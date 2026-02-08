Объем кредитов населению достиг 24,8 трлн тенге - АРРФР

Рассказать друзьям

Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане кредиты населению увеличились за 2025 год на 19,8%, до 24,8 трлн тенге, замедлившись по сравнению с ростом на 23,9% в 2024 году, - В Казахстане кредиты населению увеличились за 2025 год на 19,8%, до 24,8 трлн тенге, замедлившись по сравнению с ростом на 23,9% в 2024 году, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансово рынка.





По данным ведомства, в структуре кредитов населению ипотечные кредиты за 2025 год выросли на 14,6%, до 6,9 трлн тенге, потребительские кредиты - на 21,0%, до 16,7 трлн тенге, замедлившись по сравнению с ростом на 33,5% в 2024 году, в том числе рост беззалогового потребительского кредитования снизился с 29,3% в 2024 году до 14,5% по итогам 2025. В свою очередь в результате принятых сдерживающих мер темпы роста выдачи новых беззалоговых потребительских кредитов замедлились с 22,6% в 2024 году до 6,1% по итогам 2025 года.





При этом отмечается, что значительный вклад в увеличение потребительского кредитования в 2025 году обеспечен автокредитами, которые выросли за год на 42,4%, до 4 трлн тенге.





В декабре 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте субъектам бизнеса составила 21,4% (в декабре 2024 года - 19,7%), населению - 18,3% (в декабре 2024 года - 17,0%).





Также сообщается, что кредиты экономике, выданные банками второго уровня в 2025 году, составили 40,2 трлн тенге, увеличившись за 2025 год на 19,1%.





За 2025 год банками второго уровня было выдано новых кредитов на 39,9 трлн тенге, что на 10,3% больше по сравнению с 2024 годом.





Кредиты субъектам бизнеса выросли за 2025 год на 18,0%, до 15,4 трлн тенге, продемонстрировав максимальный рост с 2007 года. Основной вклад в рост портфеля кредитов бизнесу в 2025 году обеспечен кредитами крупному бизнесу, которые увеличились на 27,1%, до 5,5 трлн тенге, а также индивидуальным предпринимателям - рост на 35,6%, до 3,1 трлн тенге.





Кредиты субъектам МСБ выросли на 5,7%, до 6,8 трлн тенге.





Рост кредитования наблюдается во всех отраслях экономики. В промышленности кредиты выросли на 17,0%, до 5,1 трлн тенге, торговле - на 20,9%, до 4,2 трлн тенге, строительстве - на 23,1%, до 0,8 трлн тенге, сельском хозяйстве - на 8,0%, до 0,5 трлн тенге, информации и связи - на 37,5%, до 0,2 трлн тенге, транспорте - на 8,5%, до 1,0 трлн тенге и прочих отраслях услуг - на 25,4%, до 2,7 трлн тенге", - уточнили в агентстве.





В ведомстве подытожили, что активы банковского сектора за 2025 год увеличились на 15,0%, до 70,8 трлн тенге, в основном за счет роста ссудного портфеля на 21,3%.





Ранее сообщалось, что для снижения закредитованности населения в стране введут поведенческий надзор. Депутат мажилиса Унзила Шапак заявила , что закредитованность населения в Казахстане продолжает расти, несмотря на ряд принятых мер.







