Толпа жестоко избила юношу в Алматы
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы, сообщает Astana TV.
Кадры избиения появились в соцсетях. На них несколько человек избивают лежащего на полу юношу.
Мать пострадавшего уверяет, что их было 15-20 человек. По словам женщины, ее сын получил серьезные травмы. У него перелом носа и ушибы головы. Алматинка требует привлечь всех виновных к ответственности", - пишет источник.
У него сломана скула с правой стороны, глаз не видит, нос вдавлен внутрь. У моего ребенка сотрясение мозга. В больнице будет лежать 10 дней, вставать тяжело, сразу кружится голова", - рассказала женщина.
В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, задержаны 9 участников конфликта. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту умышленного причинения вреда здоровью человека возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены. По предварительной версии, между молодыми людьми произошел скандал. Сначала словесная перепалка, переросшая в драку", - сообщили в ДП Алматы.
Как сообщалось ранее, весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
Судья оказался очень гуманным человеком - вошел в положение молодых оступившихся людей, впервые совершивших преступление, и дал всем "минималки". Аманкосу - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Еще судья взыскал с осужденных немного денег в пользу потерпевших. Удовлетворил полностью гражданский иск о возмещении материального ущерба - каждый из приговоренных должен компенсировать каждому из пострадавших расходы на адвокатов в размере от 100 до 650 тысяч тенге. А вот с моральным вредом получилось совсем грустно. С инициатора драки Бакыта в пользу Куватова взыскано 500 тысяч тенге, а с Аманкоса - 3,5 млн тенге. В пользу Романова с Аманкоса и Адила взыскано по 150 тысяч тенге, а с Бакыта - 200 тысяч. В пользу Кима со всех подсудимых взыскано по 150 тысяч тенге.
