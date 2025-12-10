В Казахстане появятся беспилотные грузовые автомобили в 2027 году

Вместе с другими защитниками цитадели он 22 июня 1941 года принял первый бой, попал в плен и прошел все ужасы нацистских концлагерей

Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В московском кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы состоялся показ документального фильма "Цитадель" о казахстанце - защитнике Брестской крепости, сообщили в МИД РК.





Лента рассказывает о герое обороны Брестской крепости Касыме Жарменове. Вместе с другими защитниками цитадели он 22 июня 1941 года принял первый бой, попал в плен и прошел все ужасы нацистских концлагерей. После побега до мая 1945 года участвовал в партизанском движении в Чехословакии. Затем вернулся в Шымкент и стал школьным учителем.





Спустя 80 лет его внук Денис и правнук Тимур посетили места героической славы предка. С территории Брестской крепости они взяли землю и отвезли на могилу Касыма Жарменова. Основные события поездки и легли в основу фильма.





Посол Казахстана в России Даурен Абаев назвал участие родственников в проекте свидетельством неразрывности связи поколений и неизмеримой ценности подвига защитников Брестской крепости.









По его словам, документальное кино о Великой Отечественной войне играет важнейшую роль в сохранении исторической памяти и формировании мировоззрения молодого поколения, помогает глубже понять происходившие на фронте и в тылу события, раскрывает мужество и самоотверженность солдат, позволяет восстановить историческую правду и извлечь уроки из трагедий и героизма той эпохи.





По словам автора проекта, генерального директора кинокомпании "Скайфёст" Алексея Никулина, название "Цитадель" имеет двойной смысл - крепость и семья.





Пройти по следам своего героического предка стало для наших героев способом лучше понять и свою семейную историю, и себя. Фильм затрагивает вечную проблему отцов и детей, и герои по своему преодолевают ее", - рассказал Никулин.





Главный редактор издательства "Художественная литература" Георгий Пряхин представил свежеизданные книги: "Психология войны" Бауыржана Момышулы и "Плечом к плечу" докторанта Военной академии Генерального штаба России Асета Аккузинова о вкладе Казахстана в Победу. Данные книги изданы при поддержке посольства. Также Пряхин анонсировал выход в ближайшее время романа "Курляндия" выдающегося казахского писателя, фронтовика Абдижамила Нурпеисова.









Это произведение написано после войны и еще не выходило на русском языке. Роман представляет собой настоящую лейтенантскую прозу, очень талантливо написанную", - отметил он.





В завершение церемонии ее ведущая - известная казахстанская певица Наргиз Жолымбетова исполнила песню "Бессмертный полк".



