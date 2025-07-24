Беспилотные грузовики запустят между Казахстаном и Китаем

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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай приступили к реализации пилотного проекта "Умная таможня" на одном из пограничных переходов. Важной частью совместной инициативы станет запуск беспилотных грузоперевозок, сообщает - Казахстан и Китай приступили к реализации пилотного проекта "Умная таможня" на одном из пограничных переходов. Важной частью совместной инициативы станет запуск беспилотных грузоперевозок, сообщает "Большая Азия" со ссылкой на Министерство финансов РК.





На первом этапе инновационный проект запустят на пунктах пропуска "Бахты" (Казахстан) и "Покиту" (Китай). "Умная таможня" включает несколько высокотехнологичных решений, в том числе электронную декларацию грузов и организацию перевозок с помощью беспилотных автомобилей. Машины смогут в автоматическом режиме пересекать границу", - пишет издание.





По оценкам специалистов двух стран, "Умная таможня" позволит значительно увеличить грузопоток между двумя странами, сократить время на таможенное оформление, снизить транспортные издержки, повысить прозрачность и безопасность логистических операций, а также стимулировать экспорт аграрной продукции.





Отмечается, что инновационный проект поможет обновить инфраструктуру на границе, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции. "Умная таможня" поспособствует расширению торговли с Китаем и укрепит роль Казахстана как важного транзитного центра в регионе.