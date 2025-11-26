В результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек
Алматы. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожно-транспортное происшествие произошло на 65-м километре автодороги Алматы - Бишкек, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
По предварительным данным, 23-летний водитель автомашины Audi, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с транспортным средством Toyota. В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении", - проинформировали в полиции.
Кроме того, пятеро пассажиров получили различные травмы и находятся под наблюдением врачей.
В настоящее время проводится комплексное расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Ход следствия находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области", - отметили в пресс-службе.
Напомним, за последние месяцы в регионах Казахстана произошел ряд смертельных ДТП.
11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
Сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области.