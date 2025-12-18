Ответственность за насилие в отношении медработников усиливают в Казахстане

Фото: Depositphotos

Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис - Мажилис принял во втором чтении закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по защите медицинских работников от физического насилия и проявления жестокости при исполнении ими своих служебных обязанностей.





В рамках поправок в Уголовный кодекс вводится новая статья 380-3, устанавливающая уголовную ответственность за применение насилия или угрозы ее применения в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи.





За применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 до 1000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы на срок от 2 до 3 лет. Если деяние совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание ужесточается - от 3 до 7 лет ограничения либо лишения свободы.





Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств - от 7 до 12 лет.





Для разграничения составов преступления депутаты предложили установить самостоятельную ответственность за угрозу применения насилия в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи. Предусматриваемые меры наказания: штраф от 200 до 500 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 300 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет. При наличии отягчающих обстоятельств - от 2 до 3 лет ограничения либо лишения свободы.





Кроме того, закон предусматривает закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе компетенции органов внутренних дел на проведение предварительного следствия и дознания по делам указанной категории.





