МИД: К 14.00 за рубежом открылись 66 участков референдума Казахстана  

Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - К 14.00 за рубежом открылись 66 участков референдума Казахстана, на которых проголосовали 3248 человек, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Как рассказали в МИД, казахские студенты, обучающиеся в разных уголках Турции, активно участвуют в референдуме.





В посольстве молодежь, отдавая свои голоса, выражает тоску по Родине через песни и музыку, создавая особую атмосферу и даря всем приподнятое настроение", - поделились в пресс-службе ведомства.





В Чехии известные казахстанские дзюдоисты - бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года Гусман Кыргызбаев и двукратный призер чемпионатов мира Абиба Абужакынова посетили участок референдума № 437 при посольстве Республики Казахстан в Чешской Республике. Спортсмены, находящиеся на международном тренировочном сборе в городе Нимбурке, приняли участие в референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан, выразив свою гражданскую позицию и поддержку важному для страны политическому событию.





Также отмечается высокая активность среди голосующих на избирательных участках в Москве.





В проходящем в посольстве Республики Казахстан в Узбекистане республиканском референдуме приняли участие и казахстанские спортсмены. Свои голоса отдали женская национальная сборная Казахстана по хоккею на траве, а также команда Алматинской области по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены приняли участие в голосовании, выразив свою гражданскую позицию.



