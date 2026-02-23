Как выступили казахстанцы в предпоследний день Олимпиады-2026

Фото: НОК РК

Милан. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В предпоследний соревновательный день зимних Олимпийских игр - 2026 в Италии казахстанские спортсмены выступили в фристайл-акробатике, лыжных гонках и конькобежном спорте, однако остались без медалей, - В предпоследний соревновательный день зимних Олимпийских игр - 2026 в Италии казахстанские спортсмены выступили в фристайл-акробатике, лыжных гонках и конькобежном спорте, однако остались без медалей, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.





В фристайл-акробатике состоялся первый финал среди смешанных команд. Сборную Казахстана представили Аяна Жолдас, Асылхан Асан и Роман Иванов. В сумме команда набрала 213,93 балла и заняла седьмое место. В суперфинал вышли сборные США, Китая, Австралии и Швейцарии. Таким образом, казахстанские фристайлисты завершили выступление на Олимпиаде.





В лыжных гонках прошел "королевский" масс-старт на 50 километров классическим стилем. Казахстан представляли Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. Башмаков сошел с дистанции после 12,6 км, Муратбеков также не финишировал, уступив круг лидерам. Победу одержал Йоханнес Клебо, для которого это золото стало шестым на Олимпиаде.





В конькобежном спорте Елизавета Голубева выступила в масс-старте и дошла до финального раунда, где заняла 16-е место. Ранее спортсменка стала седьмой на дистанции 1500 метров. Масс-старт стал заключительной дисциплиной в этом виде программы на ОИ-2026 в Италии.





Дополнено 22.02.2026, 13.30





Сегодня, 22 февраля, состоится последний день зимних Олимпийских игр - 2026 в Италии.





От сборной Казахстана выступят две спортсменки.





В 14.00 в лыжных гонках в женском масс-старте выступят Надежда Степашкина и Анна Мельник.



