Огонь ХХV зимних Олимпийских игр зажгли в Италии
Фото: НОК РК
Милан. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо официально стартовали XXV зимние Олимпийские игры. Главная церемония открытия состоялась на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.
Впервые в истории игр установлены две чаши с олимпийским огнем, его зажгли одновременно в двух городах. Одна чаша расположена в Милане на Арке Мира, или Триумфальной арке, - знаковой достопримечательности города. Вторая чаша разместилась в центре Кортина-д'Ампеццо на Пьяцца Дибона, информирует РБК.
Огонь в Милане зажгли трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту - Альберто Томба и Дебора Компаньони. В Кортина-д'Ампеццо это сделала олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске Софья Годжа.
Во время парада наций флаг Казахстана несли представитель шорт-трека Денис Никиша и спортсменка по фристайл-могулу Аяулым Амренова, рассказали в Министерстве туризма и спорта РК.
В ведомстве отметили, что формат церемонии открытия стал особенностью Олимпиады. Она одновременно прошла на четырех площадках.
Денис Никиша присутствовал на торжестве в Милане, тогда как Аяулым Амиренова приняла участие в церемонии в коммуне Ливиньо, где будут проходить соревнования по лыжным дисциплинам", - поделились в министерстве.
В Национальном олимпийском комитете Казахстана рассказали, что церемония прошла под общей концепцией Armonia, отражающей идею объединения городского и горного пространств, различных культур, эпох и художественных традиций Италии и мира. Художественная часть открылась номером Bellezza, в котором около 70 танцовщиков Академии театра "Ла Скала" предстали в образе оживающих скульптур. Постановка завершилась формированием масштабного барельефа, вдохновленного работами Антонио Кановы.
Следующий блок после прибытия на арену президента Италии Серджо Маттареллы был посвящен образу Италии как страны, объединяющей город и горы. Художественный номер "Город и горы" объединил более 150 артистов, воздушных гимнастов и сценические конструкции олимпийских колец, которые соединились в единую композицию - символ гармонии и единства.
Продолжением стала сцена Fantasia - символ итальянского воображения и творческой свободы. В ней были задействованы более 240 артистов, объединенных в цветовые группы. Хореография, визуальные элементы создали динамичную композицию, отражающую культуру Италии.
Парад спортсменов прошел в распределенном формате и стал одним из центральных элементов церемонии. Делегации выходили в строгой последовательности в Милане, Ливиньо, Предаццо и Кортине-д’Ампеццо.
Историческая часть церемонии была представлена номером Time Travel. Музыкально-театральный спектакль объединил профессиональных артистов и музыкантов, завершившись общим выходом всех участников шоу. Далее последовал номер Gesti Italiani, в котором через язык жестов и визуальные переводы на экранах зрителям был представлен образ итальянского темперамента и гостеприимства.
Зимние Олимпийские игры Милан-Кортина пройдут с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из 93 стран мира. Медали будут разыграны в восьми видах спорта по 16 дисциплинам - всего 116 комплектов наград. Сборную Казахстана представляют 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), которые выступят в 10 дисциплинах.
Все соревнования с участием национальной команды Казахстана будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, "Хабар" и Jibek Joly.
В НОК также представили расписание выступления казахстанских спортсменов с указанием времени Астаны:
7 февраля
Вид спорта: Лыжные гонки, скиатлон (женщины)
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Дарья Ряжко
Во сколько: 17.00
Вид спорта: Конькобежный спорт, 3000 м (женщины)
Кто: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Во сколько: 20.00
8 февраля
Вид спорта: Лыжные гонки, скиатлон (мужчины)
Кто: Амиргали Муратбеков, Наиль Башмаков
Во сколько: 17.00
Вид спорта: Биатлон, смешанная эстафета
Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Айша Ракишева, Милана Генева
Во сколько: 20.00
9 февраля
Вид спорта: Конькобежный спорт, 1000 м (женщины)
Кто: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Во сколько: 21.30
Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина, нормальный трамплин (мужчины)
Кто: Илья Мизерных, Данил Васильев
Во сколько: 23.00
10 февраля
Вид спорта: Лыжные гонки, спринт (мужчины и женщины)
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Во сколько: 13.15
Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (женщины, квалификация), 1000 метров (мужчины, квалификация), смешанная эстафета (предварительный раунд)
Кто: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова
Во сколько: 14.30
Вид спорта: Фристайл-могул, первая квалификация (мужчины)
Кто: Павел Колмаков
Во сколько: 15.15
Вид спорта: Биатлон, индивидуальная гонка (мужчины)
Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов
Во сколько: 17.30
Вид спорта: Фристайл-могул, первая квалификация (женщины)
Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова
Во сколько: 18.15
Вид спорта: Фигурное катание, короткая программа (мужчины)
Кто: Михаил Шайдоров
Во сколько: 22.30
11 февраля
Вид спорта: Лыжное двоеборье (нормальный трамплин)
Кто: Чингиз Ракпаров
Во сколько: 14.00
Вид спорта: Фристайл-могул, вторая квалификация (женщины)
Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова
Во сколько: 15.00
Вид спорта: Лыжное двоеборье (лыжная гонка)
Кто: Чингиз Ракпаров
Начало: 17.45
Вид спорта: Биатлон, индивидуальная гонка (женщины)
Кто: Айша Ракишева, Милана Генева
Во сколько: 18.15
Вид спорта: Фристайл-могул, финал (женщины)
Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова (в случае успешной квалификации)
Во сколько: 18.15
12 февраля
Вид спорта: Фристайл-могул, вторая квалификация (мужчины)
Кто: Павел Колмаков
Во сколько: 14.00
Вид спорта: Горнолыжный спорт, супергигант (женщины)
Кто: Александра Скороходова
Во сколько: 15.30
Вид спорта: Фристайл-могул, финал (мужчины)
Кто: Павел Колмаков (в случае успешной квалификации)
Во сколько: 16.15
Вид спорта: Лыжные гонки, гонка с раздельным стартом (женщины)
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко
Во сколько: 17.00
Вид спорта: Конькобежный спорт, 5000 м (женщины)
Кто: Надежда Морозова
Во сколько: 20.30
13 февраля
Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (женщины), 1000 м (мужчины), четвертьфиналы, полуфиналы, финалы
Кто: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Яна Хан, Ольга Тихонова
Во сколько: 00.15
Вид спорта: Лыжные гонки, гонка с раздельным стартом (мужчины)
Кто: Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Во сколько: 15.45
Вид спорта: Биатлон, спринт (мужчины)
Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов
Во сколько: 18.00
Вид спорта: Фигурное катание, произвольная программа (мужчины)
Кто: Михаил Шайдоров
Во сколько: 23.00
14 февраля
Вид спорта: Горнолыжный спорт, гигантский слалом (мужчины)
Кто: Ростислав Хохлов
Во сколько: 14.00
Вид спорта: Фристайл-могул, параллельный могул (женщины)
Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова
Во сколько: 14.30
Вид спорта: Лыжные гонки, эстафета (женщины)
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко
Во сколько: 16.00
Вид спорта: Биатлон, спринт (женщины)
Кто: Айша Ракишева, Милана Генева
Во сколько: 18.45
Вид спорта: Конькобежный спорт, командная гонка преследования (1/4 финала, женщины)
Кто: Казахстан
Во сколько: 20.00
Вид спорта: Конькобежный спорт, 500 м (мужчины)
Кто: Евгений Кошкин
Во сколько: 21.00
Вид спорта: Прыжки с трамплина, большой трамплин (мужчины)
Кто: Илья Мизерных, Данил Васильев
Во сколько: 22.45
15 февраля
Вид спорта: Шорт-трек, 1000 м (женщины, квалификация)
Кто: Ольга Тихонова
Во сколько: 01.00
Вид спорта: Горнолыжный спорт, гигантский слалом (женщины)
Кто: Александра Скороходова
Во сколько: 14.00
Вид спорта: Фристайл-могул, параллельный могул (мужчины)
Кто: Павел Колмаков
Во сколько: 14.30
Вид спорта: Биатлон, гонка преследования 12,5 км (мужчины)
Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов
Во сколько: 15.15
Вид спорта: Биатлон, гонка преследования (женщины)
Кто: Айша Ракишева, Милана Генева (в случае высоких результатов в предыдущих дисциплинах)
Во сколько: 18.45
Вид спорта: Конькобежный спорт, 500 м (женщины)
Кто: Кристина Силаева, Арина Ильященко
Во сколько: 21.03
16 февраля
Вид спорта: Горнолыжный спорт, слалом (мужчины)
Кто: Ростислав Хохлов
Во сколько: 14.00
Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (мужчины), 1000 м (женщины)
Кто: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова
Во сколько: 15.00
Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования
Кто: Илья Мизерных, Данил Васильев
Во сколько: 23.00
17 февраля
Вид спорта: Лыжное двоеборье, большой трамплин
Кто: Чингиз Ракпаров
Во сколько: 14.00
Вид спорта: Фристайл-акробатика, квалификация (женщины)
Кто: Аяна Жолдас
Во сколько: 14.45
Вид спорта: Фристайл-акробатика, квалификация (мужчины)
Кто: Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов
Во сколько: 17.30
Вид спорта: Лыжное двоеборье, лыжная гонка
Кто: Чингиз Ракпаров
Во сколько: 17.45
Вид спорта: Конькобежный спорт, командная гонка преследования (женщины, полуфиналы, финалы)
Во сколько: 18.52
Вид спорта: Фигурное катание, короткая программа (женщины)
Кто: Софья Самоделкина
Во сколько: 22.45
18 февраля
Вид спорта: Лыжные гонки, командный спринт
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Во сколько: 13.45
Вид спорта: Горнолыжный спорт, слалом (женщины)
Кто: Александра Скороходова
Во сколько: 14.00
Вид спорта: Фристайл-акробатика (женщины, финал)
Кто: Аяна Жолдас (в случае успешной квалификации)
Во сколько: 15.30
19 февраля
Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (четвертьфиналы, полуфиналы, финалы мужчины)
Кто: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев (в случае успешного преодоления предварительного раунда)
Во сколько: 00.15
Вид спорта: Фристайл-акробатика (финалы, мужчины)
Кто: Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов, Асылхан Асан (в случае успешной квалификации)
Во сколько: 15.30
Вид спорта: Фигурное катание, произвольная программа (женщины)
Кто: Софья Самоделкина
Во сколько: 23.00
20 февраля
Вид спорта: Биатлон, масс-старт (мужчины)
Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов ( в случае высоких результатов на предыдущих гонках)
Во сколько: 18.15
Вид спорта: Конькобежный спорт, 1500 м (женщины)
Кто: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Во сколько: 20.30
21 февраля
Вид спорта: Шорт-трек, 1500 м (1/4, 1/2 и финалы, женщины)
Кто: Яна Хан, Ольга Тихонова
Во сколько: 00.15
Вид спорта: Фристайл-акробатика, смешанные команды
Кто: Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Аяна Жолдас, Асылхан Асан, Роман Иванов
Во сколько: 14.45
Вид спорта: Лыжные гонки, масс-старт (мужчины)
Кто: Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Во сколько: 15.00
Вид спорта: Биатлон, масс-старт (женщины)
Кто: Айша Ракишева, Милана Генева ( в случае высоких результатов на предыдущих гонках)
Во сколько: 18.15
Вид спорта: Конькобежный спорт, масс-старт (женщины)
Кто: Елизавета Голубева
Начало: 19.50
22 февраля
Вид спорта: Лыжные гонки, масс-старт (женщины)
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник
Во сколько: 14.00
Закрытие зимних Олимпийских игр - 2026
Начало в 00.00