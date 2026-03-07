Жестокое избиение девочки-подростка в Караганде: мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тыс. тенге

Нападавшая состоит на внутришкольном и профилактическом учете в отделе полиции

Рассказать друзьям

Караганда. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде оштрафовали мать девушки 2010 года рождения, которая 16 февраля участвовала в групповом избиении сверстницы.





Как установил суд , несовершеннолетняя совместно с другими подростками участвовала в избиении сверстницы. Также выяснилось, что нападавшая состоит на внутришкольном и профилактическом учете в отделе полиции.





Решением суда мать девочки, участвовавшей в нанесении побоев, признана виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении своей несовершеннолетней дочери, ей назначен штраф в размере 45 413 тенге.





Ранее мать пострадавшей девочки в соцсетях рассказала , что ее несовершеннолетнюю дочь 16 февраля в 12-м микрорайоне Караганды жестоко избила группа подростков. Происходящее снимали на камеру.





В настоящее время девочка проходит лечение в детской больнице. По словам матери, ей причинен серьезный физический вред, а также нанесена тяжелейшая психологическая травма. Ребенок испытывает страх и стресс, нуждается в медицинской и психологической помощи. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела. В отдел полиции были доставлены шестеро участников конфликта. Несовершеннолетние инициаторы конфликта - юноша и девушка были водворены в изолятор временного содержания.





Отметим, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.





В январе подростки избили девочку в торговом центре в Актау. В конце сентября прошлого года в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.



