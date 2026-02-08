07.02.2026, 08:43 22311

Огонь ХХV зимних Олимпийских игр зажгли в Италии
Фото: НОК РК
Милан. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо официально стартовали XXV зимние Олимпийские игры. Главная церемония открытия состоялась на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Впервые в истории игр установлены две чаши с олимпийским огнем, его зажгли одновременно в двух городах. Одна чаша расположена в Милане на Арке Мира, или Триумфальной арке, - знаковой достопримечательности города. Вторая чаша разместилась в центре Кортина-д'Ампеццо на Пьяцца Дибона, информирует РБК.

Огонь в Милане зажгли трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту - Альберто Томба и Дебора Компаньони. В Кортина-д'Ампеццо это сделала олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске Софья Годжа.

Во время парада наций флаг Казахстана несли представитель шорт-трека Денис Никиша и спортсменка по фристайл-могулу Аяулым Амренова, рассказали в Министерстве туризма и спорта РК.
НОК РК
В ведомстве отметили, что формат церемонии открытия стал особенностью Олимпиады. Она одновременно прошла на четырех площадках.

Денис Никиша присутствовал на торжестве в Милане, тогда как Аяулым Амиренова приняла участие в церемонии в коммуне Ливиньо, где будут проходить соревнования по лыжным дисциплинам", - поделились в министерстве.

НОК РК
В Национальном олимпийском комитете Казахстана рассказали, что церемония прошла под общей концепцией Armonia, отражающей идею объединения городского и горного пространств, различных культур, эпох и художественных традиций Италии и мира. Художественная часть открылась номером Bellezza, в котором около 70 танцовщиков Академии театра "Ла Скала" предстали в образе оживающих скульптур. Постановка завершилась формированием масштабного барельефа, вдохновленного работами Антонио Кановы.
НОК РК
Следующий блок после прибытия на арену президента Италии Серджо Маттареллы был посвящен образу Италии как страны, объединяющей город и горы. Художественный номер "Город и горы" объединил более 150 артистов, воздушных гимнастов и сценические конструкции олимпийских колец, которые соединились в единую композицию - символ гармонии и единства.

Продолжением стала сцена Fantasia - символ итальянского воображения и творческой свободы. В ней были задействованы более 240 артистов, объединенных в цветовые группы. Хореография, визуальные элементы создали динамичную композицию, отражающую культуру Италии.

Парад спортсменов прошел в распределенном формате и стал одним из центральных элементов церемонии. Делегации выходили в строгой последовательности в Милане, Ливиньо, Предаццо и Кортине-д’Ампеццо.
НОК РК
Историческая часть церемонии была представлена номером Time Travel. Музыкально-театральный спектакль объединил профессиональных артистов и музыкантов, завершившись общим выходом всех участников шоу. Далее последовал номер Gesti Italiani, в котором через язык жестов и визуальные переводы на экранах зрителям был представлен образ итальянского темперамента и гостеприимства.

Зимние Олимпийские игры Милан-Кортина пройдут с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из 93 стран мира. Медали будут разыграны в восьми видах спорта по 16 дисциплинам - всего 116 комплектов наград. Сборную Казахстана представляют 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), которые выступят в 10 дисциплинах.

Все соревнования с участием национальной команды Казахстана будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, "Хабар" и Jibek Joly.

В НОК также представили расписание выступления казахстанских спортсменов с указанием времени Астаны:

7 февраля
Вид спорта: Лыжные гонки, скиатлон (женщины)
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Дарья Ряжко
Во сколько: 17.00

Вид спорта: Конькобежный спорт, 3000 м (женщины)
Кто: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Во сколько: 20.00

8 февраля
Вид спорта: Лыжные гонки, скиатлон (мужчины)
Кто: Амиргали Муратбеков, Наиль Башмаков
Во сколько: 17.00

Вид спорта: Биатлон, смешанная эстафета
Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Айша Ракишева, Милана Генева
Во сколько: 20.00

9 февраля
Вид спорта: Конькобежный спорт, 1000 м (женщины)
Кто: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Во сколько: 21.30

Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина, нормальный трамплин (мужчины)
Кто: Илья Мизерных, Данил Васильев
Во сколько: 23.00

10 февраля
Вид спорта: Лыжные гонки, спринт (мужчины и женщины)
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Во сколько: 13.15

Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (женщины, квалификация), 1000 метров (мужчины, квалификация), смешанная эстафета (предварительный раунд)
Кто: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова
Во сколько: 14.30

Вид спорта: Фристайл-могул, первая квалификация (мужчины)
Кто: Павел Колмаков
Во сколько: 15.15

Вид спорта: Биатлон, индивидуальная гонка (мужчины)
Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов
Во сколько: 17.30

Вид спорта: Фристайл-могул, первая  квалификация (женщины)
Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова
Во сколько: 18.15

Вид спорта: Фигурное катание, короткая программа (мужчины)
Кто: Михаил Шайдоров
Во сколько: 22.30

11 февраля
Вид спорта: Лыжное двоеборье (нормальный трамплин)
Кто: Чингиз Ракпаров
Во сколько: 14.00

Вид спорта: Фристайл-могул, вторая квалификация (женщины)
Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова
Во сколько: 15.00

Вид спорта: Лыжное двоеборье (лыжная гонка)
Кто: Чингиз Ракпаров
Начало: 17.45

Вид спорта: Биатлон, индивидуальная гонка (женщины)
Кто: Айша Ракишева, Милана Генева
Во сколько: 18.15

Вид спорта: Фристайл-могул, финал (женщины)
Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова (в случае успешной квалификации)
Во сколько: 18.15

12 февраля
Вид спорта: Фристайл-могул, вторая квалификация (мужчины)
Кто: Павел Колмаков
Во сколько: 14.00

Вид спорта: Горнолыжный спорт, супергигант (женщины)
Кто: Александра Скороходова
Во сколько: 15.30

Вид спорта: Фристайл-могул, финал (мужчины)
Кто: Павел Колмаков (в случае успешной квалификации)
Во сколько: 16.15

Вид спорта: Лыжные гонки, гонка с раздельным стартом (женщины)
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко
Во сколько: 17.00

Вид спорта: Конькобежный спорт, 5000 м (женщины)
Кто: Надежда Морозова
Во сколько: 20.30

13 февраля
Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (женщины), 1000 м (мужчины), четвертьфиналы, полуфиналы, финалы
Кто: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Яна Хан, Ольга Тихонова
Во сколько: 00.15

Вид спорта: Лыжные гонки, гонка с раздельным стартом (мужчины)
Кто: Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Во сколько: 15.45

Вид спорта: Биатлон, спринт (мужчины)
Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов
Во сколько: 18.00

Вид спорта: Фигурное катание, произвольная программа (мужчины)
Кто: Михаил Шайдоров
Во сколько: 23.00

14 февраля
Вид спорта: Горнолыжный спорт, гигантский слалом (мужчины)
Кто: Ростислав Хохлов
Во сколько: 14.00

Вид спорта: Фристайл-могул, параллельный могул (женщины)
Кто: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова
Во сколько: 14.30

Вид спорта: Лыжные гонки, эстафета (женщины)
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко
Во сколько: 16.00

Вид спорта: Биатлон, спринт (женщины)
Кто: Айша Ракишева, Милана Генева
Во сколько: 18.45

Вид спорта: Конькобежный спорт, командная гонка преследования (1/4 финала, женщины)
Кто: Казахстан
Во сколько: 20.00

Вид спорта: Конькобежный спорт, 500 м (мужчины)
Кто: Евгений Кошкин
Во сколько: 21.00

Вид спорта: Прыжки с трамплина, большой трамплин (мужчины)
Кто: Илья Мизерных, Данил Васильев
Во сколько: 22.45

15 февраля
Вид спорта: Шорт-трек, 1000 м (женщины, квалификация)
Кто: Ольга Тихонова
Во сколько: 01.00

Вид спорта: Горнолыжный спорт, гигантский слалом (женщины)
Кто: Александра Скороходова
Во сколько: 14.00

Вид спорта: Фристайл-могул, параллельный могул (мужчины)
Кто: Павел Колмаков
Во сколько: 14.30

Вид спорта: Биатлон, гонка преследования 12,5 км (мужчины)
Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов
Во сколько: 15.15

Вид спорта: Биатлон, гонка преследования (женщины)
Кто: Айша Ракишева, Милана Генева (в случае высоких результатов в предыдущих дисциплинах)
Во сколько: 18.45

Вид спорта: Конькобежный спорт, 500 м (женщины)
Кто: Кристина Силаева, Арина Ильященко
Во сколько: 21.03

16 февраля
Вид спорта: Горнолыжный спорт, слалом (мужчины)
Кто: Ростислав Хохлов
Во сколько: 14.00

Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (мужчины), 1000 м (женщины)
Кто: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова
Во сколько: 15.00

Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования
Кто: Илья Мизерных, Данил Васильев
Во сколько: 23.00

17 февраля
Вид спорта: Лыжное двоеборье, большой трамплин
Кто: Чингиз Ракпаров
Во сколько: 14.00

Вид спорта: Фристайл-акробатика, квалификация (женщины)
Кто: Аяна Жолдас
Во сколько: 14.45

Вид спорта: Фристайл-акробатика, квалификация (мужчины)
Кто: Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов
Во сколько: 17.30

Вид спорта: Лыжное двоеборье, лыжная гонка
Кто: Чингиз Ракпаров
Во сколько: 17.45

Вид спорта: Конькобежный спорт, командная гонка преследования (женщины, полуфиналы, финалы)
Во сколько: 18.52

Вид спорта: Фигурное катание, короткая программа (женщины)
Кто: Софья Самоделкина
Во сколько: 22.45

18 февраля
Вид спорта: Лыжные гонки, командный спринт
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Во сколько: 13.45

Вид спорта: Горнолыжный спорт, слалом (женщины)
Кто: Александра Скороходова
Во сколько: 14.00

Вид спорта: Фристайл-акробатика (женщины, финал)
Кто: Аяна Жолдас (в случае успешной квалификации)
Во сколько: 15.30

19 февраля
Вид спорта: Шорт-трек, 500 м (четвертьфиналы, полуфиналы, финалы мужчины)
Кто: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев (в случае успешного преодоления предварительного раунда)
Во сколько: 00.15

Вид спорта: Фристайл-акробатика (финалы, мужчины)
Кто: Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов, Асылхан Асан (в случае успешной квалификации)
Во сколько: 15.30

Вид спорта: Фигурное катание, произвольная программа (женщины)
Кто: Софья Самоделкина
Во сколько: 23.00

20 февраля
Вид спорта: Биатлон, масс-старт (мужчины)
Кто: Владислав Киреев, Асет Дюсенов ( в случае высоких результатов на предыдущих гонках)
Во сколько: 18.15

Вид спорта: Конькобежный спорт, 1500 м (женщины)
Кто: Надежда Морозова, Елизавета Голубева
Во сколько: 20.30

21 февраля
Вид спорта: Шорт-трек, 1500 м (1/4, 1/2 и финалы, женщины)
Кто: Яна Хан, Ольга Тихонова
Во сколько: 00.15

Вид спорта: Фристайл-акробатика, смешанные команды
Кто: Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Аяна Жолдас, Асылхан Асан, Роман Иванов
Во сколько: 14.45

Вид спорта: Лыжные гонки, масс-старт (мужчины)
Кто: Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков
Во сколько: 15.00

Вид спорта: Биатлон, масс-старт  (женщины)
Кто: Айша Ракишева, Милана Генева ( в случае высоких результатов на предыдущих гонках)
Во сколько: 18.15

Вид спорта: Конькобежный спорт, масс-старт (женщины)
Кто: Елизавета Голубева
Начало: 19.50

22 февраля
Вид спорта: Лыжные гонки, масс-старт (женщины)
Кто: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник
Во сколько: 14.00

Закрытие зимних Олимпийских игр - 2026
Начало в 00.00
 
В прошлом были дисквалификации, немало. Это часть спорта, - приводит слова представителя Международной лыжной федерации (FIS) Бруно Сасси New York Post. - Но никогда не было такой дерзкой попытки не только нарушить правила, но и просто сделать что-то... обманывать систему так, что это сильно отличается от простого костюма, который чуть длиннее или немного свободен".

 
Кроме того, Казахстан будет представлен в смешанной эстафете по биатлону. В составе сборной Казахстана примут участие Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева и Айша Ракишева. Прямая трансляция будет показана телеканалом Qazsport в 17.55.
 
Казахстан в этом виде программы представляли две спортсменки. И обеим удалось войти в десятку лучших", - отметили в НОК.


Напомним, зимние Олимпийские игры Милан-Кортина стартовали 6 и продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из 93 стран мира. Медали будут разыграны в восьми видах спорта по 16 дисциплинам - всего 116 комплектов наград. Сборную Казахстана представляют 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), которые выступят в 10 дисциплинах.
 
Минувшей ночью в Италии прошла церемония открытия ХХV зимних Олимпийских игр - 2026. Зимние Олимпийские игры Милан - Кортина пройдут с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из 93 стран мира. Медали будут разыграны в восьми видах спорта по 16 дисциплинам - всего 116 комплектов наград. Сборную Казахстана представляют 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), которые выступят в 10 дисциплинах.

 
Организация комплексных международных соревнований, включая Азиатские игры, имеет стратегическое значение для страны. Это проявление высокого доверия со стороны международного спортивного сообщества и признание потенциала и готовности Казахстана принимать турниры такого высокого уровня. Проведение Азиатских игр 2029 года в Алматы станет дополнительным импульсом для развития зимних олимпийских видов спорта. Для нас этот вызов - возможность на практике подтвердить организационную состоятельность страны, опираясь на накопленный опыт и уже функционирующую спортивную и городскую инфраструктуру, которая не требует дополнительного строительства объектов. Для Казахстана большая честь вновь принять у себя зимнюю Азиаду",- озвучил Геннадий Головкин.


Саудовская Аравия получила право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2022 году. Однако в прошлом месяце олимпийский и паралимпийский комитет Саудовской Аравии и Олимпийский комитет Азии объявили об отсрочке мероприятия на неопределенное время", - пишет издание со ссылкой на Олимпийский совет Азии.


По данным "Синьхуа", Олимпийский совет Азии и Республика Казахстан планируют официально подписать соглашение о проведении зимней Азиады 5 февраля в Милане.
 
В финале казахстанка билась против первой ракетки мира Арины Соболенко. Первый сет остался за Рыбакиной. Елена выиграла его со счетом 6:4. Второй забрала соперница точно с таким же счетом. В решающем сете казахстанка вновь была сильнее - 6:4", - говорится в сообщении.


От всей души поздравляю Вас с очередным выдающимся спортивным достижением - блестящей победой на открытом чемпионате Австралии по теннису. Вы вновь убедительно показали свою совершенную технику и волю к победе, достигли результата, которым восхищено все мировое теннисное сообщество. Желаю Вам дальнейших спортивных побед на самых престижных турнирах!" - говорится в поздравлении.


