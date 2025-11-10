Елена Рыбакина стала первой теннисисткой из Азии, выигравшей итоговый турнир WTA

Фото: НОК

Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстан завершила выступление на третьих юношеских Азиатских играх, которые проходили с 22 по 31 октября в Манаме (Бахрейн) Казахстанские спортсмены завоевали 93 медали, сообщает НОК РК.





По итогам соревнований наша команда заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав 93 медали. В активе наших спортсменов 24 золотых, 29 серебряных и 40 бронзовых наград", - отметили в НОК.





Первым стал Китай со 147 медалями (63 золота, 49 серебра и 35 бронз). Узбекистан расположился на второй строчке, завоевав 81 награду (37 золота, 16 серебра, 28 бронз).





Казахстанские спортсмены выступили в более чем двадцати видах спорта. При этом отметились не только призовыми местами, но и рекордами.





Тяжелоатлет Алихан Аскербай обновил сразу несколько высших достижений. В "рывке" и "толчке" он установил юношеские рекорды мира, Азии и юношеской Азиады.





Легкоатлет Максим Сажнев, пловец Александр Румынский и штангист Нуржан Жумабай побили рекорды ЮАИ.





Больше всего золотых наград (пять) казахстанцы завоевали в боксе. Дзюдоисты принесли стране четыре золота, а штангисты - три.





Сборная Казахстана побила рекорд по количеству завоеванных наград. На юношеской Азиаде-2009 в Сингапуре у страны было 14 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовых наград (восьмое место в медальном зачете).





На ЮАИ-2013 в Нанкине (Китай) наши атлеты взяли 13 медалей: одно золото, четыре серебра и восемь бронз (13-е место).