Конфликт с участием олимпийского чемпиона Сапиева прокомментировал министр туризма и спорта

Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли здание старейшего родильного дома № 1, построенное в 1938 году, передает корреспондент агентства.





Строительство нового здания городского родильного дома № 1 началось на месте прежнего объекта. В акимате города разъяснили причины принятого решения о сносе.





Техническое обследование здания выявило 100-процентный износ несущих конструкций и инженерных сетей. Здание не соответствовало современным требованиям по пожарной безопасности, вентиляции и гидроизоляции, отсутствовали лифты для транспортировки пациентов", - сообщили в акимате.





Также отмечается, что объект расположен в зоне тектонического разлома, при этом сейсмоусиление здания за все время эксплуатации не проводилось. По заключению КазНИИСА, строение не соответствовало действующим сейсмическим нормам.





В акимате добавили, что роддом не отвечал и современным стандартам оказания медицинской помощи: в приемном отделении отсутствовала экстренная операционная, не были предусмотрены условия для triage-сортировки пациентов и инфекционного контроля.





В связи с невозможностью усиления фундамента и экономической нецелесообразностью капитального ремонта было принято решение о сносе здания и строительстве нового корпуса.





Завершить строительство планируется в марте следующего года. На период работ родильный дом продолжит функционировать - подразделения временно размещены в блоке "А" на проспекте Сейфуллина.





Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.





Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.





Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила , что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.





11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили , что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.





21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.





История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.





В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.





После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.





Также весной этого года общественный резонанс возник вокруг ситуации со сквером возле ТЮЗа в Алматы.





В частности, общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.



