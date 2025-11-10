09.11.2025, 12:11 8926
Елена Рыбакина стала первой теннисисткой из Азии, выигравшей итоговый турнир WTA
Фото: ktf.kz
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира Арина Соболенко на итоговом турнире WTA, который завершился вчера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Казахстанская федерация тенниса.
Таким образом, казахстанская спортсменка стала первой теннисисткой из Азии, покорившей итоговый турнир WTA.
В решающем матче за трофей Елена Рыбакина обыграла четырехкратную чемпионку турниров "Большого шлема" Арины Соболенко (Беларусь) со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Таким образом, за победу на турнире Елена записала 1500 рейтинговых очков и получила максимальную сумму, рекордную в истории женского тенниса - 5,235 миллиона долларов США, и уже в понедельник 10 ноября в обновленном женском мировом рейтинге она поднимется на пятое место", - сообщили в федерации.
С блестящей победой теннисистку поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Вы показали мастерство высочайшего класса и несгибаемую волю к победе на престижном турнире, который, по сути, подводит итоги теннисного года. Выражаю вам искреннюю благодарность и сердечно поздравляю с этим великолепным достижением, которое останется в истории казахстанского и мирового тенниса", - отметил глава государства.
Президент подписал указ о награждении спортсменки орденом "Барыс" III степени.
Желаю вам благополучия, крепкого здоровья и новых спортивных достижений во благо Республики Казахстан!" - говорится в поздравлении Токаева.
В мае Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 500 во Франции, а в октябре - в Китае. В августе казахстанская теннисистка обыграла первую ракетку мира - белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинциннати.
08.11.2025, 19:12 13786
Казахстан занял первое место на чемпионате мира по джиу-джитсу
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан занял первое место в общем командном зачете на чемпионате мира по джиу-джитсу, проходящем в столице Таиланда Бангкоке, сообщили в Министерстве туризма и спорта Казахстана.
Сборная Казахстана, завоевав 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей, заняла первое место в общем командном зачете среди мужчин и женщин.
Чемпионы Казахстана:
Талант Токтыбаев (контакт, 85 кг), Акбар Елубайулы (контакт, +94 кг), Акжунис Утебаева (контакт, 57 кг), Максат Толенди (ноу-ги, 85 кг), Максат Муратулы (ноу-ги, 56 кг), Атакельди Есетов (ноу-ги, 62 кг), Аслан Канатбек (хиф-контакт, 62 кг), Әбу-Бакир Жанибек (хиф-контакт, 69 кг), Жибек Кулымбетова (неваза, 48 кг), Шерхан Жаксылык (хиф-контакт, 85 кг), Бекзат Баймуратов (хиф-контакт, 77 кг).
Общий зачет (взрослые):
1. Казахстан - 11 золото, 16 серебра, 13 бронзы;
2. Команда нейтральных атлетов - 10 золота, 7 серебра, 17 бронзы;
3. Вьетнам - 8 золота, 7 серебра, 10 бронзы;
4. Германия - 7 золота, 3 серебра, 4 бронзы;
5. Бразилия - 6 золота, 7 серебра, 4 бронзы
В ведомстве добавили, что чемпионат продлится до 14 ноября. В ближайшие дни состоятся поединки среди спортсменов категорий U16, U18 и U21. В соревнованиях среди взрослых приняли участие около 1100 спортсменов из 59 стран.
Ранее сборная Казахстана заняла третье место на юношеских Азиатских играх в Манаме.
01.11.2025, 16:43 55851
Какое место заняла сборная Казахстана на юношеских Азиатских играх в Манаме
Фото: НОК
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстан завершила выступление на третьих юношеских Азиатских играх, которые проходили с 22 по 31 октября в Манаме (Бахрейн) Казахстанские спортсмены завоевали 93 медали, сообщает НОК РК.
По итогам соревнований наша команда заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав 93 медали. В активе наших спортсменов 24 золотых, 29 серебряных и 40 бронзовых наград", - отметили в НОК.
Первым стал Китай со 147 медалями (63 золота, 49 серебра и 35 бронз). Узбекистан расположился на второй строчке, завоевав 81 награду (37 золота, 16 серебра, 28 бронз).
Казахстанские спортсмены выступили в более чем двадцати видах спорта. При этом отметились не только призовыми местами, но и рекордами.
Тяжелоатлет Алихан Аскербай обновил сразу несколько высших достижений. В "рывке" и "толчке" он установил юношеские рекорды мира, Азии и юношеской Азиады.
Легкоатлет Максим Сажнев, пловец Александр Румынский и штангист Нуржан Жумабай побили рекорды ЮАИ.
Больше всего золотых наград (пять) казахстанцы завоевали в боксе. Дзюдоисты принесли стране четыре золота, а штангисты - три.
Сборная Казахстана побила рекорд по количеству завоеванных наград. На юношеской Азиаде-2009 в Сингапуре у страны было 14 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовых наград (восьмое место в медальном зачете).
На ЮАИ-2013 в Нанкине (Китай) наши атлеты взяли 13 медалей: одно золото, четыре серебра и восемь бронз (13-е место).
29.10.2025, 17:37 71171
Токаев посетил открытый Кубок президента по настольному теннису
Фото: Акорда
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил открытый Кубок президента по настольному теннису, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, Касым-Жомарт Токаев посетил шоу-матч с участием мировых звезд настольного тенниса - одно из главных событий Кубка президента.
Также глава государства провел беседу со звездами и легендами мирового настольного тенниса, в числе которых были чемпион Олимпийских игр Сюй Синь, чемпион мира и призер Олимпийских игр Шлагер Вернер, чемпионы мира Фан Бо и Чу Се Хёк.
Турнир, проводимый впервые, собрал более 300 участников из 14 стран мира, включая игроков из топ-100 мирового рейтинга ITTF и сильнейших спортсменов Казахстана", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году Токаев посетил финал чемпионата Азии по настольному теннису.
26.10.2025, 19:26 91161
Казахстан завоевал семь золотых медалей на юношеской Азиаде в Бахрейне
Фото: НОК
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по велоспорту на шоссе принесла стране первую золотую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Весомый вклад в этот успех внес Данил Третьяков, которому предстоит еще дважды выйти на старт в рамках ЮАИ", - говорится в сообщении.
По словам спортсмена, это первый выезд на международный старт. И золото стало первым успехом подобного уровня.
Дальше предстоит индивидуальная гонка 27 октября.
29-го числа состоится групповая гонка на 100 километров. Тоже будем бороться за награды", - сообщил Третьяков.
Золото Казахстану принесли также представитель команды Казахстана по таеквондо Евгений Васенкин, представительница команды Казахстана по муай-тай Альбина Жуминова, и представительница сборной Казахстана по ММА Амелина Бакиева.
Васенкин стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов. В финальном поединке он уверенно выиграл у Асадбека Самандарова (Узбекистан) - 2:0.
Жуминова одержала уверенную победу в весовой категории до 51 килограмма (16-17 лет), выиграв у Срейпен Ом (Камбоджа) - 30:27.
Бакиева в финале весовой категории до 50 килограммов одержала досрочную победу над Шрией Сатам из Индии.
Еще один боец MMA Санжар Картай завоевал золото в весе до 65 килограммов.
Золото стране принесла и представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Анель Ташбай.
Ташбай стала победительницей индивидуальной гонки с раздельным стартом. Спортсменка преодолела дистанцию за 17.06.05", - сообщили в НОК.
Также первое место на Азиаде заняла таеквондистка Айым Серикбаева.
Таким образом, в активе сборной Казахстана уже семь золотых медалей.
25.10.2025, 19:55 98681
Историческая медаль: казахстанка стала бронзовым призером ЧМ по таеквондо в Китае
Нодира Ахмедова принесла Казахстану первую за 18 лет женскую медаль чемпионата мира по таеквондо
Пекин. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Нодира Ахмедова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по таеквондо, проходящего в китайском городе Уси, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Выступая в весовой категории до 49 килограммов, Нодира завершила турнир на стадии полуфинала, обеспечив себе место в тройке сильнейших. В полуфинальном поединке она уступила спортсменке из Китайского Тайбэя Ю Юн Лю", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, эта награда стала крупнейшим достижением Нодиры Ахмедовой на международной арене и принесла Казахстану первую за 18 лет женскую медаль чемпионата мира по таеквондо.
Предыдущее достижение среди женщин датируется 2007 годом, когда казахстанская спортсменка завоевала бронзу на мировом первенстве в Пекине", - добавили в пресс-службе.
Ранее казахстанец стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в ОАЭ.
25.10.2025, 11:30 100961
Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира по женской борьбе
Фото: olympic.kz
Белград. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Шугыла Омирбек завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира по женской борьбе в Сербии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсменка дошла до финального раунда в весовой категории до 55 килограммов. В схватке за золотую медаль мирового первенства Омирбек противостояла Туба Демир из Турции. Противостояние завершилось победой казахстанки со счетом 12:8", - говорится в сообщении.
Шугылу Омирбек поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
Это историческое достижение. Казахстан впервые завоевал золотую медаль на международном турнире такого высокого уровня. Отрадно, что наша молодежь благодаря своему упорству и трудолюбию показывает хорошие результаты в разных сферах. Желаю Шугыле успехов!" - заявил он.
Ранее Казахстанская теннисистка стала победительницей турнира серии WTA 500 в Китае.
22.10.2025, 19:28 114281
Казахстан впервые примет чемпионат мира по таеквондо
Фото: МТС РК
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан официально выбран страной - хозяйкой чемпионата мира по таеквондо (WT) 2027 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.
Решение об этом было принято 22 октября в китайском городе Уси на заседании Всемирной федерации таеквондо (World Taekwondo) в рамках текущего мирового первенства.
Напомним, в мае 2025 года казахстанец Аятжан Амирханов стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в Объединенных Арабских Эмиратах.
19.10.2025, 19:58 128476
Казахстанская теннисистка стала победительницей турнира серии WTA 500 в Китае
Фото: olympic.kz
Пекин. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина стала победительницей турнира серии WTA 500 в Китае, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
В финале казахстанке противостояла Екатерина Александрова. Решающий матч продлился три сета. Первый остался за соперницей. Однако затем Рыбакина уверенно забрала два последующих. Итоговый счет составил 3:6, 6:0, 6:2", - говорится в сообщении.
Ранее Рыбакина обыграла первую ракетку мира - белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинциннати.
