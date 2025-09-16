Десять человек погибли в ДТП в Жетысуской области: подросток не имел водительских прав
В 2025 году выявлено на 20% больше нарушений ПДД, которые могли повлечь ДТП с тяжкими последствиями
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании правительства высказался о дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы - Өскемен в Жетысуской области, в результате которого погибли десять человек, передает корреспондент агентства.
Буквально вчера в Жетысу подросток без прав совершил ДТП с двумя автомашинами. Погибли 10 человек. В области перекрыта только половина маршрутов патрулирования. С акимами решаем этот вопрос. Ряд регионов готов увеличить штаты", - сообщил он.
Как отметил Игорь Лепеха, ежегодно на дорогах страны в ДТП погибают более 2 тысяч человек, свыше 20 тысяч получают увечья.
В текущем году уже выявлено: на 20% больше нарушений ПДД, которые могли повлечь ДТП с тяжкими последствиями; на 16% - фактов выезда на встречную полосу; задержано 16,6 тысячи пьяных водителей", - заявил он.
По его словам, с 2014 года у полиции нет компетенции по остановке транспорта для профилактической работы.
Водители расценивают это как беспричинную остановку. В результате - любой пьяный водитель без документов или подросток уверен, что его не остановят, если он будет ехать без видимых нарушений. Хотя во всех развитых странах есть практика остановки транспорта для профилактики нарушений", - сообщил Игорь Лепеха.
Кроме того, заявил он, отмечается нехватка штатов патрульных и служебного автотранспорта.
Как подчеркнул Игорь Лепеха, для повышения порядка на дорогах:
- увеличили маршруты патрулирования;
- проводят ОПМ и отработки.
- с сегодняшнего дня начали ОПМ "Безопасная дорога";
- ввели контроль за движением с помощью дронов;
- расширяют сеть автоматических камер;
- устанавливают на патрульные авто встроенные радары. Используют метод "скрытого" патрулирования;
- ввели контроль средней скорости на республиканских трассах. Охвачено 8 дорог протяженностью 1900 километров.
Есть эффект. Число погибших в ДТП на них уже снизилось на 11%", - добавил он.
Напомним, вчера десять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Алматы - Өскемен вблизи поселка Көлбай.