Рейсы из Актау и Атырау задерживаются из-за непогоды

Атырау. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области непогода повредила кровли и фасады ряда зданий и вызвала временные отключения электроэнергии, - В Атырауской области непогода повредила кровли и фасады ряда зданий и вызвала временные отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба акимата региона.





По районам области зафиксированы повреждения объектов. В Индерском районе пострадали кровли 6 объектов, к восстановительным работам электроснабжения привлечены 7 бригад и 8 единиц техники. В Макатском районе повреждена кровля школы, для восстановления электроснабжения задействованы 6 аварийных бригад. В Махамбетском районе пострадали два объекта - повреждены кровли районной поликлиники и 60-квартирного жилого дома, работают 5 бригад. В Курмангазинском районе зафиксированы повреждения школы, дома культуры, амбулатории и спортивного зала. В городе Атырау повреждены кровли и фасады 7 объектов. В Исатайском и Кызылкогинском районах обстановка остается стабильной, значительных повреждений не зафиксировано", - заявили в пресс-службе.⠀





В ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды аким Атырауской области Серик Шапкенов поручил в кратчайшие сроки обеспечить изоляцию пострадавших объектова, а также взять на особый контроль своевременный сбор и демонтаж поврежденных кровель.





Кроме того, администраторам пострадавших объектов и профильным управлениям поручено в кратчайшие сроки подготовить предварительные расчеты по восстановлению поврежденных соцобъектов, предусмотреть выделение необходимых средств из резервного фонда для реализации восстановительных работ, а по объектам, по которым не истек гарантийный срок, обеспечить проведение ремонта в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций.





Также в регионе произошли временные отключения электроэнергии.





По информации ТОО "Атырау Жарык", по области зарегистрировано 105 отключений, основные причины - обрывы проводов и захлесты линий. Для восстановления задействованы 40 бригад, из них 11 - в городе Атырау. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. 85% работ завершено", - заверили в пресс-службе.





Аким области поручил усилить работу диспетчерских служб и обеспечить своевременное информирование жителей о сроках восстановительных работ. Также дано поручение усилить разъяснительную работу среди населения, обеспечить контроль за соблюдением ограничений движения на закрытых автодорогах, организовать горячее питание для водителей и пассажиров, временно находящихся на трассах.





В целях обеспечения безопасности детей объекты образования необходимо перевести на онлайн-обучение до полной стабилизации погодной обстановки. Кроме того, следует обеспечить постоянный мониторинг зданий и сооружений, где возможны повреждения из-за усиления ветра. Руководителям организаций организовать круглосуточное дежурство на местах", - подчеркнул аким области.



