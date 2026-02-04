КНБ зарегистрировал 110 коррупционных дел с начала года

Фото: Polisia.kz

Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности Казахстана провели масштабную спецоперацию в Астане и Алматы, в ходе которой были задержаны участники преступного сообщества, причастные к ряду тяжких и особо тяжких преступлений.





По данным Polisia.kz , подозреваемым инкриминируются похищение человека, вымогательство и умышленное уничтожение чужого имущества. В одном из эпизодов в Алматы злоумышленники похитили местного жителя и, применяя насилие, требовали выкуп в размере 12 млн тенге.









Также зафиксированы факты давления на представителей бизнеса, а в целях запугивания потерпевших совершались поджоги автотранспортных средств. В рамках оперативно-следственных мероприятий проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты крупные суммы денежных средств, холодное оружие и иные вещественные доказательства.





Шесть фигурантов уголовного дела водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.



