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Апелляционный суд отменил приговор по делу Астана LRT

07.10.2021, 11:30 75304
Апелляционный суд отменил приговор по делу Астана LRT
НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Апелляционный суд Нур-Султана отменил приговор по делу Астана LRT и постановил возобновить расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Судебная коллегия постановила: приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам от 28 мая 2021 года в отношении Аманжулова, Нурпеисова, Ашим, Ачилова, Касабаева, Мусенова, Абдыхамитова отменить. Уголовное дело возвратить прокурору города Нур-Султана ... для устранения существенных нарушений и норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства", - ознакомил с решением суда Абай Кокжалов.

 
Согласно постановлению, подсудимые останутся под стражей.
 
Дополнено: Позже судья прокомментировал решение суда.
 

Судебная коллегия, рассмотрев доводы апелляционных жалоб, а также ходатайства о многочисленных нарушениях, допущенных в рамках досудебного производства, а также нарушениях, которые были допущены в ходе судебного следствия, полагает, что данные нарушения являются существенными. Значит, судом первой инстанции допущены односторонность, неполнота судебного следствия, не обеспечена проверка всех доводов жалоб и ходатайств адвокатов в рамках досудебного производства, и суд тоже эти нарушения не устранил", - цитирует Кокжалова Informburo.kz.

 
По его словам, в материалах дела экс-заместитель акима столицы Канат Султанбеков и бывший председатель правления Астана LRT Талгат Ардан были указаны организаторами преступления.
 

При этом на момент поступления уголовного дела в суд в отношении них процессуальное решение о выделении их в отдельное производство не было", - учтонил Кокжалов.

 
Кроме того, в материалах дела были сведения о том, что несколько представителей иностранных компаний пособничали в хищении денег. Однако какого-либо процессуального решения в отношении них тоже принято не было.
 
Также в деле были противоречия по части причиненной суммы ущерба.
 

Первые аудиторские заключения указывают об отсутствующем ущербе, последующее было проведено в рамках досудебного производства. Другие аудиторские заключения идут вразрез предыдущему аудиторскому заключению", - приводит слова судьи Sputnik.kz.

 
Адвокаты указали на эти противоречия суду первой инстанции и просили не признавать доказательствами заключения некоторых аудиторов.
 

Однако суд не разрешил, оставил без внимания данное ходатайство. Поэтому эти нарушения также являются основания для возвращения дела прокурору", - сказал Кокжалов.

 
По его словам, все эти нарушения являются основанием для того, чтобы вернуть данное дело прокурору. В дальнейшем надзорный орган должен устранить существующие нарушения.
 
Ранее осужденные по скандальному делу LRT объявили голодовку.
 
Напомним, 7 сентября ряд высокопоставленных чиновников вызвали в апелляционный суд по делу о строительстве LRT. В их числе помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, глава Нацбанка Ерболат Досаев и экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Семь известных государственных деятелей Казахстана согласовали скандальный проект "Астана LRT". Они же отвечали за его финансирование и проверку использования бюджетных средств. Однако этих крупных чиновников до сих пор не допросили по делу о хищениях при строительстве ЛРТ даже в качестве свидетелей. 
 
30 июня стало известно о том, что в Нур-Султане возобновили строительство LRT. Сообщалось, что активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств. 
 
28 мая в Нур-Султане состоялось оглашение приговора подсудимым в деле о хищениях средств при строительстве LRT. 
 
Напомним, суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 миллиарда тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов. 
 
Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта. 
 

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