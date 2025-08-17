16.08.2025, 09:47 9376
Елена Рыбакина победила первую ракетку мира
Фото: Sports.kz
Рассказать друзьям
Вашингтон. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира - белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинциннати, сообщает Sports.kz.
Рыбакина неожиданно победила Соболенко в двух сетах - 6:1, 6:4 - и вышла в полуфинал. Отметим, что фаворитом в этой встрече считалась первая ракетка мира. Ранее по ходу турнира Елена Рыбакина также обыграла мексиканскую теннисистку Ренату Сарасуа, бельгийку Элизе Мертенс и американку Мэдисон Киз", - говорится в сообщении.
В мае Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 500 во Франции.
новости по теме
10.08.2025, 11:11 38096
Казахстан завоевал первое золото на чемпионате Азии по боксу
Фото: sports.kz
Рассказать друзьям
Бангкок. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Куралай Егинбайкызы выступила в финале молодежного чемпионата Азии от World Boxing в Бангкоке, сообщает Sports.kz.
В финальном поединке в весовой категории до 80 килограммов на турнире среди спортсменок до 19 лет Егинбайкызы сразилась с индианкой Критикой Васан и добилась победы раздельным решением судей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Куралай Егинбайкызы принесла Казахстану первую золотую медаль на турнире. Всего в составе сборной Казахстана U-19 семь боксеров.
03.08.2025, 09:30 65191
Бронзовую медаль на чемпионате мира завоевал казахстанский борец
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Рассказать друзьям
Афины. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бронзовую медаль на чемпионате мира U17 по вольной борьбе, который проходит в Афинах, завоевал казахстанский спортсмен Касымбек Динмухамед, сообщает Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы РК.
Касымбек Динмухамед Алтынбекулы, защищавший честь страны по вольной борьбе в весовой категории 80 килограммов, вошел в тройку чемпионата мира и завоевал бронзовую медаль", - говорится в сообщении.
Ранее Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного ЧА по греко-римской борьбе.
30.07.2025, 18:08 79041
Казахстан завоевал бронзу на чемпионате мира по фехтованию
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Тбилиси. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Тбилиси, сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.
Страну в командных соревнованиях представляли Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов, Кирилл Проходов. В противостоянии за третье место казахстанцы сразились с именитой сборной Франции. Наши шпажисты начали доминировать с самого начала встречи. И в итоге спортсменам удалось удержать преимущество, выиграв французов с крупным счетом. Противостояние завершилось со счетом 45:31", - говорится в сообщении.
Как отметили в НОК, Казахстан впервые в истории завоевал медаль чемпионата мира в командных соревнованиях. В 2023 году Руслан Курбанов принес стране историческую бронзу в индивидуальном зачете.
23.07.2025, 10:42 94336
Казахстанский таеквондист завоевал золотую медаль Универсиады-2025
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Берлин. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров завоевал золотую медаль Универсиады-2025, которая в эти дни проходит в Германии, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.
Абабакиров поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 63 килограммов. В финале казахстанец оказался сильнее Омера Дайоглу из Турции.
Отметим, что он стал первым казахстанцем, кто стал золотым медалистом на текущей Универсиаде. Также в активе сборной шесть бронзовых наград.
22.07.2025, 17:02 98766
Бибисара Асаубаева получила титул гроссмейстера
Фото: fide_chess
Рассказать друзьям
Батуми. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева завоевала престижный титул гроссмейстера, сообщили в пресс-службе Международной федерации шахмат (FIDE).
В грузинском городе Батуми состоялось заседание совета Международной федерации шахмат. Одним из ключевых моментов встречи стало утверждение 10 новых гроссмейстеров. Среди них 21-летняя Бибисара Асаубаева из Казахстана, которая стала второй казахстанкой и 43-й женщиной-игроком в истории, завоевавшей престижный титул гроссмейстера", - говорится в сообщении.
Ранее звания гроссмейстера удостаивалась Жансая Абудумалик.
На днях Бибисара Асаубаева стала участницей одного из самых престижных шахматных турниров мира - Freestyle Chess Grand Slam 2025 в Лас-Вегасе. Это был закрытый элитный турнир с участием сильнейших шахматистов планеты: Магнуса Карлсена, Фабиано Каруаны, Хикару Накамуры и многих других.
Лидер женской сборной Казахстана стала третьей шахматисткой в мировой истории, кто получила право сразиться с мужчинами и сильнейшими гроссмейстерами планеты. Ранее на подобных турнирах среди женщин участвовали лишь две шахматистки - венгерка Юдит Полгар и китаянка Хоу Ифань", - отметили в федерации.
29.06.2025, 09:44 201226
Анна Данилина выиграла турнир WTA в Великобритании
Фото: ФТК
Рассказать друзьям
Лондон. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с чешкой Марией Боузковой стала победительницей турнира WTA 250 в Истборне в Великобритании, сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.
В финале Данилина и Боузкова обыграли Се Шувэй (Тайвань) / Майя Джойнт (Австралия) - 6:4, 7:5", - говорится в сообщении.
На счету Анны Данилиной 13 титулов на турнирах WTA в парном разряде: один титул WTA 1000, два титула WTA 500, семь титулов WTA 250 и три титула WTA 125. В 2023 году Данилина выиграла US Open вместе с финном Харри Хелиёваарой в миксте.
22.06.2025, 20:58 231421
Александр Бублик стал лучшим на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open
Казахстанец стал двукратным чемпионом турнира ATP 500 в Галле
Фото: ФТК
Рассказать друзьям
Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал победу на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open, сообщает пресс-служба ФТК.
В зрелищном финале Бублик переиграл россиянина Даниила Медведева - 6:3, 7:6 (7:4). Матч стал настоящим украшением турнира, а победа казахстанца - ярким подтверждением его класса и стабильности. Символично, что Бублик вновь одержал победу в Галле, где в 2023 году в финале взял верх над другим представителем России - Андреем Рублевым.
Для Бублика это первая победа в сезоне 2025 года и пятый титул ATP в карьере. Ранее он становился чемпионом:
- ATP 250 Монпелье (2022),
- ATP 500 Галле (2023),
- ATP 250 Антверпен (2023),
- ATP 250 Монпелье (2024).
21.06.2025, 19:18 235176
Казахстанские фехтовальщики завоевали серебро на чемпионате Азии
Фото: Olympic.kz
Рассказать друзьям
Джакарта. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская команда по фехтованию на шпаге заняла второе место на чемпионате Азии на Бали (Индонезия), сообщает Olympic.kz.
За золотую медаль бились Казахстан и Япония. В напряженном поединке победу праздновали японские шпажисты. Встреча завершилась со счетом 45:39", - пишет источник.
Казахстан занял второе место. Обладателями серебра стали Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай.
Всего в активе казахстанской сборной две медали. Ранее Вадим Шарлаимов показал третий результат в индивидуальных соревнованиях.
Ранее Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного ЧА по греко-римской борьбе и две золотые медали на чемпионате Азии по спортивной гимнастике.
Читаемое
17.08.2025, 10:01Дожди с грозами прогнозируют синоптики 17 августа в Казахстане 17.08.2025, 16:1510596Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Пакистана 17.08.2025, 09:5010576Токаев поздравил президента Индонезии 17.08.2025, 16:077011Более 100 жалоб: улицы Петропавловска затопило из-за дождя 17.08.2025, 15:415641Житель Алматинской области выращивал коноплю среди кукурузы 13.08.2025, 17:30340451В Казахстане упростили миграционные правила для иностранных туристов 13.08.2025, 18:18337561Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 13.08.2025, 18:37335516Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 13.08.2025, 15:35313401Тысячи дефектов выявили на трассах Жамбылской области 13.08.2025, 18:47302471На социальную помощь населению приходится 22% от всех затрат госбюджета 05.08.2025, 16:11376871Фермеры из Казахстана смогут экспортировать убойный скот в Ирак 07.08.2025, 16:39372216Предельный размер налоговой задолженности могут ввести в Казахстане 08.08.2025, 13:58370936Казахстанская АЭС будет работать на отечественном ядерном топливе 07.08.2025, 12:59370516Тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в Казахстане - МНЭ 08.08.2025, 17:13369771В Казахстане подорожали бензин АИ-92 и дизтопливо
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?