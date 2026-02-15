14.02.2026, 18:01 26681
Назначен новый глава Национального университета обороны Казахстана
Фото: ang.edu.kz
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бауржан Абжанов назначен начальником Национального университета обороны Республики Казахстан, сообщает Акорда.
По данным Нацгвардии, Бауржан Абжанов родился 10 апреля 1968 года в селе Мадениет Энбекшильдерского района Кокчетавской области. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, Военную академию имени Фрунзе с отличием, Академию генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
С 1990 года по 2012 года проходил службу на разных должностях от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД РК. Занимал должности командующего региональным командованием "Шығыс", начальника Академии Национальной гвардии Республики Казахстан, заместителя главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан.
Ранее Мурат Нуртлеу был назначен специальным помощником по вопросам инвестиций.
14.02.2026, 18:30 24726
Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ будут вести мониторинг референдума по новой Конституции в Казахстане
Фото: МПА СНГ
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств будут вести мониторинг референдума по новой Конституции в Казахстане, сообщает пресс-служба МПА.
На имя председателя совета МПА СНГ, председателя совета Федерации России Валентины Матвиенко поступило письмо от министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева. Глава МИД пригласил представителей Межпарламентской ассамблеи СНГ принять участие в международном наблюдении за предстоящим референдумом по принятию новой Конституции", - говорится в сообщении.
Кошербаев заверил, что Казахстан приложит все необходимые усилия для обеспечения проведения транспарентного референдума, соответствующего национальному законодательству и международным обязательствам.
Ранее был утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года.
13.02.2026, 10:42 105146
Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению референдума
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК РК.
Календарный план включает:
1. Опубликование состава территориальных и участковых комиссий референдума в средствах массовой информации не позднее 21 февраля 2026 года.
2. Опубликование сообщения о границах участков референдума в средствах массовой информации не позднее 21 февраля 2026 года.
3. Агитация перед республиканским референдумом начинается после назначения референдума и заканчивается в ноль часов 14 марта 2026 года.
4. Представление по акту в участковые комиссии референдума списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, подписанных акимом, решением которого образован участок за двадцать дней до начала голосования, не позднее 22 февраля 2026 года.
5. Представление для ознакомления списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, по участкам, образованным по месту жительства граждан за пятнадцать дней до дня голосования, не позднее 27 февраля 2026 года.
6. Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных участках референдума и доведение решения об этом до граждан не позднее чем за десять дней до дня голосования, не позднее 4 марта 2026 года.
7. Оповещение граждан о времени и месте голосования не менее чем за десять дней до дня голосования, не позднее 4 марта 2026 года.
8. Доставка бюллетеней для голосования участковым комиссиям референдума не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до голосования, 12-14 марта 2026 года.
9. Открытие участков референдума для голосования и составление протокола об открытии за один час до начала голосования. В 06.00 по местному времени, если не установлено иное время начала голосования.
10. Проведение голосования в день голосования с 07.00 до 20.00 по местному времени, если не установлено иное время голосования.
11. Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на участке референдума начинается в 20.00 по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования. Время подсчета не должно превышать двенадцати часов с начала подсчета.
12. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении участка референдума в специально установленном месте для всеобщего ознакомления после подписания протоколов - немедленно.
13. Представление протокола о результатах голосования на участке референдума в соответствующую территориальную комиссию референдума после подписания протокола - немедленно.
14. Подведение результатов референдума на территории соответствующей административно-территориальной единицы осуществляют территориальные комиссии референдума. (пп.7) п.1 ст.22)
15. Представление протокола о результатах референдума на территории соответствующей административно-территориальной единицы в Центральную комиссию референдума не более чем в двухдневный срок со дня голосования. Не позднее 17 марта 2026 года.
16. Подведение итогов референдума и опубликование официального сообщения в средствах массовой информации не позднее семи дней со дня проведения референдума. Не позднее 21 марта 2026 года.
12.02.2026, 19:48 162581
Казахстан усиливает контроль в сфере оборота оружия - президент подписал закон
Фото: unsplash.com
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы", сообщает Акорда.
Как ранее пояснил руководитель аппарата сената Максим Споткай, главное нововведение - переход к более гибкому регулированию. Из закона исключаются избыточно детализированные нормы с их переносом на уровень актов правительства, что повышает оперативность и управляемость регулирования. Усиливаются требования к владельцам гражданского и служебного оружия, включая обязательный контрольный отстрел и сдачу оружия на хранение при приостановлении деятельности соответствующих компаний.
В сфере охранной деятельности вводится обязательная отчетность, уведомительный порядок при приостановлении и возобновлении работы, а также единые требования к руководящему составу частных охранных организаций.
Впервые на законодательном уровне закрепляется статус военизированной железнодорожной охраны, которой предоставляется право оказывать услуги по охране грузов и объектов на территориях терминалов, задействованных в транзитных железнодорожных перевозках.
Одновременно совершенствуется порядок жилищных выплат. Правительству передаются полномочия по их регулированию, при этом для получателей исключается обязательная государственная регистрация договоров найма жилья.
12.02.2026, 18:52 178356
На проведение референдума выделят 20,8 млрд тенге
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Предварительная сумма расходов на проведение республиканского референдума по новой Конституции составила 20,8 миллиарда тенге, сообщил член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник.
Разработанная смета находится на обсуждении и анализе в Министерстве финансов. В ближайшие часы, я думаю, мы выйдем на ту цифру, которая будет окончательно определять расходы на предстоящий референдум. Предварительный расчет расходов на проведение референдума составил 20,8 млрд тенге. Хочу подчеркнуть, что данные средства в утвержденном бюджете республики на 2026 год не предусмотрены, средства будут выделяться из резерва правительства", - сообщил Михаил Бортник.
Также в ЦИК сообщили, что всего в Казахстане будет работать 10 413 участков референдума. Из них: 9779 участков - по месту регистрации граждан; 634 участка - в местах временного пребывания; в том числе 82 участка за рубежом (в 64 странах).
Всего в настоящее время в списки голосующих включены 12 416 759 граждан Казахстана.
12.02.2026, 18:37 180921
Токаев провел встречу с генсеком Мусульманского совета старейшин
Фото: Акорда
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин и премии имени шейха Заида "За человеческое братство" Мохаммедом Абдельсаламом, сообщает Акорда.
В ходе встречи глава государства выразил поддержку важным инициативам и проектам, реализуемым в Казахстане под эгидой Мусульманского совета старейшин - авторитетного и влиятельного института, пользующегося признанием на международной арене. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что установление принципов толерантности и мирного сосуществования, а также продвижение гуманистических ценностей ислама имеет огромное значение. По его словам, эта позиция созвучна политическому курсу Казахстана", - говорится в сообщении.
Президент сообщил, что с большим удовлетворением воспринял открытие первого в Центральной Азии представительства совета в Казахстане.
Глава государства сказал, что премия шейха Заида "За человеческое братство" считается одной из самых престижных международных наград, призванных способствовать утверждению идеалов единства и ответственности. Он также отметил ее вклад в развитие глобального диалога и сотрудничества", - проинформировали в Акорде.
В свою очередь Мохаммед Абдельсалам выразил благодарность главе государства за теплый прием. Он подтвердил свое намерение продолжить активное участие в работе съездов лидеров мировых и традиционных религий, которые проходят в Астане. Генеральный секретарь высоко оценил усилия Казахстана в деле мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, лидеры которых стали в этом году лауреатами премии имени шейха Заида "За человеческое братство".
В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия президенту совета верховному имаму университета "Аль-Азхар" шейху Ахмеду ат-Тайебу.
Указом президента Казахстана Мохаммед Абдельсалам был награжден орденом "Достық" І степени за значительный вклад в развитие межрелигиозного диалога и утверждение гуманитарных ценностей.
12.02.2026, 17:09 194741
Озвучены даты основных этапов референдума
Фото: ЦИК РК
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на заседании центральной комиссии референдума Республики Казахстан утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
Согласно утвержденному графику, агитационный период стартует 12 февраля и продлится до 00.00 14 марта.
21 февраля 2026 года будет опубликован состав территориальных и участковых комиссий, а также сведения о границах участков референдума.
22 февраля 2026 года предусмотрено представление списков для голосования в комиссии референдума.
С 27 февраля по 4 марта 2026 года пройдет оповещение граждан о времени и месте голосования.
Доставка бюллетеней в участковые комиссии референдума запланирована на 12-14 марта 2026 года.
14 марта объявлен днем тишины, в который запрещена любая агитационная деятельность.
Днем голосования определено 15 марта 2026 года.
Также Центральная избирательная комиссия сделала обращение к участника референдума. В нем говорится, что списки избирателей составляются местными исполнительными органами на основании постоянной регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки на основании поданного заявления.
Сведения об участках для голосования и их границы будут опубликованы соответствующими акиматами до 21 февраля 2026 года. Узнать свой участок и проверить свое включение в список вы можете, обратившись в местный исполнительный орган по месту вашей регистрации. В случае отсутствия в списке вы вправе подать соответствующее заявление в акимат", - сказано в обращении.
С 27 февраля 2026 года на участке голосования участникам будет предоставлена возможность проверить данные в списке граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. При необходимости внесения каких-либо изменений граждане могут обратиться с заявлением в участковую комиссию референдума.
Напомним, сегодня, 12 февраля, был официально опубликован текст проекта новой Конституции РК.
12.02.2026, 12:45 210686
Референдум по новой Конституции: средства будут выделены из резерва правительства
Сумма еще неизвестна
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр финансов Даурен Темирбеков на брифинге в сенате заявил, что из резерва правительства Казахстана будут выделены средства на проведение референдума по новой Конституции, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Я предполагаю, что затрат будет больше (чем на прошлые референдумы. - Прим. ред.), поскольку у нас и численность населения выше, и уровень инфляции есть. Поскольку больше численности, нужно больше избирательных участков. Соответственно, ожидаем, что сумма будет больше", - заявил он.
При этом он уточнил, что сумма еще неизвестна, пишет inbusiness.kz.
Сумма будет известна после обеда либо завтра. Мы ждем бюджетную заявку от ЦИК", - добавил вице-министр.
Как сообщалось ранее, референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.
12.02.2026, 12:07 194871
Проект новой Конституции предусматривает прекращение полномочий парламента с 1 июля
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В случае принятия новой Конституции на республиканском референдуме действующий парламент Казахстана продолжит работу до 1 июля 2026 года. После вступления Основного закона в силу президент объявит выборы в Курултай, которые должны пройти в течение двух месяцев. Данные нормы предусмотрены в XI разделе проекта Конституции.
Парламент, сформированный по Конституции 1995 года, прекращает свои полномочия с 1 июля 2026 года. Выборы в Курултай глава государства должен объявить в течение месяца со дня вступления новой Конституции в силу", - говорится в проекте.
Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых по системе пропорционального представительства по единому общенациональному округу сроком на пять лет. Его полномочия начинаются с открытия первой сессии и завершаются с началом работы нового созыва.
В случае вступления в силу новой Конституции после выборов в Курултай правительство Казахстана уйдет в отставку. Кроме того, если Курултай выразит вотум недоверия, кабмин обязан подать в отставку, а президент в течение десяти дней решит, принять ее или отклонить.
Кроме того, в случае принятия новой Конституции судьи Верховного суда, местных и других судов, депутаты маслихатов, а также иные должностные лица, избранные (назначенные) в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, сохранят свои должности до прекращения полномочий по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
Согласно статье 95, президент в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва должен назначить вице-президента с согласия Курултая. В этот же срок назначат председателя и судей Конституционного суда, а также председателей и членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. До формирования новых составов действующие руководители этих органов сохранят свои полномочия.
В течение двух месяцев со дня вступления Конституции в силу также назначат председателя Верховного суда, председателя Национального банка, Генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, председателя Высшего судебного совета и уполномоченного по правам человека.
Согласно проекту, Конституция, принятая на республиканском референдуме, вступит в силу с 1 июля 2026 года. В этот же день прекратит действовать прежняя.
День принятия Конституции на республиканском референдуме объявляется государственным праздником - Днем Конституции Республики Казахстан", - говорится в статье 94 проекта.
Напомним, в настоящее время День Конституции в Казахстане отмечается 30 августа.
Как сообщалось ранее, референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.
14.02.2026, 13:43Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 14.02.2026, 14:1041516В международном аэропорту Алматы отметили наступление китайского Нового года 14.02.2026, 18:0125161Назначен новый глава Национального университета обороны Казахстана 14.02.2026, 18:30Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ будут вести мониторинг референдума по новой Конституции в Казахстане23206Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ будут вести мониторинг референдума по новой Конституции в Казахстане 14.02.2026, 19:0017946В Павлодарской области сельчанина избили до смерти 10.02.2026, 17:08312426Казахстан запустит новый рейс из Астаны в Гуанчжоу 10.02.2026, 15:00269016Национальный стратегический крипторезерв появился в Казахстане 10.02.2026, 14:29257036В Казахстане намерены ужесточить подходы к порогам досрочных изъятий из ЕНПФ 10.02.2026, 14:13253511Почти 740 млрд тенге госпомощи вернули банки в Казахстане 11.02.2026, 12:28230446Решение о снятии моратория на рост цен на топливо пока не принято - Минэнерго 02.02.2026, 17:39948721В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:54876666В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:56876246Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:58875816В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:00875396Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
