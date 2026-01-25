Полномочия вице-президента и Народный совет: о чем говорили на первом заседании комиссии по Конституционной реформе
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане состоялось первое заседание комиссии по Конституционной реформе, передает корреспондент агентства.
На данный момент помимо членов рабочей группы от граждан поступило более 2 тысяч предложений. Создание Конституционной комиссии в расширенном формате стало логическим продолжением работы, проводившейся на протяжении всего этого периода, а также ответом на тот масштабный общественный запрос, который сформировался в ходе многомесячных дискуссий. Предложенные президентом на V заседании Национального курултая реформы государственной власти по переходу к однопалатному парламенту - Курултаю, создание Халық Кеңесі - Народного совета, учреждение должности вице-президента и иные вопросы требуют комплексной и детальной проработки", - цитирует телеграм-канал "Конституциялық реформа 2026" главу Конституционного суда Эльвиру Азимову.
По ее словам, свои инициативы по конституционной реформе направили все политические партии, неправительственные организации, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты.
В свою очередь помощник президента Казахстана по правовым вопросам Ержан Жиенбаев отметил, что на новом этапе реформ в качестве широкой платформы для проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития предложено создать Қазақстанның Халық Кеңесі.
Данный орган продолжит выполнение стратегических функций Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая, включив в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности народа. Основные положения по данным двум ключевым институтам потребуют соответствующей регламентации на уровне Конституции", - уточнил он.
Помощник президента заявил, что в целях закрепления в Конституции статуса Халық Кеңесі - Народного совета предлагается предусмотреть в ней отдельный раздел.
Во-первых, закрепить нормы, что Халық Кеңесі - Народный совет - это высший консультативный орган, представляющий интересы народа Республики Казахстан. Предусмотреть, что состав будет формироваться главой государства из числа граждан Республики Казахстан", - заявил он.
По его словам, следует также регламентировать основные полномочия Халық Кеңесі - Народного совета по разработке предложений и рекомендаций по:
- основным направлениям внутренней политики государства;
- укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности;
- продвижению принципов деятельности государства и общенациональных ценностей.
Вопросы порядка образования, формирования состава, полномочия и организация деятельности Халық Кеңесі - Народного Совета будут определены отдельным конституционным законом. Высшим органом Халық Кеңесі - Народного совета будет сессия, созываемая не реже одного раза в год. Таким образом, Халық Кеңесі - Народный совет, как Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай, не будет постоянно действующим органом", - добавил он.
Также Ержан Жиенбаев подробно остановился на конституционных изменениях, касающихся полномочий вице-президента.
Назначение вице-президента будет осуществляться президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов. Освобождение от должности вице-президента будет осуществляться президентом", - заявил Ержан Жиенбаев.
В частности, вице-президент:
- по поручению президента представляет интересы Республики Казахстан в международных отношениях;
- представляет президента Республики Казахстан при взаимодействии с Курултаем, правительством и иными государственными органами.
Наряду с этим следует установить, что вице-президент от имени президента Республики Казахстан осуществляет взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Республики Казахстан и иностранных государств. Иные полномочия вице-президента будут определяться президентом. В связи с введением института вице-президента из Конституции будут исключены положения о государственном советнике. На уровне Конституции следует отразить требования, которые будут предъявляться к вице-президенту", - сообщил он.
Кроме того, по словам помощника президента Казахстана, вице-президент не должен быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность. Кроме того, на период осуществления своих полномочий вице-президент не должен состоять в политической партии.
Дополнено 24.01.2026, 16.00
В ходе заседания комиссии по Конституционной реформе депутат мажилиса парламента Унзила Шапак выступила с инициативой обновить преамбулу основного закона и привести ее содержание в соответствие с современными требованиями, сообщает телеграм-канал "Конституциялық реформа 2026".
По ее мнению, обновление преамбулы Конституции - это не просто редакционная корректировка, а важный шаг, направленный на укрепление национального государства и определение его идеологического направления.
Напомним, на заседании Национального курултая 20 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил предложения по проведению политической реформы. Предлагается переход к однопартийному парламенту, упразднение должности государственного советника, учреждение должности вице-президента. В результате реформы планируется внести масштабные изменения в Конституцию. Подготовкой поправок в Основной закон займется Конституционная комиссия.