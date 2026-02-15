Назначен новый глава Национального университета обороны Казахстана

Рассказать друзьям

Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года. Об этом - Утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК РК.





Календарный план включает:





1. Опубликование состава территориальных и участковых комиссий референдума в средствах массовой информации не позднее 21 февраля 2026 года.





2. Опубликование сообщения о границах участков референдума в средствах массовой информации не позднее 21 февраля 2026 года.





3. Агитация перед республиканским референдумом начинается после назначения референдума и заканчивается в ноль часов 14 марта 2026 года.





4. Представление по акту в участковые комиссии референдума списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, подписанных акимом, решением которого образован участок за двадцать дней до начала голосования, не позднее 22 февраля 2026 года.





5. Представление для ознакомления списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, по участкам, образованным по месту жительства граждан за пятнадцать дней до дня голосования, не позднее 27 февраля 2026 года.





6. Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных участках референдума и доведение решения об этом до граждан не позднее чем за десять дней до дня голосования, не позднее 4 марта 2026 года.





7. Оповещение граждан о времени и месте голосования не менее чем за десять дней до дня голосования, не позднее 4 марта 2026 года.





8. Доставка бюллетеней для голосования участковым комиссиям референдума не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до голосования, 12-14 марта 2026 года.





9. Открытие участков референдума для голосования и составление протокола об открытии за один час до начала голосования. В 06.00 по местному времени, если не установлено иное время начала голосования.





10. Проведение голосования в день голосования с 07.00 до 20.00 по местному времени, если не установлено иное время голосования.





11. Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на участке референдума начинается в 20.00 по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования. Время подсчета не должно превышать двенадцати часов с начала подсчета.





12. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении участка референдума в специально установленном месте для всеобщего ознакомления после подписания протоколов - немедленно.





13. Представление протокола о результатах голосования на участке референдума в соответствующую территориальную комиссию референдума после подписания протокола - немедленно.





14. Подведение результатов референдума на территории соответствующей административно-территориальной единицы осуществляют территориальные комиссии референдума. (пп.7) п.1 ст.22)





15. Представление протокола о результатах референдума на территории соответствующей административно-территориальной единицы в Центральную комиссию референдума не более чем в двухдневный срок со дня голосования. Не позднее 17 марта 2026 года.





16. Подведение итогов референдума и опубликование официального сообщения в средствах массовой информации не позднее семи дней со дня проведения референдума. Не позднее 21 марта 2026 года.