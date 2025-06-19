В общежитии Назарбаев университета студентка найдена мертвой

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Павлодар. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Более 30 человек получили пищевое отравление после банкетов в одном из ресторанов Павлодара, сообщает издание - Более 30 человек получили пищевое отравление после банкетов в одном из ресторанов Павлодара, сообщает издание pavlodarnews.kz





7 июня после посещения кыз узату в банкетном зале одного из ресторанов Павлодара более 20 человек почувствовали недомогание. То же самое произошло с гостями юбилея, который состоялся 8 июня в этом же заведении, сообщает издание.





По информации управления здравоохранения области, всего в стационаре прошли лечение 35 взрослых и трое детей. В инфекционном отделении они провели около недели.





Все были госпитализированы с неуточненной бактериальной кишечной инфекцией. После лабораторных исследований всем выставили диагноз - подтвержденный сальмонеллез. Все выписаны с улучшением, им даны рекомендации", - приводит портал сообщение управздрава.





После происшествия персонал общепита был обследован на носительство дизентерии, сальмонеллеза и стафилококка. Семь сотрудников не прошли медосмотр, их отстранили от работы. Также вынесено постановление о запрете деятельности этого заведения.



