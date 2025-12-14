Крупный химический комплекс по производству минеральных удобрений построят в Казахстане

Фото: правительство РК

Рассказать друзьям

Москва. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За время функционирования ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с государствами-членами выросла на 90%. Об этом сообщил в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Москве - За время функционирования ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с государствами-членами выросла на 90%. Об этом сообщил в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Москве премьер-министр РК Олжас Бектенов.





Глава нашего государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркивает необходимость всестороннего исполнения Договора о ЕАЭС и расширения внешнеэкономического сотрудничества с третьими странами. В целом за все время функционирования ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с государствами-членами выросла на 90%. Нам необходимо сохранить динамику совместной работы, направленной на укрепление экономического сотрудничества, устранение барьеров и развитие взаимной торговли", - отметил Олжас Бектенов.









В узком и расширенном составах участники ЕМПС обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, а также взаимодействие в энергетике, цифровой, таможенной сферах и др.





Участие в заседании также приняли премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Крус по видео-конференц-связи, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.









Главы делегаций обменялись мнениями по поводу совместной деятельности в текущем году и приоритетных направлений дальнейшей интеграции и партнерства в рамках ЕАЭС на 2026 год. Внимание уделено сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, вопросам совершенствования механизмов таможенного контроля, развитию электронной торговли, системы маркировки товаров и др.





Странами ЕАЭС в текущем году был принят ряд документов, способствующих укреплению интеграции и обеспечению устойчивого экономического роста государств. Подписание "IV Большого" протокола направлено на совершенствование базового договора и дальнейшее развитие деятельности институтов ЕАЭС. Расширению внешних экономических связей способствует заключение международных соглашений с ОАЭ, Монголией и Индонезией", - сообщила пресс-служба правительства.





Участники заседания акцентировали внимание на совместной работе в области цифровизации государственных закупок. По данным международного исследования, национальная система госзакупок Казахстана занимает передовое место по уровню доступности и прозрачности. Весь цикл госзакупок - от планирования до оплаты - осуществляется только в электронном формате. Конкурсы проводятся по рейтингово-балльной системе без участия комиссии, победитель определяется автоматически, что исключает субъективность. В результате данных мер экономия бюджетных средств РК с начала т.г. составила порядка $1,5 млрд (свыше 766 млрд тенге). C учетом развития передовых IT-решений и полноценного использования преимущества цифровых инструментов премьер-министр РК отметил необходимость актуализации отдельных норм договорной базы ЕАЭС в сфере госзакупок.





Эффективным инструментом поддержки совместных бизнес-инициатив признан действующий механизм финансирования промышленной кооперации. В этом году одобрено 5 проектов за счет бюджета ЕАЭС, из них 3 проекта в области машиностроения и ж/д промышленности с участием казахстанского бизнеса. С учетом растущего интереса со стороны представителей бизнеса стран ЕАЭС казахстанской стороной отмечена необходимость предоставления в приоритетном порядке субсидий предприятиям, использующим современные цифровые решения и технологии искусственного интеллекта. Это придаст дополнительный импульс развитию высокотехнологичных производств и инновационных направлений, что свою очередь будет способствовать увеличению мощностей действующих и открытию новых предприятий, созданию новых рабочих мест и росту экономик государств.





Также обсуждены вопросы совершенствования условий для ведения бизнеса с упором на предотвращение возникновения избыточных норм, обеспечение предсказуемости и прозрачности регулирования.





По итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписан ряд документов.