Более 40 стоматологических клиник участвовали в незаконном выводе пенсионных накоплений  

Общий ущерб граждан оценивается более чем в 80 млн тенге

Шымкент. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте задержали подозреваемую в мошенничестве на сумму более 80 млн тенге, которая находилась международном розыске, сообщает Polisia.kz.









По данным следствия, подозреваемая причастна к ряду мошеннических эпизодов, в результате которых пострадали жители Шымкента. Общий ущерб оценивается более чем в 80 млн тенге.





Одним из случаев стало завладение золотыми ювелирными изделиями предпринимательницы, занимавшейся реализацией украшений. Подозреваемая, воспользовавшись доверительными отношениями со знакомой, обманным путем получила ценные изделия, однако взятые на себя обязательства так и не выполнила.





Кроме того, она предлагала гражданам организацию туристических поездок за границу по привлекательным ценам. Получая предоплату за туры, она не обеспечивала проведение обещанных поездок, а денежные средства потерпевшим не возвращала.





Полицией подозреваемая была объявлена в международный розыск. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий женщину удалось задержать. В настоящее время она водворена в изолятор временного содержания.



