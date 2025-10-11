Генплан Алматы до 2040 года не отвечает реалиям и потребностям города - эксперты

В генплане нет ключевых научных исследований по водному балансу города, разделов по водоотведению, канализации, очистке воздуха, почвы, реальному трафику и пассажиропотоку

Алматы. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генплан развития Алматы до 2040 года не отвечает реалиям и потребностям мегаполиса, считают в экспертной комиссии по оценке генплана, - Генплан развития Алматы до 2040 года не отвечает реалиям и потребностям мегаполиса, считают в экспертной комиссии по оценке генплана, пишет газета "Время" в статье "Алматинский тупик".





При этом глава города Дархан Сатыбалды считает, что "важно избегать чрезмерной плотной застройки, которая ухудшает условия жизни горожан".





Впечатление, что у властей пока нет четкого понимания, как нужно развивать мегаполис с учетом всей его специфики", - говорится в статье.





По мнению активиста-эколога Абая Ерекенова, входившего в состав экспертной комиссии, генплан развития города до 2040 года не отвечает реалиям и потребностям мегаполиса.





Генплан основан на заведомо устаревших данных с 2009 по 2016 год. Власти манипулируют численностью населения Алматы и агломерации, опираясь на регистрацию, которая не отражает реальную картину. Цель - как-то обосновать дальнейшую уплотняющую и точечную застройку в интересах определенных лиц. Генпланы развития Алматы и агломерации логически не связаны между собой, что делает их бессмысленными. А ведь их надо рассматривать как единый дышащий организм, с учетом ежедневных транспортных потоков, перемещения миллионов людей, горно-долинной циркуляции воздуха", - говорит эксперт.





В пример он привел недавний пожар на мусорной свалке в Алматинской области, который показал полное отсутствие какого-либо понимания в этом вопросе у разработчиков генпланов Алматы, агломерации и Алатау. В генплане также нет ключевых научных исследований по водному балансу города, разделов по водоотведению, канализации, очистке воздуха, почвы, реальному трафику и пассажиропотоку даже по основным магистралям.





Кроме того, уплотняющая застройка увеличивает количество жертв любого масштабного ЧС. Места спасения на случай землетрясения застраиваются, возводятся дворы-колодцы, из которых практически не выбраться.





Архитекторы считают, что власти просто снимают кальку с международных решений, без учета местных реалий.





Власти много говорят о том, что застройка должна быть совмещена с инфраструктурой. Но застройщики тратиться на нее не хотят. Да, где-то строят, ремонтируют школы, но это больше похоже на подачку городу. Пример - район бывшего плодоконсервного комбината. Сколько было обещаний, что появятся прогулочная зона, школы. В результате - человейник. Другая нерешаемая проблема - транспорт. Еще Байбек говорил о том, что в пригород надо электрички запускать. Прошло почти 10 лет… Зато решили платные парковки во дворах сделать, чтобы автомобиль стал дорогим средством передвижения. Но где альтернатива? Другой парадокс: под многоуровневые паркинги в городе земли нет, зато под ЖК есть", - говорит архитектор, дизайнер Валерия Букейханова.





Другим удручающим фактом эксперт считает пробивку улиц, в частности проспекта Абая.





Проспект Абая был связующей две части города улицей, ее все любили. Сейчас ужасная застройка вдоль проспекта, разрушена сама структура улицы, круглосуточно здесь пробки. Продуманных шагов нет, все делается с колоссальными затратами. В городе идет массовый снос частного сектора, что вызывает возмущения, как в микрорайоне Ожет. А ведь еще предстоит изъять сотни, если не тысячи участков", - говорит Букейханова.





По словам экспертов, город развивается хаотично, коммунальная инфраструктура не успевает за ростом новостроек, а транспорт, социальные объекты - за ростом населения.





Между тем власти уже озвучили планы по дальнейшей застройке и развитию инфраструктуры.





Для продления четырех улиц - Хмельницкого, Тлендиева, Муканова и проспекта Райымбека - в Алматы снесут более 400 домостроений. Также под строительство линии скоростного общественного транспорта (BRT) будут изымать 14 земельных участков в Алмалинском, Жетысуском, Ауэзовском, Алатауском и Наурызбайском районах", - говорится в статье.





Также продолжится строительство метро: на запад, до станции "Барлык", на восток - до аэропорта и на север - в сторону города Алатау.



