В Костанае застройщик привлек 162 млн тенге без разрешительных документов
Костанай. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной компании, подозреваемого в мошенничестве при привлечении средств дольщиков. По данным следствия, без разрешительных документов он привлек более 162 млн тенге от граждан, обещая участие в строительстве жилого комплекса, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Как показало расследование, в период с 2022 по 2024 год подозреваемый привлек деньги от физлиц под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса "Семья", не имея при этом разрешительных документов.
С гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта осуществлялась рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисные помещения в Костанае", - рассказали в ведомстве.
Таким образом, подозреваемый незаконно привлек более 162 млн тенге от 28 физических и одного юридического лица в строительство объекта третьей очереди ЖК "Семья".
В АФМ заявили, что полученные денежные средства фигурант расходовал по своему усмотрению, не имея намерения завершить строительство объекта в установленные сроки. Строительство третьей очереди жилого комплекса на текущий момент не завершено.
С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трехкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения.
В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, в Астане завершено расследование уголовных дел по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство. В суд направлены материалы в отношении группы лиц, действия которых причинили особо крупный ущерб на сумму 8,2 млрд тенге и затронули интересы более 426 семей.
30.03.2026, 18:05 15271
В спецприемнике Атырау обнаружили тело арестованного
Атырау. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау в спецприемнике управления полиции обнаружили тело арестованного 55-летнего мужчины, передает корреспондент агентства.
По факту суицида возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - проинформировали в полиции.
Как сообщают СМИ, ранее мужчину арестовали на 10 суток за семейно-бытовое правонарушение по заявлению сына.
30.03.2026, 10:47 31731
КНБ c начала года ликвидировал более 10 наркоканалов
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности c начала года ликвидировано 11 международных и три региональных канала поставок наркотиков, нейтрализована деятельность пяти подпольных лабораторий, сообщили в пресс-службе комитета.
Во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств проведено 10 международных антинаркотических операций. В результате изъято около 240 кг наркотиков, из них 3,1 кг героина, 8 кг метамфетамина, 53,5 кг опия, 74,2 кг гашиша, 80,9 кг марихуаны и 19,3 кг психотропных веществ, а также свыше 3 тонн прекурсоров", - проинформировали в КНБ.
По подозрению в совершении указанных правонарушений задержаны 43 гражданина РК и восемь иностранцев. Проводятся досудебные расследования. Иная информация разглашению не подлежит, отметили в пресс-службе.
О ликвидации крупного канала поставки наркотиков из южных регионов страны сообщили в Министерстве внутренних дел РК. Сотрудники по противодействию наркопреступности в области Улытау на автодороге Жезказган - Караганда задержали пять лиц, причастных к транспортировке наркотиков.
Они обеспечивали сопровождение перевозки, а также выполняли функции прикрытия и координации наркомаршрута. При осмотре транспортного средства изъято 13 пакетов с марихуаной общим весом свыше 300 кг. По предварительным оценкам, изъятый объем составляет до миллиона разовых доз, а его ориентировочная стоимость на черном рынке может достигать трех миллионов долларов США. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - отметил председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Напомним, в прошлом году в Казахстане был пресечен канал поставки наркотиков на 3,1 млрд тенге
28.03.2026, 17:42 106946
В Костанае нашли тело без вести пропавшего юноши
Молодого человека искали 10 дней
Костанай. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае по факту безвестного исчезновения 17-летнего парня возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе полиции города.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в камышовой зоне вблизи Гагаринской плотины обнаружено тело пропавшего, без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По информации СМИ, 17 марта молодой человек вышел из общежития колледжа и не вернулся.
28.03.2026, 17:08 108026
В Алматы более 400 стройкомпаний получили лицензии незаконно
Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся вводом в информационную систему "Е-лицензирование" заведомо ложных сведений для последующего получения строительных лицензий, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.
По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя в сговоре с сотрудниками КГУ "Управление градостроительного контроля города Алматы", через подконтрольные компании предоставляли фиктивные данные о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных инженерно-технических работников. При этом фактическое соответствие установленным требованиям отсутствовало", - говорится в сообщении.
Как заявили в ведомстве, в результате в обход действующих квалификационных норм более 400 юридических лиц незаконно получили лицензии I категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
В ходе обысковых мероприятий изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность. За предоставление подобных "услуг" организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 2 млн до 5 млн тенге. Следствие продолжается", - проинформировали в АФМ.
Ранее в Казахстане уже фиксировались нарушения в сфере строительного лицензирования. В Астане ряд компаний лишали лицензий за отклонение от проектной документации и нарушение строительных норм.
В Алматы также неоднократно выявлялись случаи несоблюдения требований: подрядчиков лишали лицензий после проверок за нарушения государственных нормативов.
Кроме того, эксперты и власти указывали на системную проблему точечной и неконтролируемой застройки, которая приводит к перегрузке инфраструктуры и снижению качества городской среды. На этом фоне отмечались риски допуска к рынку компаний без должного опыта и ресурсов, получивших лицензии формально.
28.03.2026, 10:18 117741
В Туркестанской области раскрыли схему хищения 928 млн тенге в ветслужбе
Туркестан. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Туркестанской области выявлена схема хищения денежных средств в размере 928 млн тенге в деятельности ГКП на ПХВ "Ветеринарная служба", сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Установлено, что в период с 2022 по 2025 год руководители и ответственные сотрудники ветслужбы необоснованно и незаконно перевели 928 млн тенге путем внесения заведомо ложных сведений в платежные поручения при закупках (товаров, услуг и других). При перечислении денежных средств субъектам предпринимательства использовали собственные ЭЦП, где с целью сокрытия незаконных действий в платежных поручениях вводили ИИН одних и тех же субъектов бизнеса, меняя лишь их наименования", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что фактически субъектами предпринимательства услуги для ветслужбы не оказывались и товары не поставлялись. В результате неправомерных действий ряда должностных лиц государству причинен значительный ущерб.
По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса, досудебное расследование осуществляют спецпрокуроры (управление уголовного преследования прокуратуры области). 26 марта четыре должностных лица (два экс-руководителя ветслужбы, заместитель и главный бухгалтер) признаны подозреваемыми и взяты под стражу", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причастности других должностных лиц.
Ранее в Актобе вынесли приговор экс-чиновнику и депутатам по делу о мошенничестве.
27.03.2026, 20:52 135636
В поезде Актобе - Алматы произошло убийство: виновному дали 9 лет
Актобе. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном в пассажирском поезде Актобе - Алматы, сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК.
Трагедия произошла в октябре прошлого года во время служебной поездки. В вагоне-ресторане трое коллег употребляли алкоголь, после чего между двумя мужчинами возник конфликт. В тамбуре вагона один из пассажиров нанес своему коллеге несколько ножевых ударов, от которых тот скончался на месте", - проинформировали в прокуратуре.
Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство) и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Ранее в Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину.
27.03.2026, 18:29 138596
В Актобе вынесли приговор экс-чиновнику и депутатам по делу о мошенничестве
Актобе. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении трех подсудимых, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и других преступлениях, сообщили в пресс-службе суда.
По данным СМИ, на скамье подсудимых бывший председатель Мугалжарского районного маслихата, его коллега и экс-глава отдела архитектуры.
В суде проинформировали, что один из подсудимых организовал изготовление подложных документов и незаконно завладел 100-процентной долей компании. Кроме того, подсудимые, действуя по предварительному сговору, организовали хищение бюджетных средств.
Как установил суд, схема заключалась в переоформлении общежития в жилой дом и последующем участии в государственных закупках. Несмотря на несоответствие установленным требованиям, объект был допущен к конкурсу и признан победителем. В результате государству был причинен ущерб на сумму 672 млн тенге - средства были выплачены за 70 квартир.
В суде подсудимые вину не признали и просили их оправдать.
Суд признал:
- одного подсудимого виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. По эпизоду подделки документов он оправдан за отсутствием состава преступления;
- второго подсудимого - виновным в организации мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Ему назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом на госслужбу;
- третьего подсудимого - виновным в пособничестве мошенничеству с использованием служебного положения. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с аналогичным пожизненным запретом.
Гражданский иск о взыскании материального ущерба удовлетворен в полном объеме - 672 млн тенге подлежат взысканию.
Как сообщалось ранее, вместо нормального дома очередникам продали старое общежитие без газа и горячей воды, но по цене новостройки.
27.03.2026, 14:33 134221
Спецоперация МВД в Алматы: изъято около 500 боеприпасов и огнестрельное оружие
Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках следственно-оперативных мероприятий по уголовным делам, связанным с похищением человека и причинением тяжкого вреда здоровью, из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие, а также около 500 боеприпасов различного калибра, сообщает Polisia.kz.
В результате скоординированных действий установлены и задержаны все причастные лица. Проведено 17 санкционированных обысков. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие, включая боевые пистолеты и автомат Калашникова без идентификационных номеров, а также около 500 боеприпасов различного калибра. По имеющейся оперативной информации, изъятое оружие и боеприпасы планировалось использовать для оказания криминального давления на представителей бизнеса", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что своевременное пресечение противоправной деятельности позволило не допустить тяжких последствий.
Напомним, в Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 2,3 тысячи единиц оружия.
