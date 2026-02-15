14.02.2026, 19:00 19776
В Павлодарской области сельчанина избили до смерти
Каждому их обвиняемых назначили по 9 лет заключения
Павлодар. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Луганск Павлодарской области 28-летнего сельчанина избили до смерти по дороге домой, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские возбудили уголовное дело по факту убийства, задержали троих подозреваемых, после чего дело было направлено в суд с участием присяжных. Присяжные пришли к выводу, что виновен лишь один из подсудимых, и ему назначили 9 лет лишения свободы. Двоих остальных оправдали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семье погибшего пришлось оспаривать решение в апелляционной инстанции, где вердикт присяжных отменили. По данным агентства, прокуроры дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека" и вновь направили в суд. Рассмотрение прошло без присяжных.
Дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Павлодара и пришли к выводу, что доказательства указывают на вину всех троих. В итоге спустя полтора года после смерти Л. каждому назначили по 9 лет заключения", - пишет "Казинформ".
Также осужденных обязали выплатить матери погибшего 10 миллионов тенге, а его отцу - 5 миллионов в качестве возмещения морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Алматы завели уголовное дело после жестокого избиения мужчины.
13.02.2026, 16:28 69326
В Алматы бывшего священника подозревают в организации наркопритона
Медэкспертиза подтвердила факт употребления им наркотических средств
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по подозрению в организации наркопритона задержан отлученный от церкви священник Иаков Воронцов.
Адвокат задержанного Галым Нурпеисов рассказал изданию "Sputnik Казахстан", что Воронцов был допрошен в качестве свидетеля с правом на защиту - это свидетель, который может перейти в разряд подозреваемых.
В ходе обыска изъяты порошкообразные вещества. Медицинским освидетельствованием подтвержден факт употребления им наркотических средств", - сообщили в полиции.
По данным издания, отлучение Воронцова от Русской православной церкви состоялось летом 2024 года на фоне его заявлений, что в Казахстане надо учредить альтернативную церковь и республике надо выйти из ОДКБ и ЕАЭС.
13.02.2026, 15:49 71211
В Астане глава строительной компании осужден за хищение 2,1 млрд тенге
Деньги были выделены государством на завершение строительства проблемного ЖК
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане украли 2,1 млрд тенге государственных средств, выделенных на завершение строительства проблемного жилья.
Как рассказали в столичной прокуратуре, в деятельности стройкомпании установлены факты хищения бюджетных средств, выделенных государством на завершение строительства проблемного жилого комплекса столицы, на сумму 2,1 млрд тенге.
В ходе досудебного расследования в собственность государства возвращено 412 млн тенге.
Приговором суда виновный за совершение мошенничества в особо крупном размере осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, связанных со строительством многоквартирных жилых домов, сроком на 10 лет", - проинформировали в ведомстве, отметив, что материальный ущерб взыскан.
Напомним, Токаев потребовал усилить ответственность застройщиков.
13.02.2026, 14:22 74106
Экс-судье Жолмановой вынесли приговор по новому делу
С учетом предыдущего приговора ей назначено 10 лет лишения свободы
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшая судья Светлана Жолманова приговорена к восьми годам лишения свободы по делу о мошенничестве, передает корреспондент агентства.
Бывшую судью Светлану Жолманову суд признал виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. При этом, учитывая предыдущий приговор от 19 июня 2025 года, ей окончательно назначено 10 лет лишения свободы.
Напомним, что, по данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы она под предлогом оказания содействия в приобретении недвижимости и участия в тендерных проектах путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами граждан на сумму более 1 миллиарда тенге. В ходе расследования выявлено 48 эпизодов преступной деятельности, которые были объединены в одно производство.
13.02.2026, 10:08 84641
Полицейские задержали организаторов интернет-магазина по продаже наркотиков
Фото: polisia.kz
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по противодействию наркопреступности пресек деятельность интернет-наркомагазина, занимавшегося бесконтактным сбытом наркотиков на территории города Алматы и Алматинской области, сообщает Polisia.kz.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 11 участников преступной группы, включая организаторов, операторов и лиц, обеспечивавших финансовое сопровождение незаконной деятельности. Из незаконного оборота изъято около 3 кг синтетических наркотиков, а также средства связи, банковские карты и цифровые носители, использовавшиеся для координации преступной схемы.
Начато досудебное расследование. Работа по пресечению деятельности наркомагазинов и каналов сбыта наркотиков продолжается.
13.02.2026, 09:49 71576
Ущерб на 620 млн тенге: АФМ в Алматы расследует факт мошенничества в сфере незаконной инвестдеятельности
Фото: скриншот из видео АФМ
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Алматы проводит расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.
В период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект "Страхование жизни Partners & Consultants". Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц - АО "Evroasia Global Investment" и ТОО "Evropa Investment", гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых. В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что "денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств".
В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге. Полученные денежные средства использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение", - сообщили в АФМ.
По данным ведомства, подозреваемый помещен под стражу. Иная информация разглашению не подлежит.
