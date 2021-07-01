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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - В Нур-Султане возобновили строительство LRT. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Да, сейчас работы возобновились в связи с тем, что идет строительный сезон. Условия прежние, которые были прописаны в договорах. У нас есть и китайские, и местные партнеры. Согласно договорным обязательствам, идет работа. Но я не скажу, что она активная. Активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств. Сейчас идут конкурсные процедуры, выбор банков, и как мы определимся с источниками финансирования, начнем более активную работу", - цитирует акима Kazpravda .

Также у Кульгинова уточнили, проводилась ли экспертиза надежности строения и проведут ли демонтаж проржавевших конструкций.

Эта работа проводится регулярно. Прежде чем проводить бетонные или какие-то строительно-монтажные работы, обязательно проводится техническая экспертиза. Это находится на контроле технадзора. Специалисты работают", - добавил аким.

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