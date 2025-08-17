16.08.2025, 09:47 9376

Елена Рыбакина победила первую ракетку мира

Фаворитом встречи считалась первая ракетка мира Арина Соболенко
Елена Рыбакина победила первую ракетку мира
Фото: Sports.kz
Вашингтон. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира - белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинциннати, сообщает Sports.kz.

Рыбакина неожиданно победила Соболенко в двух сетах - 6:1, 6:4 - и вышла в полуфинал. Отметим, что фаворитом в этой встрече считалась первая ракетка мира. Ранее по ходу турнира Елена Рыбакина также обыграла мексиканскую теннисистку Ренату Сарасуа, бельгийку Элизе Мертенс и американку Мэдисон Киз", - говорится в сообщении.


В мае Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 500 во Франции.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПобедаТеннисРыбакина

новости по теме

10.08.2025, 11:11 38096

Казахстан завоевал первое золото на чемпионате Азии по боксу

Казахстан завоевал первое золото на чемпионате Азии по боксу
Фото: sports.kz
Бангкок. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Куралай Егинбайкызы выступила в финале молодежного чемпионата Азии от World Boxing в Бангкоке, сообщает Sports.kz.

В финальном поединке в весовой категории до 80 килограммов на турнире среди спортсменок до 19 лет Егинбайкызы сразилась с индианкой Критикой Васан и добилась победы раздельным решением судей", - говорится в сообщении.


Отмечается, что Куралай Егинбайкызы принесла Казахстану первую золотую медаль на турнире. Всего в составе сборной Казахстана U-19 семь боксеров.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЧемпионатБоксТаиландЗолото
03.08.2025, 09:30 65191

Бронзовую медаль на чемпионате мира завоевал казахстанский борец

Бронзовую медаль на чемпионате мира завоевал казахстанский борец
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Афины. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бронзовую медаль на чемпионате мира U17 по вольной борьбе, который проходит в Афинах, завоевал казахстанский спортсмен Касымбек Динмухамед, сообщает Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы РК.

Касымбек Динмухамед Алтынбекулы, защищавший честь страны по вольной борьбе в весовой категории 80 килограммов, вошел в тройку чемпионата мира и завоевал бронзовую медаль", - говорится в сообщении.


Ранее Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного ЧА по греко-римской борьбе.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:БорьбаПобедаРК
30.07.2025, 18:08 79041

Казахстан завоевал бронзу на чемпионате мира по фехтованию

Казахстан завоевал бронзу на чемпионате мира по фехтованию
Фото: НОК РК
Тбилиси. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Тбилиси, сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.

Страну в командных соревнованиях представляли Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов, Кирилл Проходов. В противостоянии за третье место казахстанцы сразились с именитой сборной Франции. Наши шпажисты начали доминировать с самого начала встречи. И в итоге спортсменам удалось удержать преимущество, выиграв французов с крупным счетом. Противостояние завершилось со счетом 45:31", - говорится в сообщении.


Как отметили в НОК, Казахстан впервые в истории завоевал медаль чемпионата мира в командных соревнованиях. В 2023 году Руслан Курбанов принес стране историческую бронзу в индивидуальном зачете.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:бронзафехтованиеЧМ
23.07.2025, 10:42 94336

Казахстанский таеквондист завоевал золотую медаль Универсиады-2025

Также в активе сборной шесть бронзовых медалей
Казахстанский таеквондист завоевал золотую медаль Универсиады-2025
Фото: НОК РК
Берлин. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров завоевал золотую медаль Универсиады-2025, которая в эти дни проходит в Германии, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.

Абабакиров поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 63 килограммов. В финале казахстанец оказался сильнее Омера Дайоглу из Турции.

Отметим, что он стал первым казахстанцем, кто стал золотым медалистом на текущей Универсиаде. Также в активе сборной шесть бронзовых наград.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗолотоуниверсиадаТаеквондо
22.07.2025, 17:02 98766

Бибисара Асаубаева получила титул гроссмейстера

Бибисара Асаубаева получила титул гроссмейстера
Фото: fide_chess
Батуми. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева завоевала престижный титул гроссмейстера, сообщили в пресс-службе Международной федерации шахмат (FIDE).

В грузинском городе Батуми состоялось заседание совета Международной федерации шахмат. Одним из ключевых моментов встречи стало утверждение 10 новых гроссмейстеров. Среди них 21-летняя Бибисара Асаубаева из Казахстана, которая стала второй казахстанкой и 43-й женщиной-игроком в истории, завоевавшей престижный титул гроссмейстера", - говорится в сообщении.


Ранее звания гроссмейстера удостаивалась Жансая Абудумалик.

На днях Бибисара Асаубаева стала участницей одного из самых престижных шахматных турниров мира - Freestyle Chess Grand Slam 2025 в Лас-Вегасе. Это был закрытый элитный турнир с участием сильнейших шахматистов планеты: Магнуса Карлсена, Фабиано Каруаны, Хикару Накамуры и многих других.

Лидер женской сборной Казахстана стала третьей шахматисткой в мировой истории, кто получила право сразиться с мужчинами и сильнейшими гроссмейстерами планеты. Ранее на подобных турнирах среди женщин участвовали лишь две шахматистки - венгерка Юдит Полгар и китаянка Хоу Ифань", - отметили в федерации.

 
29.06.2025, 09:44 201226

Анна Данилина выиграла турнир WTA в Великобритании

Анна Данилина выиграла турнир WTA в Великобритании
Фото: ФТК
Лондон. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с чешкой Марией Боузковой стала победительницей турнира WTA 250 в Истборне в Великобритании, сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.

В финале Данилина и Боузкова обыграли Се Шувэй (Тайвань) / Майя Джойнт (Австралия) - 6:4, 7:5", - говорится в сообщении.


На счету Анны Данилиной 13 титулов на турнирах WTA в парном разряде: один титул WTA 1000, два титула WTA 500, семь титулов WTA 250 и три титула WTA 125. В 2023 году Данилина выиграла US Open вместе с финном Харри Хелиёваарой в миксте.
 
22.06.2025, 20:58 231421

Александр Бублик стал лучшим на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open

Казахстанец стал двукратным чемпионом турнира ATP 500 в Галле
Александр Бублик стал лучшим на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open
Фото: ФТК
Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал победу на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open, сообщает пресс-служба ФТК.

В зрелищном финале Бублик переиграл россиянина Даниила Медведева - 6:3, 7:6 (7:4). Матч стал настоящим украшением турнира, а победа казахстанца - ярким подтверждением его класса и стабильности. Символично, что Бублик вновь одержал победу в Галле, где в 2023 году в финале взял верх над другим представителем России - Андреем Рублевым.

Для Бублика это первая победа в сезоне 2025 года и пятый титул ATP в карьере. Ранее он становился чемпионом:

  • ATP 250 Монпелье (2022),
  • ATP 500 Галле (2023),
  • ATP 250 Антверпен (2023),
  • ATP 250 Монпелье (2024).
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПобедаТеннисказахстанец
21.06.2025, 19:18 235176

Казахстанские фехтовальщики завоевали серебро на чемпионате Азии

Обладателями серебра стали Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай
Казахстанские фехтовальщики завоевали серебро на чемпионате Азии
Фото: Olympic.kz
Джакарта. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская команда по фехтованию на шпаге заняла второе место на чемпионате Азии на Бали (Индонезия), сообщает Olympic.kz.

За золотую медаль бились Казахстан и Япония. В напряженном поединке победу праздновали японские шпажисты. Встреча завершилась со счетом 45:39", - пишет источник.


Казахстан занял второе место. Обладателями серебра стали Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай.

Всего в активе казахстанской сборной две медали. Ранее Вадим Шарлаимов показал третий результат в индивидуальных соревнованиях.

Ранее Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного ЧА по греко-римской борьбе и две золотые медали на чемпионате Азии по спортивной гимнастике.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?

      Архив опросов