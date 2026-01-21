В Казахстане появится должность вице-президента

Также отмечена необходимость введения нормы о проведении внеочередных президентских выборов

Кызылорда. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, заявил, что в появится должность вице-президента, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, заявил, что в появится должность вице-президента, сообщает Акорда.





Сегодня на заключительном заседании Национального курултая хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая мной новелла органично замкнет собой всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении института вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в Конституции", - заявил глава государства.





По его словам, назначать вице-президента будет президент с согласия парламента простым большинством голосов. Круг его полномочий определяет сам глава государства.





Предполагается, что вице-президент по поручению президента будет:





представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств;

представлять интересы президента в парламенте;

взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями;

выполнять иные поручения президента.





Данные основные положения, касающиеся служебного функционала вице-президента, следовало бы также отразить в тексте Конституции. Упразднению подлежит часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего парламента, а также должность государственного советника. Функционал, структура Администрации президента и система ее управления будут реформированы в соответствии с практической необходимостью. Вам, конечно, известно, что должность вице-президента существует в целом ряде стран. В нашем случае учреждение данной должности стабилизирует процесс управления государством, а также внесет окончательную ясность в отношении властной иерархии", - пояснил лидер РК.





Он подчеркнули, что данное конституционное нововведение не означает ослабления самого института президентской власти.





Напротив, пост президента остается главным в государственной системе. Убежден, Казахстан будет успешно развиваться как президентская республика. От этой оправдавшей себя политической системы отказываться нельзя. Тем более, международный опыт убедительно свидетельствует в пользу именно такого выбора", - добавил глава государства.





Дополнено 20.01.2026, 14.20





В своем выступлении президент отметил необходимость закрепления в Конституции нормы о проведении внеочередных президентских выборов в случае досрочного прекращения полномочий главы государства.





Согласно Конституции, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, при которой президент не может исполнять свои обязанности, его полномочия на оставшийся срок передаются председателю сената. Если председатель сената не имеет возможности управлять государством, президентские полномочия в установленном порядке переходят к соответствующим должностным лицам. При этом вопрос упирается в формулировку "на оставшийся срок", который может составлять как 6 месяцев, так и 6 лет", - отметил Токаев.





Поэтому, продолжил он, в Конституции должно быть четко закреплено положение о том, что в случае досрочного прекращения полномочий главы государства в течение двух месяцев проводятся внеочередные президентские выборы.





Любой руководитель нашей страны должен приходить к власти через выборы, то есть законным путем. Это моя неизменная позиция. Данная норма должна стать незыблемым принципом и для последующих глав государства", - добавил президент.