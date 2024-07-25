Абитуриент погиб в фонтане КазНУ: точная причина смерти еще не определена

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Караганда. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Создана республиканская специальная комиссия по расследованию группового несчастного случая, произошедшего 20 июля на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation" в Караганде, сообщили в пресс-служба управления по инспекции труда Карагандинской области.





Возглавил спецкомиссию главный госинспектор труда РК Толеген Оспанкулов. В состав комиссии вошли: главный госинспектор труда Карагандинской области, представители территориального департамента Комитета по промышленной безопасности и работодателя.





Комиссией будут установлены причины несчастного случая и определены виновные лица.





Между тем премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил , что берет под свой личный контроль расследование происшествия.





Семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка", - заверил премьер.





По данным Министерства труда и социальной защиты населения, семьям погибших, у которых есть дети, будут назначены пособия из республиканского бюджета и социальные выплаты из ГФСС по случаю потери кормильца. Семьи погибших получат выплаты от страховой организации и единовременную выплату на погребение из ЕНПФ. Кроме того, компания-работодатель взяла на себя все расходы по организации похорон, а также следующие обязательства:





единовременная выплата семьям погибших работников в размере 10 годовых заработных плат;





помощь в улучшении жилищных условий семей погибших и пострадавших;





полное погашение всех кредитов членов семей погибших сотрудников.









Напомним, 20 июля на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия. Работники были доставлены в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова, где позже четверо из пострадавших скончались







