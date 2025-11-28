В Казахстане почти каждый десятый лифт представляет угрозу - санатор

Свыше 4 тысяч лифтов требуют замены, еще около 7 тысяч давно исчерпали свой срок службы

Рассказать друзьям

Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане почти каждый десятый лифт представляет угрозу для пассажиров. Об этом в своем депутатском запросе заявил сенатор Бекбол Орынбасаров. Он отметил, что проблема безопасности лифтов в стране становится все актуальнее, но системных решений до сих пор нет.





По словам сенатора, после передачи контроля за лифтами акиматам отрасль фактически лишилась профессионального надзора. В некоторых регионах отсутствуют специалисты, а проверки носят формальный характер. В Астане, к примеру, всего два сотрудника инспекции следят за более чем 10 тысячами лифтов.





Ситуацию осложняет отмена лицензирования: на рынок вышли фирмы без оборудования и квалификации, что превратило сферу обслуживания лифтов в "серую зону". При этом парк подъемников стремительно стареет - свыше 4 тысяч лифтов требуют замены, еще около 7 тысяч давно исчерпали свой срок службы.





Орынбасаров предложил вернуть надзор МЧС, ужесточить требования и запустить программу полной модернизации лифтового хозяйства.