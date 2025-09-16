Сборная Казахстана выиграла командный зачет чемпионата мира по боксу  

Казахстанские спортсмены завоевали десять медалей, семь из которых золотые

Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат мира по боксу. Сборная Казахстана завоевала на нем десять медалей, семь из которых являются золотыми. В общем зачете наши боксеры заняли первое место (семь золотых медалей, одно серебро и две бронзы), - В Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат мира по боксу. Сборная Казахстана завоевала на нем десять медалей, семь из которых являются золотыми. В общем зачете наши боксеры заняли первое место (семь золотых медалей, одно серебро и две бронзы), сообщает НОК РК.





На втором месте расположился Узбекистан - шесть золотых медалей, два серебра, три бронзы. Индия стала третьей, завоевав два золота, одно серебро и одну бронзу.





Напомним, первыми стали Алуа Балкибекова (до 51 кг), Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Аида Абикеева (до 65 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Айбек Оралбай (свыше 90 кг).





Назым Кызайбай (до 48 кг) финишировала второй. Виктория Графеева (до 60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг) отметились бронзовой наградой.





Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты.















