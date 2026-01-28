27.01.2026, 20:57 11681

Конфликт с участием олимпийского чемпиона Сапиева прокомментировал министр туризма и спорта

Ранее в Сети распространилась информация о конфликте между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и чемпионом мира по джиу-джитсу Дауреном Есимхановым
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов прокомментировал конфликт с участием олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева, передает корреспондент агентства.

Я думаю, тот случай, который произошел, его не надо акцентировать именно с человеком-спортсменом. То есть эта ситуация произошла именно в акимате. Сегодня Агентство по делам государственной службы полностью ведет расследование, по итогам нам скажут", - сказал министр.


Ранее в Сети распространилась информация о конфликте между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и чемпионом мира по джиу-джитсу Дауреном Есимхановым. Оба работают в управлении спорта Карагандинской области: Сапиев возглавляет ведомство, Есимханов занимает должность его заместителя.
 

27.01.2026, 15:02 30951

Китайский маркетплейс оштрафовали в Польше: в Temu прокомментировали ситуацию

Промоакции Temu носят добросовестный характер, заверили в пресс-службе
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китайский маркетплейс Temu прокомментировал ситуацию вокруг штрафа в 1,7 миллиона долларов в Польше за манипуляции со скидками, передает корреспондент агентства.

Мы активно сотрудничали с UOKiK (Польское управление по защите конкуренции и прав потребителей. - Прим. ред.), учли их замечания и внесли необходимые изменения и дальше планируем выстраивать конструктивный диалог с UOKiK, чтобы обеспечить лучший сервис для клиентов в Польше. Temu стремится предлагать качественные товары по доступным ценам. Наши промоакции носят добросовестный характер и направлены на то, чтобы сделать опыт покупок позитивным и дать клиентам еще больше выгоды - в дополнение к тем преимуществам и возможностям сэкономить, которые уже доступны на локальном уровне", - сообщили в пресс-службе.


Напомним, внушительный штраф на китайский маркетплейс наложило Польское управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK). Согласно законодательству страны, продавец обязан указывать минимальную стоимость товара за последние 30 дней. Это позволяет покупателям реально оценивать размер скидки и выгодность сделки. Сообщалось, что Temu нарушил это требование и не указал информацию о минимальной цене товара за месяц.
 
26.01.2026, 13:34 81681

Телерадиовещание временно отключат в Казахстане

Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "Казтелерадио" предупредила о планово-профилактических работах на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных, передает корреспондент агентства.

Работы будут проводиться 28 января 2026 года в период с 3.00 до 17.00 в соответствии с утвержденным графиком. На время проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения OTAU TV, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и телефонии", - сказано в сообщении.

 
Теги:РКОтключениетелерадиовещание
25.01.2026, 12:37 122396

В Алматы снесли роддом № 1

В Алматы снесли роддом № 1
Фото: polikliniki.kz
Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли здание старейшего родильного дома № 1, построенное в 1938 году, передает корреспондент агентства.

Строительство нового здания городского родильного дома № 1 началось на месте прежнего объекта. В акимате города разъяснили причины принятого решения о сносе.

Техническое обследование здания выявило 100-процентный износ несущих конструкций и инженерных сетей. Здание не соответствовало современным требованиям по пожарной безопасности, вентиляции и гидроизоляции, отсутствовали лифты для транспортировки пациентов", - сообщили в акимате.


Также отмечается, что объект расположен в зоне тектонического разлома, при этом сейсмоусиление здания за все время эксплуатации не проводилось. По заключению КазНИИСА, строение не соответствовало действующим сейсмическим нормам.

В акимате добавили, что роддом не отвечал и современным стандартам оказания медицинской помощи: в приемном отделении отсутствовала экстренная операционная, не были предусмотрены условия для triage-сортировки пациентов и инфекционного контроля.

В связи с невозможностью усиления фундамента и экономической нецелесообразностью капитального ремонта было принято решение о сносе здания и строительстве нового корпуса.

Завершить строительство планируется в марте следующего года. На период работ родильный дом продолжит функционировать - подразделения временно размещены в блоке "А" на проспекте Сейфуллина.

Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.

Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.

Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.

11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.

21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.

История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.

В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.

После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.

Также весной этого года общественный резонанс возник вокруг ситуации со сквером возле ТЮЗа в Алматы.

В частности, общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.

В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде. Позже активисты сообщили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.
 
Теги:роддомсносАлматы
24.01.2026, 19:57 184576

Исключительно союз мужчины и женщины: депутат предложил определить понятие брака в Конституции

В действующей Конституции отсутствует самое важное - четкое определение брака, заявил депутат
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Елнур Бейсенбаев на первом заседании комиссии по Конституционной реформе предложил закрепить понятие семьи и брака в Конституции, передает корреспондент агентства.

В действующей Конституции предусмотрены гарантии защиты семьи, матери и ребенка. Однако в ней отсутствует самое важное - четкое определение брака. Между тем сегодня в мире размытость базовых понятий приводит не только к ослаблению института семьи, но и к утрате обществом моральных ориентиров. Международная практика показывает, что государства развиваются по-разному, но большинство из них глубоко осознает стратегическое значение семьи. Во многих странах в конституциях четко определены понятия семьи и брака как союза мужчины и женщины. Даже при различных системах управления семья рассматривается не как второстепенный вопрос, а как фундамент общества", - цитирует zakon.kz депутата.


В этой связи он предложил закрепить в основном законе норму о том, что брак - это исключительно союз мужчины и женщины, который дает будущее детям и государству.

Основа любого государства - человек. А нетрадиционные явления противоречат человеческой природе. Здесь мы должны быть консерваторами в самом лучшем смысле этого слова - защитниками традиций, человеческой природы и того, что сформировано историей. Поэтому в Конституции Казахстана должны найти отражение нормы, обеспечивающие демографию, преемственность поколений и сохранение национальных традиций", - цитирует tengrinews.kz Елнура Бейсенбаева.


Напомним, сегодня в городе Астане состоялось первое заседание комиссии по Конституционной реформе.
 
Теги:депутатРКбрак
24.01.2026, 19:16 187191

Исключить риски политизации религии предложил председатель Союза юристов

Акылбай подчеркнул, что четкое конституционное закрепление принципа отделения религии от государства необходимо для определения границ
Исключить риски политизации религии предложил председатель Союза юристов
Фото: telegram/Конституциялык реформа 2026
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - На первом заседании комиссии по конституционной реформе председатель Союза юристов Казахстана и член Национального курултая Серик Акылбай выступил с предложением прямо и однозначно закрепить в Конституции принцип отделения религии от государства, сообщает dknews.kz.

По его словам, несмотря на то что принцип светскости уже заложен в действующем Основном законе, он сформулирован косвенно, что в отдельных случаях допускает разные толкования в правоприменительной практике.

Серик Акылбай подчеркнул, что четкое конституционное закрепление принципа отделения религии от государства необходимо для определения границ.

Речь идет о том, где заканчивается влияние религиозных объединений на публичную власть и где проходит предел участия государства в религиозной сфере. Это основа нейтрального характера государства и равного отношения ко всем - независимо от вероисповедания или его отсутствия", - отметил он.


По его словам, именно такая нейтральность позволяет государству оставаться арбитром, а не стороной в религиозных вопросах.

Юрист особо отметил, что предлагаемая норма не направлена против свободы совести. Напротив, она является ее прямой правовой гарантией. По мнению Акылбая, отсутствие четкого и прямого положения в Конституции создает риск правовой неопределенности, особенно в столь чувствительной сфере, как религиозные отношения.

Конституция как акт высшей юридической силы не должна допускать расширительного или произвольного толкования", - подчеркнул он.


Напомним, сегодня в городе Астане состоялось первое заседание комиссии по Конституционной реформе.
 
Теги:РелигияРКполитика
24.01.2026, 16:47 196956

Не подъехать, не уехать: депутат раскритиковала алматинской аэропорт

Ирина Смирнова указала на недопустимое отношение к пассажирам у лоукостеров
Не подъехать, не уехать: депутат раскритиковала алматинской аэропорт
Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова на заседании общественной палаты по вопросам авиационной деятельности раскритиковала алматинской аэропорт, передает корреспондент агентства.

Алматинский аэропорт - это просто что-то такое страшное, там невозможно просто находиться. Уже сколько времени они там проводят ремонт? (...) Что вы там делаете? К вам не подъехать, не уехать, не пройти, холодина. В общем, это какой-то просто загон, самый настоящий (...) Вы знаете, 12 млн летают не потому, что так хорошо у нас летать, а потому что у нас невозможно ездить. У нас на поездах невозможно ездить. Если раньше мы из Алматы ехали в Астану 12 часов, то сейчас 18 часов. Я из пассажира поезда перешла… вынужденно стала пассажиром авиации", - заявил она.


Кроме того, Ирина Смирнова указала на недопустимое отношение лоукостеров к пассажирам.

Просто на тебя смотрят не как на клиента, пассажира, который принес деньги (...) Вот такое к тебе отношение, понимаете? Ну просто не хочется там летать, честно сказать. Там нужно менять подходы", - добавила депутат.


Напомним, с 1 декабря 2025 года возобновился заезд городских автобусов на территорию Международного аэропорта Алматы.
 
Теги:АэропортдепутаткритикаАлматы
24.01.2026, 13:58 203291

В Казахстане будут проводить военные сборы для школьников

Проект будет реализован в пилотном формате в Жамбылской, Абайской и Западно-Казахстанской областях
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения и Министерство обороны Казахстана приняли совместное решение о проведении учебно-тренировочных военных сборов военно-патриотической направленности для школьников, сообщает пресс-служба Минпросвещения страны.

Данная инициатива была одобрена в ходе межведомственной встречи с участием министра просвещения РК Жулдыз Сулейменовой и министра обороны РК Даурена Косанова. В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы комплексного формирования военно-патриотического воспитания, начиная со школьного возраста, а также повышения гражданской ответственности подростков", - заявили в ведомстве.


Отмечается, что проект будет реализован в пилотном формате в Жамбылской, Абайской и Западно-Казахстанской областях.

По итогам проведения военных сборов инициатива будет поэтапно внедряться и в других регионах страны", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что начальную военную подготовку возвращают в школы Казахстана.
 
Теги:РКШколыСборы
24.01.2026, 12:48 196426

В KEGOC прокомментировали информацию об ограничении энергоснабжения двух областей Казахстана

В KEGOC прокомментировали информацию об ограничении энергоснабжения двух областей Казахстана
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В компании KEGOC прокомментировали информацию об ограничении энергоснабжения Атырауской и Мангистауской областей, передает корреспондент агентства.

23-24 января 2026 года ограничения промышленных потребителей и населения не вводились. Были введены ограничения только компаний, осуществляющих цифровой майнинг в Западно-Казахстанской и Атырауской областях", - говорится в сообщении.


Напомним, ущерб от незаконного майнинга в РК составил 1,3 млрд тенге.
 
Теги:КомментарийэнергоснабжениеKEGOC

