средств, другой отвечал за техническое сопровождение мошеннической схемы. Суд признал обоих виновными в совершении тяжкого преступления с использованием современных цифровых технологий. Им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС средней безопасности.
Осужден экс-глава департамента по регулированию естественных монополий по области Жетысу.
Оглашен приговор в отношении бывшего руководителя департамента по регулированию естественных монополий по области Жетісу и председателя правления АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания". Должностное лицо признано виновным в получении, а руководитель субъекта квазигосударственного сектора - в даче взятки в сумме 500 тысяч тенге. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 15 млн тенге и 10 млн тенге соответственно.
Организаторы финпирамиды незаконно привлекли свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды. Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астаны, Актобе, Уральска и Актау. В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Главу центра занятости и ее подельников осудили за крупную растрату в Павлодарской области.
Согласно материалам суда, директор центра занятости в сговоре с двумя подчиненными и тремя гражданами в течение нескольких лет совершили хищение бюджетных средств в размере, превышающем 110 млн тенге. Деньги были украдены путем незаконной выплаты заработной платы, материальной помощи за переселение, а также грантов третьим лицам. Суд назначил главе центра занятости 7 лет лишения свободы, один из ее подчиненных проведет за решеткой три года.
Военный суд Актюбинского гарнизона рассмотрел дело о взятке в 1 млн тенге.
Рассмотрено уголовное дело в отношении начальника Западного регионального управления военного следствия МВД РК и старшего следователя. Сообщается, что они требовали взятку в 1 млн тенге у свидетеля, угрожая увольнением и иными последствиями. Приговором суда начальник Западного регионального управления военного следствия осужден к 9 годам лишения свободы, старший следователь - к 8 годам лишения свободы. Оба лишены воинских званий.
Житель Алматинской области избил женщину.
В Казнете появилось видео, на котором заснято избиение женщины, а находящийся рядом ребенок пытается ее защитить. В описании говорится, что инцидент произошел в Карасайском районе, а на видео заснят скандал между супругами. Также в описании сказано, что в семье девять детей. В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что факт действительно имел место, однако инцидент произошел в 2019 году. По нему в установленном законом порядке было принято соответствующее процессуальное решение.
В Таразе осудили бывшего руководителя отдела строительства и представителя подрядных организаций.
Представитель подрядных организаций признан виновным в совершении хищения бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирных жилых домов для социально уязвимых слоев населения, а экс-руководитель городского отдела строительства в том, что в интересах подрядчиков подписал фиктивные акты выполненных работ и произвел перечисление денег. Приговором суда экс-руководителю отдела строительства назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, представителю подрядных организаций - 6 лет лишения свободы.
Полиция задержала наркокурьера на трассе в Акмолинской области.
Установлено, что задержанный осуществлял перевозку наркотических веществ по маршруту Костанай - Семей. Личность курьера подтверждена - им оказался бывший учитель математики. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье в рюкзаке правоохранители обнаружили пакет с синтетическим наркотиком "мефедрон". Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Троих создателей финпирамиды JDL осудили в области Абай.
Суд установил, что в период с сентября по ноябрь подсудимые причинили ущерб 22 потерпевшим на сумму 14 374 383 тенге. Суд приговорил подсудимых к ограничению свободы сроком на 2 года. Их также лишили права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с рекламой финансовой (инвестиционной) пирамиды с целью привлечения граждан и их денежных средств, сроком на 1 год 6 месяцев, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания.
В Восточно-Казахстанской области полицейские выявили незаконную добычу золота.
Группу лиц, ведущую незаконную добычу драгоценных полезных ископаемых, удалось выявить с помощью дрона. Аппарат с точностью определил координаты незаконных земельных работ. В ходе спецоперации на месте задержаны шесть правонарушителей. В рамках следственных действий изъяты экскаватор, три металлоискателя, два автомобиля и образцы почвы. По данному факту начато досудебное расследование.
Порядка 11,8 млрд тенге составил ущерб государству от незаконной регистрации автомобилей.
За последние три года территориальными департаментами АФМ расследовалось 88 уголовных дел по фактам незаконной постановки на регистрационный учет свыше 1,8 тысячи автотранспортных средств с уклонением от уплаты сбора за первичную регистрацию в размере 11,8 млрд тенге.
В Шымкенте директор школы и бухгалтер присвоили 71 млн тенге.
Подсудимый, являясь директором общеобразовательной средней школы Шымкента, по предварительному сговору с главным бухгалтером школы при начислении заработной платы учителям перечислял им излишние суммы. Эти средства бухгалтер переводил на свои счета, а также счета близких родственников, после чего обналичивал и присваивал.Им назначено по 8 лет лишения свободы каждому.
Тысячи саженцев похитили из лесного хозяйства в области Абай.
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Абай на территории Бескарагайского района установили тайное хищение более 260 тысяч саженцев на сумму свыше 519 миллионов тенге с территории Долонского филиала РГУ "Семей орманы". В отношении двух жителей области проводилось досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере. Приговором суда города Курчатова они признаны виновными и осуждены к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества.
В Жамбылской области оглашен приговор в отношении главного специалиста департамента госдоходов и двух жителей города Тараза.
Последние признаны виновными в даче взятки должностным лицам городского отдела финансов в сумме $200 тыс. за выдачу ранее конфискованной и подлежащей уничтожению по решению суда табачной продукции, а специалист областного департамента - в посредничестве во взяточничестве. Приговором суда обвиняемым жителям города назначено наказание в виде 10 лет и 9 лет лишения свободы, специалисту ДГД - 3 года лишения свободы.
Экс-управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск по делу о хищении.
В Астане окончено расследование в отношении управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест". Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса "Кок-Тобе". С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Находящийся в наркотическом опьянении мужчина устроил ДТП с полицейским автомобилем в Алматы.
Согласно информации, распространяемой в соцсетях, задержанный спровоцировал аварию, находясь в полицейском автомобиле. Инцидент произошел в микрорайоне Тастак. В полиции сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Назначена служебная проверка.
В Караганде жестоко избили пенсионера.
Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. На нем видно, как пожилому человеку наносят кулаками удары по голове и по телу. По словам дочери пенсионера, четверо нападавших пришли на ферму ее отца в нетрезвом состоянии и спровоцировали конфликт. Один из нападавших сломал пенсионеру два ребра, бил его по голове. Она добавила, что после звонка отца с просьбой о помощи она приехала на место происшествия и тогда компания накинулась уже на нее. Как сообщила женщина, возбуждено уголовное дело по факту причинения умышленного вреда здоровью средней тяжести.
Нападение на девушку в подъезде одного из домов в Сатпаеве попало на видео.
В соцсетях появилось видео с камеры, установленной в подъезде одного из жилых домов в Сатпаеве. На видео заснято нападение на девушку. На видео видно, как молодая девушка заходит в подъезд, поднимается по ступенькам. За ней следом забегает мужчина, хватает ее за голову, зажимает рот ладонью, тащит под лестницу и заваливает на пол. На крики девушки отреагировала соседка. Нападавший выбежал из подъезда. В полиции области Улытау заявили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело. По горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан.
За причастность к терроризму с начала года в Казахстане осудили более 40 человек.
Как сообщил председатель КНБ Ермек Сагимбаев, по материалам КНБ за причастность к терроризму и религиозному экстремизму осуждены 43 человека, в отношении еще 34 лиц осуществляются досудебные расследования. Пресечены попытки въезда в Казахстан 212 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму. Закрыт въезд в страну 1498 иностранным радикалам, обнаружены 12 разыскиваемых за совершение террористических и экстремистских преступлений иностранных граждан.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
15.05.2025, 20:38 33246
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Перестрелка произошла в Алматинской области.
В соцсетях появилось сообщение о перестрелке во время торжества в Талгарском районе. Комментируя инцидент, в департаменте полиции региона заявили, что информация о том, что инцидент произошел на свадьбе, не соответствует действительности. По данному факту зарегистрированы уголовные дела, проводится досудебное расследование. В результате принятых мер установлены все участники инцидента. Четверо подозреваемых, госпитализированные в больницу, находятся под охраной. Один фигурант водворен в изолятор временного содержания.
Подозреваемого в мошенничестве на 45 млн тенге казахстанца экстрадировали из Польши.
Он подозревается в том, что в 2023 году обманным путем завладел деньгами потерпевшего на сумму 45 млн тенге, пообещав привезти из Польши два грузовых автомобиля, однако, не предоставив их, скрылся с полученными деньгами. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
С начала года в Казахстане изъяты тонны наркотиков.
В частности, изъято порядка 3,5 тонны наркотических средств, из них 259 кг "синтетики", около 2 тонн марихуаны, 303 кг гашиша. Пресечена деятельность 83 нарколабораторий. Изъято почти 6 тонн прекурсоров. Ликвидировано 20 организованных преступных групп. Заблокировано более 11 тысяч сайтов с противоправным контентом, а также 12 тысяч банковских карт и счетов на сумму свыше 1 млрд тенге. Задержано 1783 лица, из них 669 арестовано.
В Костанайской области вынесли приговор главным специалистам отдела фитосанитарного контроля по делу о коррупции.
Они получали взятки от 13 водителей грузовиков в размере от 2 до 20 тысяч тенге за беспрепятственный провоз подкарантинной продукции через границу без осмотра. Инспекторы и 13 взяткодателей были приговорены к различным срокам наказания с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, с инспекторов взыскана сумма полученных взяток.
Осужденный по делу о поножовщине экстрадирован из России в Казахстан.
Он еще в 2023 году в Риддере в ходе совместного распития спиртного складным ножом нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, которого удалось спасти. Приговором суда он был осужден к наказанию, не связанному с лишением свободы, однако, не выполнив возложенные на него обязанности, уклонился от отбывания уголовного наказания, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.
В Актюбинской области прокуратура направила в суд дело о двойном убийстве.
Следствием установлено, что подозреваемый после ссоры со своей знакомой незаконно проник в частный дом, где совершил убийство ее матери и отчима, а потерпевшую незаконно удерживал против ее воли. Потерпевшая была освобождена, а подозреваемый был задержан на месте преступления. Подозреваемому предъявлено обвинение по пунктам 1, 3, 5 части 2 статьи 99 УК (Убийство двух или более лиц), по пунктам 3, 4 части 2 статьи 126 УК (Незаконное лишение человека свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и по части 1 статьи 107 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) в убийстве двух и более лиц с особой жестокостью, а также в незаконном лишении свободы с применением насилия.
Полицейские задержали пытавшегося ограбить банк в Алматы.
Ночью злоумышленник проник в здание банка через окно и попытался добраться до кассового узла. Однако он не смог преодолеть бронированное стекло и покинул место происшествия. Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Штраф за огромную надпись на скале получил житель Мангистау.
Факт вандализма зафиксировали отдыхающие в Мангистауской области. Надписи появились на скалах в районе 43-го км, популярного места отдыха среди жителей региона. По данным ДП региона, надпись на скалу нанес гражданин 2002 года рождения. Он привлечен к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Штраф составил 20 МРП (78 640 тенге).
В Таразе вынесли приговор бывшему заместителю акима.
Экс-замакима обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним под суд пошел предприниматель, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Занимаясь строительством трех пятиэтажных домов по государственному тендеру акимата, бизнесмен не завершил строительство и составил фиктивные акты о якобы завершении строительства по объектам. Экс-замакима подписал эти акты, которые явились основанием для перечисления предпринимателю более 519 млн тенге бюджетных средств. Бизнесмен осужден к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет. Экс-чиновник - к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.
В Атырау старшеклассники избили учеников младших классов.
В пригородном селе Еркинкала несколько подростков жестоко избили учеников восьмого класса. Причиной стало то, что те отказались после уроков выполнять хозяйственные работы. Сообщается, что подростков избивали палками в заброшенном здании на территории села. В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что телесные повреждения получили двое подростков. Всех подозреваемых установили и доставили в отдел полиции. Зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия.
Экс-глава "Астана LRT" задержан в Турции.
Ранее он был заочно осужден к 9 годам лишения свободы. В этом году КНБ установлено его точное местонахождение, после чего правоохранительными органами Турции проведено задержание в Анталье. Судом Антальи принято решение о его депортации в Казахстан, в настоящее время экс-глава "Астана LRT" содержится под стражей.
В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов.
Руководители строительной компании, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, заключили 590 договоров долевого участия. В результате от дольщиков незаконно привлечено свыше 5,5 млрд тенге. При этом строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены. Приговором суда руководство компании осуждено к лишению свободы на срок от 3,5 до 6,5 года.
В Акмолинской области акима Сергеевского сельского округа осудили за халатность и ненадлежащее исполнение обязанностей во время паводков.
Во время паводков произошел разрыв дамбы, из-за чего были затоплены 19 жилых домов и территория села Самарка. В результате затопления пострадавшим от паводков из местного бюджета выплачено 8 млн тенге. Тем самым причинен ущерб государству в крупном размере. Аким, являясь лицом, ответственным за состояние ГТС в селе Самарка, не принял меры по увеличению пропускной способности воды на плотине. Суд приговорил акима к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля и лишением права занимать должности на государственной службе.
Незаконный сбыт рогов сайги пресекли в Жетысуской области.
На территории города Текели задержан житель Темиртау, который подозревается в незаконном сбыте рогов сайгаков. В ходе обыска автомобиля марки Subaru были обнаружены три картонные коробки, обмотанные скотчем, внутри которых находились более 300 рогов сайгаков. Изъятые предметы были переданы на судебную экспертизу, а в отношении задержанного проводятся следственные действия.
Организаторы финпирамиды в области Абай обманули граждан на 20 млн тенге.
Две жительницы Семея проводили встречи и семинары в офисе компании в областном центре, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через WhatsApp. Деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов. Приговором суда двум виновным назначено наказание в виде 4 и 3 лет ограничения свободы соответственно, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 2 года.
В Актау арестовали подозреваемых в серии тяжких преступлений.
В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Установлена их причастность к вымогательству, незаконному хранению и перевозке оружия и боеприпасов, мошенничеству, перевозке наркотиков и насильственным действиям.
В ЗКО из-за бухгалтера-лудомана десятки людей остались без зарплаты.
Бухгалтер учреждения занимался мошенничеством и перечислил деньги предприятия на свои счета. С 16 октября 2023 года по 1 марта 2024 года, находясь в кабинете главного бухгалтера ТОО, по системе Online bank под видом заработной платы он перечислил на свои банковские счета 26,8 млн тенге. За пять месяцев работы он сделал 53 перевода. Суммы разные - от 30 тысяч тенге до пяти млн тенге. Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Выделенные на строительство ветроэлектростанции более 8,5 млрд тенге украли у дочерней компании "Самрук-Энерго".
Двое фигурантов в период с 2020 по 2022 год сообща похитили денежные средства, принадлежащие дочерней компании АО "Самрук-Энерго", выделенные на реализацию проекта "Строительство ветряной электростанции в городе Ерейментау мощностью 50 МВт". Хищение было совершено через заключение фиктивных договоров и перевод средств через аффилированные компании. Приговором суда один из фигурантов был приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии с лишением государственной награды - ордена "Құрмет". Второй подсудимый приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.
Завершено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по факту хищения субсидий на 150,7 млн тенге.
Подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования "Агробизнес" на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге. Кроме того, путем внесения ложных сведений в базу "ИСЖ" о несуществующем скоте он незаконно получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы". Подозреваемый арестован.
Актюбинец хотел продать через интернет свои органы за 15 млн тенге.
Подозреваемый задержан. По факту начато досудебное расследование по статье 116 УК РК "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека". Ведется расследование.
Полицейских осудили за вымогательство и превышение полномочий в ВКО.
Трое полицейских, узнав некоторые факты из личной жизни потерпевшего, являющегося публичной личностью, вступили в преступный сговор. Они потребовали у потерпевшего деньги, угрожая в случае невыплаты распространением видеозаписи, полученной с использованием служебного положения. Потерпевший передал денежные средства в сумме 3 000 000 полицейскому. Суд назначил по совокупности преступлений одному из них наказание в виде 6 лет лишения свободы, еще двоим - наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, они лишены права занимать должности на государственной службе пожизненно.
В Кызылординской области выявили факт незаконной охоты на сайгаков.
Инспекторы преследовали подозреваемых, находившихся в Toyota Land Cruiser без госномеров. Однако браконьеры скрылись с места преступления, бросив машину. В ходе осмотра территории были обнаружены 19 туш животных, предположительно, сайгаков. Возбуждения уголовное дело. Проводится досудебное расследование.
Жительница Жамбылской области получила срок за избиение приемного сына скалкой.
В декабре 2024 года подсудимая заподозрила приемного сына в хищении 1 млн тенге. Она потребовала вернуть деньги. Когда он ответил, что не брал деньги, женщина схватила деревянную скалку и начала его бить. На следующий день преподаватели колледжа отвезли потерпевшего в больницу. Согласно заключению экспертизы, несовершеннолетнему был причинен легкий вред здоровью. Приговором суда подсудимая была признана виновной и ей назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.
100 кг мефедрона изъяли в Алматинской области.
В регионе ликвидирована нарколаборатория промышленного масштаба. Наркопроизводство организовано на территории одного из крестьянских хозяйств, расположенного в Талгарском районе. В ходе обыска изъято более 8 тонн прекурсоров и 100 кг готовой продукции - мефедрона.
Опасный рецидивист экстрадирован из Армении в Казахстан.
Осенью прошлого года он в Петропавловске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножом множественные колото-резаные раны в жизненно важные органы потерпевшего, жизнь которого удалось спасти. После совершения преступления злоумышленник от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
В Шымкенте мошенник обманул школьника на 2 млн тенге.
По данным следствия, злоумышленник под предлогом продажи "прокачанного" аккаунта мобильной игры Free Fire выманил у школьника более 2 млн тенге. Ученик шестого класса, заинтересовавшись предложением, по указанию подозреваемого сфотографировал банковскую карту своей матери и передал данные, включая код для перевода средств. После обнаружения пропажи денег мать мальчика обратилась в полицию. Полиция задержали подозреваемого.
Родителей привлекли к ответственности за непристойный танец школьниц у обелиска Славы в Павлодаре.
Согласно материалам дела, 2 мая четыре несовершеннолетние девушки в сквере Славы в парке на площади Победы в городе Павлодаре сняли видеоролик с непристойными танцами у обелиска Славы. Родителям суд назначил административное взыскание в виде штрафа каждому в сумме 55 048 тенге.
Двести килограммов взрывчатых веществ изъяли в Акмолинской области.
В регионе выявили канал незаконного оборота взрывчатых веществ. В ходе проведенных мероприятий обнаружено и изъято 200 килограммов аммиачной селитры, а также детонационные шнуры с капсюлями-взрывателями в количестве 200 единиц. По предварительным данным, указанные вещества предназначались для использования в незаконной старательской деятельности. По факту проводится досудебное расследование.
Молодую алматинку задержали за распространение наркотиков.
При личном досмотре у нее изъяли более 20 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество - альфа-PVP - синтетический психостимулятор, известный также как "скорость". Это вещество относится к категории особо опасных наркотиков. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование.
С начала года в Казахстане ликвидировали свыше 60 каналов поставки наркотиков.
По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, с начала года в стране пресечено 62 канала поставки наркотиков и психотропных веществ, ликвидировано 10 нарколабораторий, из незаконного оборота изъято свыше 3,5 тонны наркотических веществ.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
08.05.2025, 20:00 53701
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
КНБ ликвидировал международный канал поставки синтетических наркотиков в Казахстан.
Как сообщили в КНБ, "по предварительным данным, наркотики сбывались через интернет в интересах крупного наркомагазина, функционирующего на территории региона". По результатам этих мероприятий изъято 18 кг психотропных веществ и более 500 литров прекурсоров. По подозрению в хранении наркотических средств был взят под стражу гражданин Казахстана. Проводятся досудебные расследования по статье УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Свыше 20 лет тюрьмы получил убивший в Сарани продавца грабитель.
Жестокую расправу над продавцом минимаркета осужденный учинил в январе этого года. Когда женщина пыталась дать отпор грабителю, он нанес ей несколько смертельных ударов ножом. После того как жертва упала, он забрал из кассы 180 тысяч тенге. По статьям "Разбой" и "Убийство" его приговорили к 23 годам колонии.
Экс-полицейский подозревается в убийстве гражданской жены в Алматы.
Предварительно установлено, что между сожителями произошел семейный скандал, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. После этого подозреваемый попытался покончить с собой. Он был задержан на месте преступления и доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где находится под охраной. В настоящее время проводятся следственные действия в целях установления всех обстоятельств произошедшего, заведено уголовное дело.
Очередной факт вандализма зафиксировали отдыхающие в Мангистауской области.
Надписи появились на скалах в районе 43-го км, популярного места отдыха среди жителей региона. Женщина, отдыхавшая у моря, отметила, что группа туристов оставила после себя мешки мусора, а также надпись красной краской "Ұштаған" на скале. Женщина предположила, что авторы надписи приехали на отдых из села Ұштаған. В департаменте полиции Мангистауской области заявили, что проводятся мероприятия, направленные на установление причастных.
На железнодорожном перегоне Кайрат - Байсерке обнаружили тело.
Грузовой поезд экстренно затормозил из-за того, что на железнодорожном пути находился человек, однако на месте было обнаружено тело без признаков жизни. В полиции возбудили уголовное дело. Также по результатам оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан и водворен в изолятор временного содержания 49-летний подозреваемый. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.
Более 100 человек пострадали в результате деятельности финпирамиды в Актюбинской области.
Организация, позиционировавшая себя как американская компания, якобы занимающаяся прокатом электросамокатов, обещала гражданам ежедневный доход в размере от 12 до 690 долларов. Также предлагались бонусы в криптовалюте за привлечение новых инвесторов. На практике выплаты осуществлялись за счет поступлений от новых вкладчиков. Общая сумма привлеченных средств составила 197 млн тенге. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.
КНБ задержал подозреваемых в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.
В апреле 2025 года КНБ при координации органов прокуратуры в городе Астане, Абайской, Актюбинской и Туркестанской областях пресечена деятельность религиозных радикалов. По подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, в том числе посредством социальных сетей, задержаны 4 гражданина Казахстана, один из которых был ранее судим. В ходе обысков по местам проживания изъяты вещественные доказательства. Проводятся досудебные расследования.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
01.05.2025, 17:44 66541
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos.com
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 13 килограммов "синтетики".
По всей стране в апреле были проведены операции. Пресечено 37 фактов сбыта и 37 фактов хранения синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято 13,5 килограмма "синтетики", стоимость которой на черном рынке составила бы 405 млн тенге. Задержано и водворено в изолятор временного содержания 29 человек.
В Атырауской области полицейские изъяли около 1,6 тонны рыбы.
В регионе за время проведения мероприятия "Бекіре-2025" выявлено более 100 правонарушений, связанных с незаконным оборотом водных биоресурсов. По 6 фактам ведутся досудебные расследования, так как в действиях подозреваемых усматриваются признаки уголовного преступления.
Мошеннический колл-центр под руководством казахстанцев выявили в Кыргызстане.
Сотрудники колл-центра систематически занимались психологическим воздействием на граждан Казахстана и Кыргызстана и склоняли их к приобретению биологически активных добавок и бытовой техники. Кроме того, они убеждали клиентов в необходимости покупки лотерейных билетов, где при переводе денег на определенные счета шанс на выигрыш увеличивался кратно. По данным ГКНБ Кыргызстана, задержаны 43 сотрудника колл-центра.
В области Абай незаконно добыли более 68 тысяч тонн песка.
По данным АФМ, в регионе окончено расследование в отношении двух предпринимателей по делу о незаконной добыче песка на территории Семея. Подозреваемыми были незаконно добыто более 68 тысяч тонн песка, а государству причинен ущерб на сумму 272 млн тенге.
Браконьеров задержали на озере Балхаш.
Рыбаки занимались незаконным промыслом в период нереста. В результате оперативных действий у браконьеров изъяты моторная лодка, использовавшаяся для незаконного промысла, а также улов весом 181,8 килограмма, включающий судака, берша, воблу и жереха. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
Двух насильников приговорили к пожизненному заключению за многолетние издевательства над племянницей.
Из обвинения следует, что они написали супруге своего брата, что расскажут о ее любовных отношениях, и потребовали за молчание 5 миллионов тенге. Также, согласно материалам суда, оба подсудимых неоднократно насиловали дочь своего брата. Когда это случилось в первый раз, девочке было только 8 лет, и эти издевательства над ней продолжались много лет. Суд признал их виновными по обеим статьям и приговорил к пожизненному лишению.
В Семее школьный учитель приставал к девочкам на уроках.
Как сообщили в фонде "Не молчи", "учитель систематически щупал, даже я бы сказала ощупывал девочек на уроках (...) Однажды его приставания попали на камеру, это выложили в школьный чат". В фонде уточнили, что после скандала директор уволил педагога. Однако дети, скинувшие видео, написали, что сейчас этот учитель работает в другой школе. в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК сообщили, что педагог в настоящее время не работает в сфере образования. Комитет также обратился в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям учителя.
В Алматы задержали подозреваемых в мошенничестве.
По данным следствия, преступники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, под угрозой уголовной ответственности завладели деньгами и автомобилем местного жителя. Сумма причиненного ущерба составила более 12 млн тенге. Все подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
АФМ направило в суд дело по факту мошенничества при строительстве многоэтажек в Каскелене.
По данным агентства, руководители ТОО не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов НОМЕ, "НОМЕ Южный", НОМЕ SAU, НОМЕ МAК. Несмотря на отсутствие обязательной гарантии единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге. При этом строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Дело направлено в суд.
В Алматинской области подростков избили в уличном школьном туалете.
В соцсетях распространяется видео, на котором старшеклассник избивает выстроившихся в шеренгу подростков. В описании под видео говорится, что издевательства над сверстниками устроил ученик девятого класса в уличном школьном туалете. В полиции региона сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело. Проводится досудебное расследование.
В Алматинской области расследуют групповое избиение мужчины.
На территории жилого комплекса "Нурия" в поселке Бесагаш толпа неизвестных жестоко избила парня. В департаменте полиции Алматинской области сообщили, то по данному инциденту заявлений и сообщений в полицию не поступало, нарушение было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. В настоящее время проводится расследование, заведено уголовное дело.
В Казахстане пресекли контрабанду наркотических средств из США.
На имя казахстанки из США через международные почтовые отправления поступали наркотики, замаскированные под бытовую продукцию. В зоне таможенного контроля АО "Казпочта" в Астане было изъято 1,2 килограмма гашишного масла. Кроме того, при обыске по месту проживания обвиняемой в Алматы обнаружено 4,38 грамма расфасованного мефедрона. Суд признал ее виновной в контрабанде и сбыте наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере. Назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.
Финансовые нарушения на 250 млн тенге выявили в ФК "Актобе".
В их числе сомнительные сделки с трансферами игроков и авиаперевозчиками. Также установлено, что денежные средства, выделенные на питание игроков, израсходованы на личные нужды администрации клуба. Прокуратурой области начаты 3 досудебных расследования. Также уголовные дела переданы для расследования в антикоррупционную службу.
Экс-главу "Банка Астаны" заочно приговорили лишению свободы.
Суд признал его виновным в хищении денежных средств банка под видом оказания агентских услуг и незаконного отчуждения в пользу подконтрольной компании бизнес-центра в Алматы в предбанкротный период. Экс-председатель совета директоров АО "Банк Астаны" заочно осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Экс-главу управления физкультуры и спорта Алматинской области подозревают в получении взятки.
Его подозревают в получении взятки в сумме 8 млн тенге от индивидуального предпринимателя за заключение договора госзакупок услуг по поставке продуктов. С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
Незаконную схему выдачи водительских удостоверений выявили в Шымкенте.
Расследованием установлено, что "в период с 2023-2024 годы должностные лица во главе с руководителем специализированного центра обслуживания населения № 2 НАО "Правительство для граждан" организовали незаконную схему оформления водительских удостоверений в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов". В результате как минимум 500 лиц незаконно получили водительские удостоверения. С санкции суда в отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Работающий без лицензии недропользователь уничтожил плодородный слой почвы на 10 га в Актюбинской области.
В Мугалжарском районе Актюбинской области ТОО осуществляло земляные работы без действующей лицензии и правоустанавливающих документов на участок. На месторождении проводились масштабные работы на площади около 10 га с глубиной разработки до 5 метров. При этом не были соблюдены требования по охране почвенного покрова. На юридическое лицо наложен штраф в размере 700 МРП, выдано обязательное предписание об устранении нарушений в трехмесячный срок.
В апреле в Алматы зафиксировано свыше двух тысяч нарушений ПДД водителями мопедов.
В Алматы усиленные экипажи патрульной полиции ежедневно фиксируют факты управления мопедами без регистрации, страховки и водительского удостоверения. С момента вступления в силу новых требований к эксплуатации мопедов в Алматы зарегистрировано более 2,6 тысячи нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями мопедов. Более 800 единиц мототранспорта эвакуированы на специализированную штрафстоянку.
Несовершеннолетнего наркокурьера задержали в Атырау.
У 17-летнего жителя Кызылординской области обнаружили 25 свертков, обернутых в черную изоленту. В каждом из них содержалось порошкообразное вещество белого цвета массой по одному грамму. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является синтетическим наркотиком "альфа-PVP" общей массой 24,7 грамма. По решению суда подозреваемый водворен в следственный изолятор.
В Алматы и Семее пресекли теневой оборот свыше 247 тысяч литров нефтепродуктов.
На одной из нефтебаз Алматы обнаружены 177 100 литров ГСМ на сумму более 35 млн тенге. Продукция хранилась в резервуарах, бензовозах и пластиковых емкостях без соответствующих документов. Материалы переданы в департамент экономических расследований Алматы для принятия процессуального решения. Также в Семее выявлена незарегистрированная АЗС, которая работала без постановки на налоговый учет. Изъято более 70 тонн нефтепродуктов ориентировочной стоимостью 19 млн тенге. Материалы направлены в ДЭР региона.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
24.04.2025, 20:00 78126
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Алматы пресечена деятельность трех финансовых пирамид.
Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты для получения высокой прибыли. В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.
В Шымкенте блогер задержан по подозрению в вымогательстве у педагога.
По предварительным данным, блогер, используя свой медийный статус, угрожал распространением компрометирующей информации и требовал 1,2 миллиона тенге за отказ от ее публикации. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Находившегося в розыске 11 лет преступника задержали по прилете в Усть-Каменогорск.
Он подозревается в совершении мошенничества на сумму около 5 миллионов тенге. Все эти годы он уклонялся от правосудия, менял места проживания и тщательно избегал появления в общественных местах. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.
Глава Актауского городского суда получил тюремный срок за подстрекательство к взятке.
Председатель Актауского городского суда и частный судебный исполнитель осуждены на 9 и 8 лет лишения свободы соответственно. Они признаны виновными в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки.
В Костанайской области суд вынес приговор за вооруженный налет на АЗС.
Подсудимый угрожал ножом оператору-продавцу АЗС. Ему за назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.
В Алматы задержали 19-летнего наркозакладчика.
У парня были обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. По предварительным данным, изъятое вещество может являться синтетическим наркотиком. Начато досудебное расследование.
В сотрудника акимата стреляли в Шымкенте.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
В Улытауской области с дроперов взыскали десятки миллионов тенге.
Дроперы участвуют в мошеннической схеме против граждан. В области за 2024 год судом удовлетворено 42 иска на сумму 69 млн тенге. В текущем году судом удовлетворено 13 исков на сумму 28,3 млн тенге.
Троих казахстанцев приговорили к лишению свободы по делу о сбыте наркотиков.
Они приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 8 лет. Следствием установлено, что осужденные организовали межрегиональную поставку наркотиков (Изъят мефедрон, кокаина, афганский гашиш, кетамин и LSD. - Прим. ред.) через интернет-площадку в города Караганда, Астана и Актобе.
В Экибастузе суд вынес приговор по нашумевшему делу о массовом отравлении в одном из ресторанов города.
В 2024 году в медицинские учреждения городов Астана, Караганда, Павлодар и Экибастуз с различными симптомами пищевых отравлений обратились 56 граждан, которые накануне находились на торжественном мероприятии в одном из ресторанов города Экибастуз. Виновного приговорили к ограничению свободы с запретом на занятие деятельностью в сфере общественного питания. Потерпевшие удовлетворены судебным вердиктом, за исключением ресторатора, обжаловавшего судебный вердикт.
В Жамбылской области осудили замглавврача и главбуха городской многопрофильной больницы.
Замглавврача назначено наказание в виде 9 лет, главному бухгалтеру - 6 лет. Они признаны виновными в хищении более 758 млн тенге бюджетных средств путем их незаконного перечисления по подложным документам аффилированному предприятию.
В Алматы пассажир ударил таксиста за просьбу не курить в салоне.
Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. По факту побоев было возбуждено уголовное дело, а ударившего таксиста пассажира задержали. Подозреваемый водворен в ИВС. Позже агрессивному пассажиру вынесли приговор. Суд признал его виновным по статье Уголовного кодекса РК "Нанесение побоев" и назначил наказание в виде 12 суток ареста, а также взыскал с него 100 тыс. тенге тенге в счет компенсации морального вреда.
Саженцы сосны на 500 млн тенге украли в Абайской области.
В состав группы, занимавшейся хищением саженцев, входили местные жители и бывшие работники государственного природного резервата "Семей орманы". В результате проведенных мероприятий на территории Павлодарской области задержан 38-летний организатор и его сообщники. Все они взяты под стражу.
В Караганде вынесли приговор по делу о хищении 339 млн тенге сельхозсубсидий.
Глава крестьянского хозяйства в сговоре с местным ветеринарным врачом для получения субсидий предоставляли фиктивные документы о наличии крупного рогатого скота, а также о производстве и реализации молочной продукции. Приговором суда подозреваемые признаны виновными по статьям УК РК "Мошенничество", "Легализация денег, полученных преступным путем" и "Неправомерные уничтожение или модификация информации", им назначено от 5 до 6 лет лишения свободы.
В Казахстане новорожденного выбросили из окна поезда.
В СМИ появилась информация о шокирующем случае, который произошел в поезде Кызылорда - Астана. Как сообщалось, одна из пассажирок родила ребенка, а после выбросила его из окна. В ДП на транспорте заявили, что по данному факту проводится расследование.
В Павлодарской области избили семилетнего мальчика.
В Сети распространилось видео, на котором группа детей избивает мальчика. В ДП области сообщили, что все участники инцидента установлены. Несовершеннолетние вместе с законными представителями доставлены в полицию. Кроме того, дети поставлены на учет.
В Улытауской области осуждены убившие 15 сайгаков браконьеры.
Суд вынес приговор в отношении четверых подсудимых, обвиняемых в незаконной охоте с причинением значительного ущерба государству, а также в незаконном уничтожении и перевозке сайгаков. Каждый из них приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также к запрету заниматься охотничьей деятельностью сроком на 5 лет.
В Актобе на восемь лет осужден директор центра обеспечения безопасности дорожного движения.
Антикор установил, что "он в сговоре с индивидуальным предпринимателем присвоил 35 млн тенге путем заключения фиктивного договора госзакупок и оплаты за заведомо невыполненные работы по нанесению дорожной разметки". Кроме того, по данным Антикора, обвиняемый "растратил бюджетные средства в размере 237 млн тенге".
Членам ОПГ вынесли приговор в Карагандинской области.
Подсудимых обвиняли сразу по нескольким статьям: создание и руководство ОПГ; незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение газового, огнестрельного оружия, патронов и боеприпасов к ним;покушение на убийство, совершенное по найму в преступной группе;применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти; грабеж. Преступников приговорили к лишению свободы на срок от 4 лет до 21 года.
Разыскиваемого Казахстаном мошенника задержали в Саудовской Аравии.
По данным полиции, летом 2018 года в Алматы подозреваемый под предлогом поставки овощей и фруктов из Узбекистана завладел денежными средствами одного из местных жителей в размере 5 млн тенге.
Группу вымогателей задержали в Уральске.
Вымогатели искали жертв через сайт знакомств. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали всех участников преступной схемы. Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Среди пятерых задержанных - четверо студентов колледжей города Уральска.
АФМ пресекло незаконную микрофинансовую деятельность в Костанайской области.
Подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения OLX и Instagram. Также, по данным АФМ, он легализовал преступные доходы в размере более 60,6 млн тенге.
Жительницу Астаны осудили за пропаганду терроризма.
Она использовала мессенджер Telegram для распространения материалов и идеологии, направленных на поддержку терроризма, а также намеревалась участвовать в террористической группе в Сирии. Приговором суда виновная осуждена к 7 годам лишения свободы.
В Актобе вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности руководителя департамента санэпидконтроля и его заместителя.
Они, будучи в сговоре, получили взятку в размере 1 млн тенге от руководителя коммерческой организации за беспрепятственную выдачу лицензии на осуществление услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Суд признал должностных лиц виновными в получении, а предпринимателя - в даче взятки и назначил им наказание в виде штрафа в размере от 20 до 35 млн тенге.
Казахстанца осудили на 7 лет за развратные действия в отношении школьницы из Алматы.
Следствием установлено, что он, находясь в Астане, через мессенджер Telegram познакомился с девочкой - ученицей 6-го класса одной из гимназий Алматы. Впоследствии, в ходе видеосвязи, без применения насилия, он совершил действия непристойного характера.
Чиновника и подрядчика подозревают в хищении выделенных на строительство набережной в Кокшетау 170 млн тенге.
Задержаны и водворены в ИВС бывший руководитель отдела ЖКХ городского акимата, технического надзора - ТОО "М-Строй проект", а также фактический владелец подрядной организации ТОО "ПавлодарЭнергоМонтаж".
Суд вынес приговор по двойному убийству в Акколе.
По материалам суда, в августе 2024 года в городе Акколе один из подсудимых подстрекнул второго к убийству трех человек из-за произошедшего ранее конфликта. Второй обвиняемый застрелил из ружья двух человек, третьему удалось скрыться. В итоге суд назначил подстрекателю 18 лет лишения свободы, он также пройдет принудительное лечение от алкоголизма. Стрелявшего признали виновным в убийстве двух человек, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Он проведет за решеткой 18,5 лет.
В СКО уголовное дело завели по факту изнасилования 19-летней девушки.
Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое жителей областного центра 27 и 25 лет. Они помещены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
В Казахстане пресекли деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей золотосодержащей руды.
Компании, имея лицензии исключительно на проведение геолого-разведовательных работ, на деле осуществляли масштабную незаконную добычу золотосодержащей руды с применением специализированной техники и производственного оборудования. В полицию доставлено 62 человека. По выявленным нарушениям зарегистрировано пять уголовных дел по фактам незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.
В Караганде судят опекунов за жестокие издевательства над детьми.
На скамье подсудимых 45-летний местный житель, его жена и дочь. На патронат они взяли сразу шесть детей, но почти все время избивали и унижали их. Дело рассматривают сразу по трем статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, истязание и мошенничество. Сейчас трое из пострадавших детей находятся под присмотром родной бабушки, остальные вернулись в детский дом.
Сотрудникам "Семей орманы" вынесли приговор в Павлодарской области.
На скамье подсудимых оказались пять человек. Сегодня, 25 апреля, четверых из них, в том числе бывшего первого руководителя государственного резервата, суд признал виновными в хищении, взяточничестве, в создании и участии в преступной группировке. Четыре сотрудника резервата получили от 12 до 10 лет лишения свободы. Пятого неработающего подсудимого суд приговорил к 3 годам лишения свободы.
В Алматинской области шесть человек приговорили к лишению свободы по делу об убийстве.
В прошлом году летом в зоне отдыха "Алекс" в Конаеве между двумя подсудимыми и потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку. По информации суда, "у подсудимых возник преступный умысел на убийство". Также они привлекли еще четверых участников. Позднее у ЦОНа они совершили несколько выстрелов в сторону потерпевшего, который скончался по дороге в больницу. Его друг получил ранения, но остался жив. Двоим подсудимым суд назначил по 19 лет лишения свободы, четверым - по 17 лет. Еще один подсудимый получил 2 года и 6 месяцев ограничения свободы.
Жительницу Щучинска оштрафовали за избиение воспитанника.
Женщина ударила ребенка по ноге металлической тяпкой. Ей назначен штраф в размере 80 МРП (295 360 тенге) с лишением права занимать педагогические должности или заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних детей, сроком на 2 года.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
17.04.2025, 18:38 89761
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Житель Каскелена планировал создать террористическую группу для совершения терактов в Казахстане.
Он призывал свое окружение к участию в боевых действиях за рубежом на стороне террористов, а также сам планировал к ним примкнуть. Решением суда города Актобе за пропаганду терроризма и незаконное хранение огнестрельного оружия признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы житель Актюбинской области.
Имущество организаторов незаконных МФО на сумму 32 млрд тенге арестовало АФМ.
Продолжается расследование в отношении руководства МФО "Creditum", МФО "Sofi Finance", МФО "Hava Finance", МФО "SF Offline", МФО "POS Credit", МФО "Салем Кредит" по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности. В результате незаконной деятельности указанных МФО пострадали более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге. Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины BMW X6 и Toyota Tundra общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест. Расследование продолжается.
Миллиарды похитили при реконструкции водопровода Астрахань - Мангышлак.
В совершении хищения подозреваются бывший генеральный директор квазигосударственного предприятия "Магистральный водовод" - дочерней компании "КазТрансОйл", его заместитель, представители компании-подрядчика и учредитель проектной организации. В рамках расследования уголовного дела установлено имущество подозреваемых лиц на сумму 1,1 млрд тенге, которое с санкции суда арестовано в целях обеспечения исполнения приговора. Дело направлено в суд.
На иностранца напали с ножом на АЗС в Жамбылской области.
Подозреваемый задержан по горячим следам при попытке скрыться, водворен в ИВС. Расследование на моем личном контроле.Пострадавшему иностранцу полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет.
В Алматы полиция расследует заявление о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.
Девочка-подросток обвинила взрослого соседа в изнасиловании. Информацию об этом распространил адвокат несовершеннолетней. Между тем, по информации СМИ, обвиняемый заявил, что дело сфабриковано с целью вымогательства. В ДП Алматы заверили, что назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий.
Сбежавшего из суда в Каскелене подозреваемого задержала полиция.
Подозреваемого задержали в селе Акши Алматинской области. При силовой поддержке бойцов спецподразделения подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
В Туркестанской области осуждены руководители районного отдела образования.
Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 550 млн тенге путем их перечисления в качестве заработной платы лицам, фактически не работавшим в сфере образования. Двое бывших руководителей приговорены к 7 годам, еще один - к 2 годам лишения свободы.
Экс-чиновника МСХ подозревают в мошенничестве с субсидиями на 1,5 млрд тенге.
Используя электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины, экс-чиновник и экс-депутат получили субсидии на общую сумму более 1,5 млрд тенге, рассказали в департаменте АФМ Алматинской области. Подозреваемый арестован на 2 месяца.
В Семее ищут нелюдей, которые c особой жестокостью убили собаку.
Тело животного обнаружили прохожие. Над собакой издевались в зарослях на улице с промышленными базами недалеко от жилого квартала. В департаменте полиции Абайской области подчеркнули, что проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных правонарушению.
Сотруднице пансионата вынесли приговор по резонансному делу о жестоком обращении с постояльцами.
Работница пансионата систематически применяла физическую силу к подопечным и оставляла их на улице без теплой одежды. Суд признал женщину виновной и назначил ей 3 года лишения свободы.
В Актобе подростки попали в полицию после публикации фото в Сети.
Парни позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие. Все они были доставлены в отдел полиции. В ходе проверки выяснилось, что пятеро из них являются студентами высших и средних специальных учебных заведений Актобе, а один - ученик старших классов районной школы. С подростками и их родителями были проведены профилактические беседы и несовершеннолетние поставлены на профилактический учет.
В Астане вынесли приговор по делу о незаконном майнинге.
В столице вынесен обвинительный приговор в отношении трех граждан, которые в период с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района мегаполиса. Приговором суда они признаны виновными и им назначено наказание в виде штрафа.
В Астане главу одного из отделов управления образования осудили за взятки.
Прокурорской проверки было установлено, что руководитель одного из отделов столичного управления образования использовала свое служебное положение в личных целях для материальной выгоды. По итогам судебного разбирательства должностное лицо признано виновным. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело возбудили по факту нападения с ножом на мотоциклиста.
Подозреваемый задержан по горячим следам и с санкции суда заключен под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство, совершенное с применением ножа". Она предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Курсанты Академии Нацгвардии устроили массовую драку в Петропавловске.
В результате инцидента несколько курсантов получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин и гематом. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Проводится проверка.
Злоумышленники сообщили о готовящихся терактах в школах Семея.
В чатах и мессенджерах распространяется ложная информация о якобы готовящихся терактах в школах. В ДП Абайской области опровергли сообщения.
В Алматы обстреляли машину.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что задержаны двое мужчин, у которых было изъято огнестрельное оружие. Они были водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
ОПГ оформила кредиты в 5 млрд тенге на жителей нескольких регионов РК.
Мошенниками незаконно оформлены кредиты на 450 лиц в сумме около 5 млрд тенге. На сегодняшний день по делу в качестве подозреваемых установлено 24 лица, 15 из них с санкции суда взяты под стражу. Расследование продолжается.
В Костанае воспитатель обожгла утюгом подростка.
Известно, что воспитаннице 2008 года рождения госпитализация не потребовалась. Воспитателя уволили. Уголовное дело возбуждено и находится на стадии расследования.
Большинство обвиняемых по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата не признали вину.
Часть подсудимых заявили, что признают свою вину частично. Некоторые вовсе ее не признали. В частности, главный обвиняемый по делу - Абзал Шынасыл отметил, что не признает обвинения в убийстве подростка. Также мать Шерзата Полата дала показания в суде.
Прокуратура Жамбылской области выявила хищение бюджетных средств, предназначенных для финансирования детсада.
Руководство детсада подозревается в незаконном получении бюджетных средств за детей, которые не посещали данное учреждение. Факт хищения зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований.
В Костанайской области ликвидирован канал сбыта наркотиков через социальные сети.
В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.
В Жанаозене жестоко избили подростка и его отца.
В настоящее время пострадавший и его отец находятся в Жанаозенской многопрофильной городской больнице. У 11-классника диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб и подкожная гематома теменной области волосистой части, ушиб и кровоподтек лица, параорбитальной области с обеих сторон, а также ссадины левого коленного сустава. У его отца - закрытый оскольчатый перелом 2-й плюсневой кости левой стопы со смещением костных отломков.
Житель алматинского ЖК напал с ножом на человека в лифте.
В Сети появилось информация о том, что в жилом комплексе Alma City в Алматы мужчина разгуливал по подъезду с ножом в руке и стучал в двери других жителей. Помимо этого, сообщалось, что он напал на человека в лифте. В пресс-службе департамента полиции города заявили, что житель ЖК, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в управление полиции Наурызбайского района. В отношении него составлены административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство.
Младший сержант получил 3 года по делу солдата, впавшего в кому в Отаре.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий и заключениями экспертиз. Также в пользу потерпевшего взысканы расходы по лечению в размере более 2 млн тенге. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
10.04.2025, 21:30 101561
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В АФМ раскрыли подробности расследования в отношении шести МФО в Алматы.
Как сообщили в агентстве, МФО действовали как единая структура, использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран. Суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными, таким образом, заемщики освобождены от обязательств, а МФО обязаны вернуть полученные средства.
Дело о крупной контрабанде наркотиков передано в суд.
По версии следствия, наркотики планировалось перевезти через Казахстан в третьи страны. Также в ходе расследования была установлена причастность двух граждан Турецкой Республики, к которым применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Обманувшая граждан на 80 млн тенге интернет-мошенница задержана в Атырауской области.
Подозреваемая, вводя людей в заблуждение, предлагала услуги по обналичиванию кредитных средств через онлайн-банкинг. Таким способом она совершила порядка 30 эпизодов мошенничества, причинив гражданам ущерб на сумму около 80 млн тенге. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.
Блогера из Аркалыка задержали по подозрению в изнасиловании.
По предварительным данным, некоторым из жертв мужчина занимал деньги и, когда те не могли вернуть долг, требовал интимных отношений. Когда потерпевшие отказывались, он против их воли вступал с ними в половые контакты. По санкции суда подозреваемый арестован.
В полиции Алматы возбудили уголовное дело по факту избиения охранника ЖК.
В одном из ЖК Алматы охранник сделал замечание водителю авто, который долго сигналил возле шлагбаума на въезде на территорию ЖК, чем потревожил жителей, отдыхавших в выходной день. В результате водитель вышел из машины и с кулаками набросился на охранника. Инцидент закончился госпитализацией охранника. Подозреваемый доставлен в полицию.
В Экибастузе осудили начальника управления по чрезвычайным ситуациям.
По информации Антикора, начальник управления по ЧС и его заместитель признаны виновными в неоднократном получении от предпринимателя взяток в общей сумме 7,4 млн тенге за заключение с его предприятием договоров оказания услуг негосударственной противопожарной службы. Глава управления приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, его заместитель и предприниматель - к 7 годам лишения свободы каждый.
Из Кыргызстана в Казахстан экстрадировали подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере.
Она задержана в аэропорту Бишкека и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. В результате ее преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 млн тенге.
Марганцевую руду незаконно добывал и продавал казахстанец в области Улытау.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев. Также суд конфисковал его имущество стоимостью 97,8 млн тенге: 5 автомашин и крестьянское хозяйство. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Чиновников осудили за растрату в Актобе.
Приговором суда один из подсудимых приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Второму подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать материально ответственные должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 10 лет.
Полиция Алматы расследует жестокое избиение женщины.
О случившемся нападении в соцсетях рассказала дочь потерпевшей. По словам девушки, 5 апреля агрессор выследил, где живет ее мать, и напал на нее в переулке. В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью человека управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Директор и бухгалтер детсада в Мангистауской области украли 12 млн тенге.
Приговором суда директор признан виновным, назначен штраф в 10-кратном размере от суммы похищенных средств. Бухгалтеру назначено 3,5 года ограничения свободы. Нанесенный ущерб полностью возмещен.
В Талдыкоргане подросток избил 85-летнего старика.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Несовершеннолетний правонарушитель передан под поручительство законного представителя. Кроме того, к административной ответственности привлечен законный представитель несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
Антикор ЗКО завершил расследование в отношении директора Центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной ситуации.
Он обвиняется в хищении бюджетных средств в общей сумме 11,5 млн тенге c февраля по декабрь 2024 года путем подписания фиктивных актов выполненных работ по ремонту электрического оборудования и начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в КГУ. Обвиняемый предан суду.
Замакима Алматы привлекли к ответственности за незаконные проверки бизнеса.
Его привлекли к ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. По данным прокуратуры Алматы, в ходе мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары сотрудники районных акиматов выходили за рамки своих полномочий, требуя у предпринимателей предоставления документов без законных оснований.
Число эпизодов интернет-мошенничества резко выросло в Казахстане.
Только в первом квартале текущего года правоохранители зарегистрировали 6,2 тысячи подобных правонарушений. В 2025 году доля онлайн-эпизодов среди зарегистрированных случаев мошенничества составила 54% и оказалась самой высокой с 2019-го года за все время отражения таких сведений в статистике.
Гражданина Монголии разыскивают по делу о разбойном нападении на севере Казахстана.
Преступление произошло в августе 2024 года. Неизвестные лица ворвались в дом жителя Тайыншинского района, связали скотчем его и 12-летнего внука, забрали деньги и ценности на сумму около 640 тысяч тенге. Трое подозреваемых были задержаны. В настоящее время они уже осуждены. Между тем оперативники продолжают розыск по подозрению в разбойном нападении иностранца.
Экс-заместитель директора департамента МСХ в Астане подозревается в коррупции.
Он подозревается в незаконном привлечении аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, через которую обналичил и похитил бюджетные средства, что повлекло причинение ущерба государству в размере более 3 млн тенге.
Казахстанец осужден на 8 лет лишения свободы по делу о пропаганде терроризма.
В сентябре 2024 года в Шымкенте он через мессенджер своей знакомой отправил материалы, содержащие призывы к насилию и разъяснение идеологии международной террористической организации, пропагандирующие идею вооруженного джихада, а также убеждал присоединиться к террористическим группировкам в Сирии.
Более 420 млн тенге похитил застройщик у дольщиков в Актобе.
По данным прокуратуры Актюбинской области, 75 пострадавших дольщиков вложили в строительство жилого дома более 421 млн тенге. Однако компания не построила 2 дома в городе Актобе. Уголовное дело по факту мошенничества в отношении председателя ЖСК "Жилище" направлено в суд.
В Улытауской области бухгалтер детсада украла около 16 млн тенге.
Женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет условно с лишением права заниматься бухгалтерской и иной деятельностью, связанной с финансированием организаций и предприятий сроком на 10 лет.
Совершившему смертельное ДТП подростку изменили приговор.
Ранее приговором суда несовершеннолетний признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему было назначено наказание 2 года лишения свободы. Указанное дело пересмотрено в апелляционном порядке, срок наказания в виде лишения свободы снижен до 1 года. Осужденный освобожден из-под стражи.
В Алматы лишили прав пьяного мопедиста.
По решению суда нарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 7 лет.
Похитившим дизтопливо на миллионы тенге машинистам вынесли приговор в Караганде.
Приговор вынесен 11 лицам, осуществлявшим хищение дизельного топлива с тепловозов Карагандинского эксплуатационного локомотивного депо с целью последующей перепродажи. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Бывшего судью Актау осудили за подстрекательство к взятке.
Как сообщили в суде, подсудимый, действуя через посредника, под предлогом принятия благоприятного решения по уголовному делу подстрекал к даче взятки в сумме 18 млн тенге. Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. Соучастник путем обмана завладел 1 млн тенге потерпевшей. Суд признал обоих подсудимых виновными и приговорил экс-судью к 9 годам лишения свободы, соучастника - к 8 годам лишения свободы.
С начала 2025 года в Казахстане зарегистрировано свыше 520 коррупционных преступлений.
Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали сообщил, что с начала 2025 года в стране зарегистрировано 521 коррупционное преступление, изобличено 257 должностных лиц, в том числе 141 руководитель различного уровня. По его словам, в суд направлено 366 уголовных дел.
В Павлодаре нашли нарколабораторию.
Сотрудники прокуратуры Павлодара проанализировали потребление электроэнергии в жилых домах города. Одна квартира показала аномально высокие показатели, явно несоразмерные с ее площадью. Полицейские провели обыск, в ходе которого выяснилось, что в квартире оборудована нарколаборатория. Изъято более 3 кг наркотиков растительного происхождения, гидропонное оборудование, удобрение, упаковка. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан.
В КТЖ выявили хищение дизтоплива в Карагандинской области.
Дизтопливо воровали локомотивные бригады, работавшие на участке станция Тегизжол - перегон Углерудная - Дубовка. Ущерб составил свыше 7,7 млн тенге. По результатам судебного разбирательства подозреваемые были признаны судом виновными в совершении уголовного правонарушения. Каждому из них назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с установлением пробационного контроля на весь период. Нанесенный ущерб полностью возмещен. Приговор вступил в законную силу.
В Кызылординской области вынесен приговор по делу об организации финпирамиды.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет. Судом конфисковано имущество стоимостью 301 млн тенге: 7 квартир в столице и автомобиль Toyota Camry.
В Павлодарской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на директора охранной организации.
Установлено, что подозреваемые незаконно проникли в квартиру, завладев имуществом на общую сумму более 11 млн тенге. В ходе проведения обыска изъяты вещественные доказательства. Подозреваемые водворены в ИВС. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
03.04.2025, 19:11 114436
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Канал незаконной миграции пресекли в Актюбинской области.
Организатор привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 394 УК РК (Организация незаконной миграции) и приговорен к одному году ограничения свободы. Незаконно полученные иностранцами разрешения на временное проживание в Казахстане аннулированы.
Подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере экстрадировали из России в Казахстан.
В октябре прошлого года он был задержан на территории Орловской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Пресечена деятельность замаскированной под потребительский кооператив финансовой пирамиды.
В деятельность пирамиды вовлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге. Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
По факту нападения подростков на пенсионера в Темиртау возбуждено уголовное дело.
Несовершеннолетние проникли в дом 67-летнего мужчины, жестоко издевались над ним и снимали происходящее на видео. В полиции сообщили, что все виновные лица, в том числе несовершеннолетние, установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. После нападения подростков на пенсионера заместителей директоров образовательных учреждений, где они учились, привлекли к дисциплинарной ответственности.
В Северо-Казахстанской области должностные лица осуждены за коррупцию.
Замакима Тайыншинского района и руководитель отдела ЖКХ получили от предпринимателя взятку в размере 10 млн тенге. Петропавловский городской суд, согласившись с позицией прокуратуры, осудил всех к реальному лишению свободы от 3 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев.
В Алматы директор центра дерматологии осужден по делу о взятке.
Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Директор признан виновным в получении при пособничестве своего заместителя от предпринимателя взятки в сумме 5 млн тенге за беспрепятственное выполнение работ и услуг в рамках договора консорциума по повышению квалификации медицинских работников.
В Атырауской области казахстанок привлекли к ответственности за фото с искаженным флагом.
На одну их них с учетом отягчающих обстоятельств наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток. На вторую наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 78 640 тенге. Третья - несовершеннолетняя. На ее законного представителя наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 39 320 тенге. Позже еще одну несовершеннолетнюю наказали за фото с искаженным флагом. На ее законного представителя наложен штраф в 39 320 тенге.
Более 5 тысяч вкладчиков обманули создатели финпирамиды HAS.
Подозреваемые убеждали граждан вкладывать деньги в различные инвестпроекты и обещали им ежемесячный пассивный доход до 70%. Для этого они запускали в соцсетях ложные акции и создавали иллюзию фиктивной стройки. В сети финпирамиды попали свыше 5 тысяч вкладчиков. Суд приговорил пятерых соучастников к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет.
В Алматинской области возбуждено уголовное дело после побега обвиняемого из суда в Каскелене.
В полиции области заверили, что принимается комплекс мероприятий по задержанию беглеца. Наряду с этим в целях выяснения всех обстоятельств случившегося назначена служебная проверка. Позже в кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха заявил, что возбуждено дело о халатности.
В Алматинской области в автомобиле обнаружили обгоревшие останки.
По факту убийства полицией начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый.
Казахстанка рассказала о преследовании со стороны бывшего мужа.
По словам пострадавшей, экс-супруг постоянно присылает ей сообщения с угрозами, в марте залил двери квартиры ее родителей монтажной пеной, а в декабре проколол колеса родительской машины и сорвал с нее госномера. В ДП Акмолинской области сообщили, что по факту поступления угроз в адрес жительницы Астаны и членов ее семьи со стороны супруга возбуждено уголовное дело.
Алматинца приговорили к лишению свободы за ложное сообщение о теракте.
В декабре прошлого года алматинец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в экстренные службы и сообщил о готовящемся взрыве в одном из ТЦ. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.
Из полиции уволили сотрудников, требовавших у туристов деньги "из-за отсутствия казахстанского техосмотра".
На видео, снятом в Туркестанской области, путешественники из Беларуси утверждают, что сотрудники полиции требовали у иностранцев 200 тысяч тенге якобы по причине отсутствия казахстанского техосмотра авто. В кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что эти сотрудники уволены.
В Костанае суд вынес приговор избившим фельдшера скорой сестрам.
Они признаны виновными и им назначено наказание в виде одного года ограничения свободы каждой с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и с привлечением их к принудительному труду в общественных местах по 100 часов ежегодно при отсутствии постоянного места работы. Также с подсудимых в пользу потерпевшей взыскано 2 300 000 тенге.
В Казахстане за три месяца ликвидировано 69 нарколабораторий.
Пресечена деятельность 18 организованных преступных групп. Изъято свыше трех тонн наркотических веществ, в том числе: 250 килограммов "синтетики", 1 тонна 642 килограмма марихуаны, 238 килограммов гашиша, 322 грамма героина.
В АФМ рассказали новые подробности по делу Перизат Кайрат.
В частности, заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении дела в отношении Перизат Кайрат. В настоящий момент идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела участниками процесса. Позже в АФМ сообщили, что общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. Также в отношении матери Перизат Кайрат избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Дело бывшего руководителя отдела ЖКХ Сатпаева направили в суд.
Досудебное расследование в отношении экс-главы отдела и других лиц было завершено. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении путем мошенничества свыше 91 млн тенге.
В Алматы в ходе спецоперации задержали четверых подозреваемых в разбое.
Самый младший из них - 1999 года рождения, самый старший - 1974 года рождения. В настоящее время проводится досудебное расследование. Также проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям в городе. Все задержанные находятся под стражей, ведется дальнейшее расследование.
Приговор по делу о секс-рабстве школьницы вынесли в Кызылорде.
Уголовное дело в отношении 9 подсудимых, в том числе несовершеннолетних, рассматривалось по статьям 194 (Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере), 110 (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), 134 (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) УК РК. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По совокупности уголовных правонарушений троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев. Еще трое лишены свободы на 4 года 8 месяцев. Остальные трое признаны виновными по совокупности уголовных правонарушений, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев каждому.
В Туркестанской области свидетеля приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы за дачу ложных показаний.
Во время судебного разбирательства по делам о хулиганстве и похищении человека свидетель дважды дал ложные показания с целью освободить подсудимого от уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Эти действия свидетеля были попыткой сбить с толку суд путем изменения показаний, данных им на стадии досудебного расследования.
Нелюди заживо сожгли щенка в ВКО.
Шокирующее видео опубликовали очевидцы в Сети. Они назвали убийство собаки изощренной, садистской казнью и потребовали публичной огласки преступления и официального расследования. В областном департаменте полиции сообщили, что по факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.
В Актобе задержали серийного похитителя трансформаторов.
Предварительное следствие установило, что в конце марта этого года подозреваемый нанял манипулятор и украл три силовых трансформатора. Общий ущерб составил около 3 млн тенге. Проводится досудебное расследование.
В Астане арестовали бывшего дипломата.
Как сообщили в столичном департаменте полиции, по факту систематического нанесения побоев своей супруге в отношении экс-советника посла в прошлом году было возбуждено уголовное дело. По итогам расследования в отношении подозреваемого следственным судом был избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сall-центр интернет-мошенников ликвидировали в Астане.
При обыске офиса было изъято семь ноутбуков с установленными программами, обеспечивающими звонки с помощью SIP-телефонии и изменением голоса операторов, наушники с микрофоном и Wi-Fi-роутер. Установлено десять потерпевших, общий ущерб составляет около 7 млн тенге. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые водворены в ИВС.
В ВКО двух иностранце осудили за организацию нарколаборатории.
Двое граждан Латвии признаны виновными и приговорены к 11 годам лишения свободы по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Осужденные будут отбывать наказание в исправительном учреждении средней безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу.
В Астане строительная компания сбрасывала мусор близ вокзала.
В соцсетях появилось видео, на котором заснято, как спецтехника засыпает маленькое озерцо строительным и бытовым мусором. В пресс-службе акимата района Сарайшык сообщили, что участок отведен ТОО "Сарыарка Бизнес Комфорт" для проведения изыскательских работ, а на видео - котлован. По факту засыпки территории и котлована строительным мусором в отношении строительной организации принимаются административные меры.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?