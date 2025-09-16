15.09.2025, 08:36 7726
Сборная Казахстана выиграла командный зачет чемпионата мира по боксу
Фото: gov.kz, НОК
Рассказать друзьям
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат мира по боксу. Сборная Казахстана завоевала на нем десять медалей, семь из которых являются золотыми. В общем зачете наши боксеры заняли первое место (семь золотых медалей, одно серебро и две бронзы), сообщает НОК РК.
На втором месте расположился Узбекистан - шесть золотых медалей, два серебра, три бронзы. Индия стала третьей, завоевав два золота, одно серебро и одну бронзу.
Напомним, первыми стали Алуа Балкибекова (до 51 кг), Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Аида Абикеева (до 65 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Айбек Оралбай (свыше 90 кг).
Назым Кызайбай (до 48 кг) финишировала второй. Виктория Графеева (до 60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг) отметились бронзовой наградой.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты.
новости по теме
15.09.2025, 13:44 4901
Не имеющий аналогов в Центральной Азии гребной канал открыли в Туркестане
Фото: Минтуризма и спорта РК
Рассказать друзьям
Туркестан. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане сдан в эксплуатацию уникальный спортивный объект - гребной канал. Спортивный комплекс не имеет аналогов в Центральной Азии и полностью соответствует стандартам ICF (Международной федерации каноэ) и FISA (Международной федерации академической гребли), сообщили в Министерстве туризма и спорта Казахстана.
По информации Минспорта, общая площадь канала составляет 100 га, длина - около 2,5 км. Комплекс совмещает несколько функций: проведение международных соревнований по академической гребле, байдарке и каноэ (включая этапы Кубка мира и Кубка Азии), а также обеспечение регулярных тренировок спортсменов. Помимо этого, вода из канала используется для ирригационной системы города, а также для орошения зеленого пояса. Также на территории комплекса расположены городской пляж протяженностью около 1 км, гостиница, трибуна для зрителей.
Ожидается, что гребной канал будет играть роль ключевой инфраструктурной площадки, опорного центра для развития академической гребли в Казахстане, обеспечивая подготовку национальных сборных и развитие молодого поколения спортсменов.
В ведомстве отметили, на сегодняшний день в Казахстане академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом развивается в 12 регионах. Этими видами спорта регулярно занимается 6131 человек, их тренируют 174 специалиста.
Академическая гребля - один из самых "медалеемких" видов спорта: на Олимпиаде разыгрывается 14 комплектов медалей, на чемпионатах мира программа еще шире - более 20 дисциплин. Это дает странам возможность собрать большую коллекцию медалей и заявить о себе сразу в нескольких категориях. Благодаря множеству дисциплин академическая гребля позволяет развивать как индивидуальные навыки, так и командную работу", - добавили в пресс-службе ведомства.
14.09.2025, 19:08 11916
Казахстанские боксеры завоевали две золотые и одну серебряную медали на ЧМ
Фото: olympic.kz
Рассказать друзьям
Лондон. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские боксеры завоевали две золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира в Великобритании, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В частности, казахстанский боксер Махмуд Сабырхан завоевал золотую медаль.
В финале весовой категории до 55 килограммов Махмуд бился против Рафаэля Лозано. Сабырхан уверенно забрал первые два раунда. И практически приблизился к победе на мировом первенстве", - говорится в сообщении.
Также боксер Санжар Ташкенбай одержал победу в финале чемпионата мира по боксу. Он стал лучшим в весовой категории до 50 килограммов. А казахстанка Назым Кызайбай завоевала серебряную медаль на ЧМ. Спортсменка стала второй в весовой категории до 48 килограммов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана с завоеванием золотых медалей и Назым Кызайбай с серебром, сообщает Акорда.
Он пожелал победы всем казахстанским боксерам, которым еще предстоят финальные бои мирового первенства.
Напомним, в прошлом месяце казахстанская боксерша Куралай Егинбайкызы выступила в финале молодежного чемпионата Азии от World Boxing в Бангкоке.
30.08.2025, 15:56 78591
Стала известна дата матча между казахстанским "Кайратом" и испанским "Реал Мадридом"
Фото: Instagram/f.c.kairat
Рассказать друзьям
Алматы. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский "Кайрат" сыграет с испанским "Реал Мадридом" на своем поле 30 сентября в 21.45 по времени Астаны.
Для королевского клуба это будет первый в истории визит в Казахстан. Помимо "Реала" подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют в Лиге Чемпионов дома с "Брюгге", "Пафосом" и "Олимпиакосом", а на выезде - с лондонским "Арсеналом", "Интером" из Милана и "Копенгагеном", - сообщает Sports.kz.
Расписание матчей опубликовано на сайте UEFA.
В общей сложности "Кайрат" проведет 8 игр:
- 18 сентября, 00.00 - матч со "Спортингом" (Португалия);
- 30 сентября, 21:45 - матч с "Реалом" (Алматы);
- 6 ноября, 02.00 - с "Интером" (Милан);
- 26 ноября 23.45 - с "Копенгагеном" (Копенгаген);
- 9 декабря, 21.30 - с "Олимпиакосом" (Алматы);
- 20 января, 21.30 - с "Брюгге" (Алматы);
- 29 января 02.00 - заключительная игра с "Арсеналом" (Лондон).
В расписании указано местное время (прим. ред.)
Фаза Лиги чемпионов 2025/26 стартует 16 сентября и продлится до финала в Будапеште 30 мая. Лучшие из лучших будут бороться за звание элитной команды Европы", - говорится в официальном сообщении УЕФА.
Финал Лиги чемпионов 2026 года запланирован на субботу, 30 мая 2026 года на Пушкаш Арене в столице Венгрии Будапеште. Он ознаменует собой завершение 71-го сезона этого элитного клубного турнира Европы и 34-го с момента его переименования в Лигу чемпионов УЕФА.
Напомним, 27 августа "Кайрат" обыграл на своем поле шотландский "Селтик" и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.
27.08.2025, 08:36 96666
"Кайрат" обыграл "Селтик" и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов
Фото: Instagram/f.c.kairat
Рассказать друзьям
Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошел матч решающей стадии Лиги чемпионов между местным "Кайратом" и шотландским "Селтиком", передает корреспондент агентства.
В основное время футболисты сыграли вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти удача была на стороне казахстанского клуба - 3:2. Темирлан Анарбеков отразил три удара шотландцев.
Теперь "Кайрат" впервые в истории сыграет на общем этапе Лиги чемпионов.
Квалифицировались! "Кайрат" из Алматы вышел в общий этап Лиги чемпионов", - сообщается на официальной странице Лиги чемпионов в Instagram.
24.08.2025, 15:39 111021
Казахстанцы завоевали две серебряные медали на ЧМ по пожарно-спасательному спорту
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Москва. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы завоевали две серебряные медали на чемпионатах мира по пожарно-спасательному спорту в российском городе Саранске, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Первый день соревнований ознаменовался высокими результатами для казахстанской сборной. В подъеме по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни среди юношей Боков Никита показал результат 7,26 секунды, установив новый национальный рекорд Республики Казахстан и завоевав серебряную медаль. Среди девушек в аналогичной дисциплине Анастасия Бунякина вошла в финал и заняла почетное второе место, став серебряным призером чемпионата", - заявили в министерстве.
Подчеркивается, что по итогам командного зачета юношеская и женская сборные Казахстана заняли третьи места.
Ранее бронзовую медаль на чемпионате мира завоевал казахстанский борец.
16.08.2025, 09:47 153296
Елена Рыбакина победила первую ракетку мира
Фото: Sports.kz
Рассказать друзьям
Вашингтон. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира - белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинциннати, сообщает Sports.kz.
Рыбакина неожиданно победила Соболенко в двух сетах - 6:1, 6:4 - и вышла в полуфинал. Отметим, что фаворитом в этой встрече считалась первая ракетка мира. Ранее по ходу турнира Елена Рыбакина также обыграла мексиканскую теннисистку Ренату Сарасуа, бельгийку Элизе Мертенс и американку Мэдисон Киз", - говорится в сообщении.
В мае Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 500 во Франции.
10.08.2025, 11:11 182016
Казахстан завоевал первое золото на чемпионате Азии по боксу
Фото: sports.kz
Рассказать друзьям
Бангкок. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Куралай Егинбайкызы выступила в финале молодежного чемпионата Азии от World Boxing в Бангкоке, сообщает Sports.kz.
В финальном поединке в весовой категории до 80 килограммов на турнире среди спортсменок до 19 лет Егинбайкызы сразилась с индианкой Критикой Васан и добилась победы раздельным решением судей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Куралай Егинбайкызы принесла Казахстану первую золотую медаль на турнире. Всего в составе сборной Казахстана U-19 семь боксеров.
03.08.2025, 09:30 207911
Бронзовую медаль на чемпионате мира завоевал казахстанский борец
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Рассказать друзьям
Афины. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бронзовую медаль на чемпионате мира U17 по вольной борьбе, который проходит в Афинах, завоевал казахстанский спортсмен Касымбек Динмухамед, сообщает Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы РК.
Касымбек Динмухамед Алтынбекулы, защищавший честь страны по вольной борьбе в весовой категории 80 килограммов, вошел в тройку чемпионата мира и завоевал бронзовую медаль", - говорится в сообщении.
Ранее Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного ЧА по греко-римской борьбе.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
15.09.2025, 11:11Ставки акцизов на бензин и дизтопливо планируют изменить в Казахстане 15.09.2025, 11:4448176Более 288 тысяч ученических мест не хватает в школах Казахстана 15.09.2025, 12:3546591В Казахстане вступили в силу правила передачи детей в гостевую семью 15.09.2025, 13:2643766Принять меры по снижению числа киберпреступлений поручил Токаев 15.09.2025, 10:1643566Национальную информационную систему водных ресурсов введут в эксплуатацию в 2026 году 09.09.2025, 11:27521856Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28517271На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48513216Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38495156Центр обработки данных КГД появится в Казахстане 09.09.2025, 12:42477976Тысячи обращений за 2,5 года: Токаеву доложили о деятельности Конституционного суда 08.09.2025, 12:01586946Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27521856Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28517271На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48513216Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38495156Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?