Раскладывавшего кирпичи на крышах подростка задержали в Караганде

15-летний житель города демонстративно выкладывал кирпичи на крыше многоэтажного дома так, чтобы они падали вниз во двор и на тротуары

Фото: Depositphotos

Караганда. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции задержали подростка, который выкладывал кирпичи на крышах многоэтажных домов и подвергал опасности прохожих.





Нарушителем оказался 15-летний житель города, доставленный вместе со своим законным представителем в отдел полиции. С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа, он поставлен на внутришкольный учет. В отношении законного представителя возбуждено административное производство по статье "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним". Материалы дела направляются в суд", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области





В полиции подчеркнули: подобные выходки недопустимы и будут жестко пресекаться.





Любые действия, создающие угрозу безопасности граждан, повлекут незамедлительное установление нарушителей и привлечение их к ответственности", - отметили в ведомстве.





Напомним, поводом для реагирования стало видео, распространенное в социальных сетях, где подросток демонстративно выкладывал кирпичи на крыше многоэтажного дома так, чтобы они падали вниз во двор и на тротуары.





Подобные случаи были зафиксированы в нескольких районах города. Местные жители потребовали срочной реакции правоохранительных органов. По их словам, речь идет не просто о хулиганстве, а о реальной угрозе жизни и здоровью прохожих, особенно детей, которые играют во дворах.