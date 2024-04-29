В Астане торжественно открыли строительство депо ЛРТ  

Полностью проект ЛРТ будет введен в опытную эксплуатацию в 2026 году

Фото: Kazakhstan Today

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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане китайская компания China Construction Sixth Bureau возобновила строительство 18,34 километра линии ЛРТ, включая 9 станций и 14 участков. В столице состоялась торжественная церемония открытия строительства депо легкорельсового транспорта, передает корреспондент агентства.





ЛРТ будет соединять международный аэропорт Астаны с новым железнодорожным вокзалом через станции Университета Назарбаева, ЭКСПО, МФК Абу-Даби Плаза, Министерства обороны, Акорды, Национального центра информационных технологий, Центрального концертного зала и Национального музея. Общая длина маршрута составит 22,4 километра", - сообщил руководитель компании Лин Лигуан.





В компании China Construction Sixth Bureau уточнили, как планируется строительство объектов магистрали и как будет выглядеть "новая транспортная система города Астаны ЛРТ": 1-я очередь начинается от международного аэропорта на юге и достигает нового железнодорожного вокзала на севере, что делает ее ключевой линией городского железнодорожного транспорта, соединяющей северо-восток с юго-западом.





Kazakhstan Today





Kazakhstan Today

Депо ЛРТ площадью 16,2 гектара будет построено на северном участке международного аэропорта на улице Кабанбай батыра. В депо будут расположены производственно-бытовые здания, включая мойку вагонов, ремонтно-сборочный цех, локомотивное депо, инженерный гараж, мастерскую по комплексному обслуживанию, склад материалов, котельную, станцию очистки сточных вод и другие объекты, отметили в China Construction Sixth Bureau.





Сегодня мы наблюдаем начало строительства основного, можно сказать, комплекса проекта ЛРТ - здания депо. Депо будет оказывать полный спектр услуг для подвижного состава и в целом для системы. От мойки и ремонта до IT-инфраструктур, то есть это центр управления трафиком. Сердце ЛРТ будет базироваться здесь", - рассказал управляющий директор ТОО CTS Орынбасар Агбаев.





Он сообщил, что 30 декабря 2025 года будет завершено строительство депо. Полностью проект ЛРТ будет введен в опытную эксплуатацию в 2026 году.









В целом по маршруту ЛРТ сегодня курсирует около 100-105 тысяч пассажиров в день. Здесь предполагается увеличение коммерческой скорости. Допустим, если в автобусе коммерческая скорость 10-15 километров, то в ЛРТ это 45 километров, то есть в три раза быстрее", - уточнил управляющий директор ТОО CTS, подчеркнув, что с помощью ЛРТ в день смогут перемещаться до 100 тысяч пассажиров.





После завершения строительства ЛРТ время в пути между конечными станциями сократится почти вполовину, и проект станет наиболее технологичным проектом городского железнодорожного транспорта в Казахстане и во всем регионе Центральной Азии, способствуя модернизации и обновлению транспортной инфраструктуры Казахстана и значительно повышая эффективность передвижения жителей Астаны, что в свою очередь поможет экономическому и социальному развитию высокого качества.





Kazakhstan Today

Основная идея ЛРТ - сделать привлекательным общественный транспорт, оставив автомобили. Один состав ЛРТ может заменить 300-400 авто, это благотворно скажется на экологической остановке в Астане. В будущем ожидается развитие пригородных направлений", - заключил Агбаев.





По информации Агбаева, China Construction Sixth Bureau является одной из передовых крупных компаний на территории КНР. У них есть большой опыт крупных проектов в Пекине, Гуанчжоу, Тяньцзине и других крупных китайских городах. Строительство столичного ЛРТ осуществляется совместно с дочерними компаниями China Construction Sixth Bureau.





Бетонные опоры ЛРТ в Астане начали устанавливать еще в 2011 году. Строительство легкорельсовых дорог было прекращено из-за многомиллиардных хищений со стороны подрядчиков и управления пассажирского транспорта столицы.





В 2021 году столичный суд вынес приговор семи подсудимым в деле о хищении средств при строительстве ЛРТ. Однако через полгода приговор отменили и объявили в розыск казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова.



