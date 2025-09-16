Десять человек погибли в ДТП в Жетысуской области: подросток не имел водительских прав

Рассказать друзьям

Алматы. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 15 сентября, в Бостандыкском районе в 16.40 водитель Skacman, следуя по улице Ушкемпирова в северном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на опору газовой трубы, а также дерево, после чего грузовик опрокинулся, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.





Водитель грузовика с телесными повреждениями доставлен в одну из больниц города. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиция Бостандыкского района.



