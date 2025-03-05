Суд вынес приговор 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука

Фото: polisia.kz

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Кокшетау. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 21 год лишения свободы назначил специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука, сообщает - 21 год лишения свободы назначил специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука, сообщает Kazinform





30-летняя дочь женщины, обвиняемая сразу по нескольким статьям УК РК, в том числе и в истязании, получила 4 года 6 месяцев лишения свободы. Процесс проходил в закрытом формате.





С 2017 года жительница Щучинска Т. оформила опеку в форме патроната над пятью детьми с различными заболеваниями, оставшимися без попечения родителей.





Т. и проживавшая с ней ее мать К. систематически причиняли им физические и психические страдания, применяя жестокие методы воспитания.





При обращении в больницу и установлении телесных повреждений у детей подсудимые объясняли это особым активным поведением детей, которые по неосторожности приводили к увечьям. Кроме этого, К. металлическим предметом нанесла побои малолетнему Л., в результате которых от полученных травм (переломы ребер, костей головы, черепно-мозговая травма) ребенок скончался. После чего К. и Т. захоронили тело ребенка во дворе дома и скрыли преступление", - сообщили в суде.





Т. незаконно получала социальные выплаты от государства на содержание малолетнего, продолжая скрывать факт его смерти.





В 2021 году после завершения срока патронатного воспитания Т. путем подделки документов на умершего малолетнего подала заявление на его усыновление и дополнительно получала выплату.





Таким образом, женщина причинила государству ущерб на сумму более 1 млн тенге.





В суде К. вину не признала, Т. признала вину, раскаялась в содеянном.





Суд признал пенсионерку Н.К. виновной и назначил наказание в виде 21 года лишения свободы. Она также пожизненно лишена права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.





Ее 30-летняя дочь В.Т. также признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев.





Суд также удовлетворил гражданский иск управления образования Акмолинской области в полном объеме и обязал взыскать с В.Т. в пользу государства материальный ущерб в сумме 1 млн 655 тыс. тенге.





Информационного агентства Kazakhstan Today отправило запрос в областной суд для уточнения подробностей судебного разбирательства.



