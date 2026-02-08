Огонь ХХV зимних Олимпийских игр зажгли в Италии   

Фото: НОК РК

Милан. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо официально стартовали XXV зимние Олимпийские игры. Главная церемония открытия состоялась на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.





Впервые в истории игр установлены две чаши с олимпийским огнем, его зажгли одновременно в двух городах. Одна чаша расположена в Милане на Арке Мира, или Триумфальной арке, - знаковой достопримечательности города. Вторая чаша разместилась в центре Кортина-д'Ампеццо на Пьяцца Дибона, информирует РБК





Огонь в Милане зажгли трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту - Альберто Томба и Дебора Компаньони. В Кортина-д'Ампеццо это сделала олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске Софья Годжа.





Во время парада наций флаг Казахстана несли представитель шорт-трека Денис Никиша и спортсменка по фристайл-могулу Аяулым Амренова, рассказали в Министерстве туризма и спорта РК.

В ведомстве отметили, что формат церемонии открытия стал особенностью Олимпиады. Она одновременно прошла на четырех площадках.





Денис Никиша присутствовал на торжестве в Милане, тогда как Аяулым Амиренова приняла участие в церемонии в коммуне Ливиньо, где будут проходить соревнования по лыжным дисциплинам", - поделились в министерстве.

В Национальном олимпийском комитете Казахстана рассказали, что церемония прошла под общей концепцией Armonia, отражающей идею объединения городского и горного пространств, различных культур, эпох и художественных традиций Италии и мира. Художественная часть открылась номером Bellezza, в котором около 70 танцовщиков Академии театра "Ла Скала" предстали в образе оживающих скульптур. Постановка завершилась формированием масштабного барельефа, вдохновленного работами Антонио Кановы.

Следующий блок после прибытия на арену президента Италии Серджо Маттареллы был посвящен образу Италии как страны, объединяющей город и горы. Художественный номер "Город и горы" объединил более 150 артистов, воздушных гимнастов и сценические конструкции олимпийских колец, которые соединились в единую композицию - символ гармонии и единства.





Продолжением стала сцена Fantasia - символ итальянского воображения и творческой свободы. В ней были задействованы более 240 артистов, объединенных в цветовые группы. Хореография, визуальные элементы создали динамичную композицию, отражающую культуру Италии.





Парад спортсменов прошел в распределенном формате и стал одним из центральных элементов церемонии. Делегации выходили в строгой последовательности в Милане, Ливиньо, Предаццо и Кортине-д’Ампеццо.

Историческая часть церемонии была представлена номером Time Travel. Музыкально-театральный спектакль объединил профессиональных артистов и музыкантов, завершившись общим выходом всех участников шоу. Далее последовал номер Gesti Italiani, в котором через язык жестов и визуальные переводы на экранах зрителям был представлен образ итальянского темперамента и гостеприимства.





Зимние Олимпийские игры Милан-Кортина пройдут с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из 93 стран мира. Медали будут разыграны в восьми видах спорта по 16 дисциплинам - всего 116 комплектов наград. Сборную Казахстана представляют 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), которые выступят в 10 дисциплинах.





Все соревнования с участием национальной команды Казахстана будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, "Хабар" и Jibek Joly.





В НОК также представили расписание выступления казахстанских спортсменов с указанием времени Астаны:





7 февраля

Вид спорта: Лыжные гонки, скиатлон (женщины)

Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Дарья Ряжко

Во сколько: 17.00





Вид спорта: Конькобежный спорт, 3000 м (женщины)

Кто: Надежда Морозова, Елизавета Голубева

Во сколько: 20.00





8 февраля

Вид спорта: Лыжные гонки, скиатлон (мужчины)

Кто: Амиргали Муратбеков, Наиль Башмаков

Во сколько: 17.00





Вид спорта: Биатлон, смешанная эстафета

Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Айша Ракишева, Милана Генева

Во сколько: 20.00





9 февраля

Вид спорта: Конькобежный спорт, 1000 м (женщины)

Кто: Надежда Морозова, Елизавета Голубева

Во сколько: 21.30





Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина, нормальный трамплин (мужчины)

Кто: Илья Мизерных, Данил Васильев

Во сколько: 23.00





10 февраля

Вид спорта: Лыжные гонки, спринт (мужчины и женщины)

Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков

Во сколько: 13.15





Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (женщины, квалификация), 1000 метров (мужчины, квалификация), смешанная эстафета (предварительный раунд)

Кто: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова

Во сколько: 14.30





Вид спорта: Фристайл-могул, первая квалификация (мужчины)

Кто: Павел Колмаков

Во сколько: 15.15





Вид спорта: Биатлон, индивидуальная гонка (мужчины)

Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов

Во сколько: 17.30





Вид спорта: Фристайл-могул, первая квалификация (женщины)

Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова

Во сколько: 18.15





Вид спорта: Фигурное катание, короткая программа (мужчины)

Кто: Михаил Шайдоров

Во сколько: 22.30





11 февраля

Вид спорта: Лыжное двоеборье (нормальный трамплин)

Кто: Чингиз Ракпаров

Во сколько: 14.00





Вид спорта: Фристайл-могул, вторая квалификация (женщины)

Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова

Во сколько: 15.00





Вид спорта: Лыжное двоеборье (лыжная гонка)

Кто: Чингиз Ракпаров

Начало: 17.45





Вид спорта: Биатлон, индивидуальная гонка (женщины)

Кто: Айша Ракишева, Милана Генева

Во сколько: 18.15





Вид спорта: Фристайл-могул, финал (женщины)

Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова (в случае успешной квалификации)

Во сколько: 18.15





12 февраля

Вид спорта: Фристайл-могул, вторая квалификация (мужчины)

Кто: Павел Колмаков

Во сколько: 14.00





Вид спорта: Горнолыжный спорт, супергигант (женщины)

Кто: Александра Скороходова

Во сколько: 15.30





Вид спорта: Фристайл-могул, финал (мужчины)

Кто: Павел Колмаков (в случае успешной квалификации)

Во сколько: 16.15





Вид спорта: Лыжные гонки, гонка с раздельным стартом (женщины)

Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко

Во сколько: 17.00





Вид спорта: Конькобежный спорт, 5000 м (женщины)

Кто: Надежда Морозова

Во сколько: 20.30





13 февраля

Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (женщины), 1000 м (мужчины), четвертьфиналы, полуфиналы, финалы

Кто: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Яна Хан, Ольга Тихонова

Во сколько: 00.15





Вид спорта: Лыжные гонки, гонка с раздельным стартом (мужчины)

Кто: Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков

Во сколько: 15.45





Вид спорта: Биатлон, спринт (мужчины)

Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов

Во сколько: 18.00





Вид спорта: Фигурное катание, произвольная программа (мужчины)

Кто: Михаил Шайдоров

Во сколько: 23.00





14 февраля

Вид спорта: Горнолыжный спорт, гигантский слалом (мужчины)

Кто: Ростислав Хохлов

Во сколько: 14.00





Вид спорта: Фристайл-могул, параллельный могул (женщины)

Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова

Во сколько: 14.30





Вид спорта: Лыжные гонки, эстафета (женщины)

Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко

Во сколько: 16.00





Вид спорта: Биатлон, спринт (женщины)

Кто: Айша Ракишева, Милана Генева

Во сколько: 18.45





Вид спорта: Конькобежный спорт, командная гонка преследования (1/4 финала, женщины)

Кто: Казахстан

Во сколько: 20.00





Вид спорта: Конькобежный спорт, 500 м (мужчины)

Кто: Евгений Кошкин

Во сколько: 21.00





Вид спорта: Прыжки с трамплина, большой трамплин (мужчины)

Кто: Илья Мизерных, Данил Васильев

Во сколько: 22.45





15 февраля

Вид спорта: Шорт-трек, 1000 м (женщины, квалификация)

Кто: Ольга Тихонова

Во сколько: 01.00





Вид спорта: Горнолыжный спорт, гигантский слалом (женщины)

Кто: Александра Скороходова

Во сколько: 14.00





Вид спорта: Фристайл-могул, параллельный могул (мужчины)

Кто: Павел Колмаков

Во сколько: 14.30





Вид спорта: Биатлон, гонка преследования 12,5 км (мужчины)

Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов

Во сколько: 15.15





Вид спорта: Биатлон, гонка преследования (женщины)

Кто: Айша Ракишева, Милана Генева (в случае высоких результатов в предыдущих дисциплинах)

Во сколько: 18.45





Вид спорта: Конькобежный спорт, 500 м (женщины)

Кто: Кристина Силаева, Арина Ильященко

Во сколько: 21.03





16 февраля

Вид спорта: Горнолыжный спорт, слалом (мужчины)

Кто: Ростислав Хохлов

Во сколько: 14.00





Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (мужчины), 1000 м (женщины)

Кто: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова

Во сколько: 15.00





Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования

Кто: Илья Мизерных, Данил Васильев

Во сколько: 23.00





17 февраля

Вид спорта: Лыжное двоеборье, большой трамплин

Кто: Чингиз Ракпаров

Во сколько: 14.00





Вид спорта: Фристайл-акробатика, квалификация (женщины)

Кто: Аяна Жолдас

Во сколько: 14.45





Вид спорта: Фристайл-акробатика, квалификация (мужчины)

Кто: Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов

Во сколько: 17.30





Вид спорта: Лыжное двоеборье, лыжная гонка

Кто: Чингиз Ракпаров

Во сколько: 17.45





Вид спорта: Конькобежный спорт, командная гонка преследования (женщины, полуфиналы, финалы)

Во сколько: 18.52





Вид спорта: Фигурное катание, короткая программа (женщины)

Кто: Софья Самоделкина

Во сколько: 22.45





18 февраля

Вид спорта: Лыжные гонки, командный спринт

Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков

Во сколько: 13.45





Вид спорта: Горнолыжный спорт, слалом (женщины)

Кто: Александра Скороходова

Во сколько: 14.00





Вид спорта: Фристайл-акробатика (женщины, финал)

Кто: Аяна Жолдас (в случае успешной квалификации)

Во сколько: 15.30





19 февраля

Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (четвертьфиналы, полуфиналы, финалы мужчины)

Кто: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев (в случае успешного преодоления предварительного раунда)

Во сколько: 00.15





Вид спорта: Фристайл-акробатика (финалы, мужчины)

Кто: Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов, Асылхан Асан (в случае успешной квалификации)

Во сколько: 15.30





Вид спорта: Фигурное катание, произвольная программа (женщины)

Кто: Софья Самоделкина

Во сколько: 23.00





20 февраля

Вид спорта: Биатлон, масс-старт (мужчины)

Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов ( в случае высоких результатов на предыдущих гонках)

Во сколько: 18.15





Вид спорта: Конькобежный спорт, 1500 м (женщины)

Кто: Надежда Морозова, Елизавета Голубева

Во сколько: 20.30





21 февраля

Вид спорта: Шорт-трек, 1500 м (1/4, 1/2 и финалы, женщины)

Кто: Яна Хан, Ольга Тихонова

Во сколько: 00.15





Вид спорта: Фристайл-акробатика, смешанные команды

Кто: Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Аяна Жолдас, Асылхан Асан, Роман Иванов

Во сколько: 14.45





Вид спорта: Лыжные гонки, масс-старт (мужчины)

Кто: Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков

Во сколько: 15.00





Вид спорта: Биатлон, масс-старт (женщины)

Кто: Айша Ракишева, Милана Генева ( в случае высоких результатов на предыдущих гонках)

Во сколько: 18.15





Вид спорта: Конькобежный спорт, масс-старт (женщины)

Кто: Елизавета Голубева

Начало: 19.50





22 февраля

Вид спорта: Лыжные гонки, масс-старт (женщины)

Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник

Во сколько: 14.00





Закрытие зимних Олимпийских игр - 2026

Начало в 00.00