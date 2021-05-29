Суд Нур-Султана вынес приговор по делу "Астана LRT"

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НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - В Нур-Султане состоялось оглашение приговора подсудимым в деле о хищениях средств при строительстве легкорельсового транспорта LRT, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приговор семи подсудимым огласил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нур-Султана Кажымухан Мекемтас.

бывшего начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашида Аманжулова к 10 годам лишения свободы (обвинение просило 11 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности, с конфискацией имущества);

бывшего депутата и секретаря маслихата Нур-Султана Жаната Нурпеисова к 8 годам лишения свободы (обвинение просило 9 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, с конфискацией имущества);

экс-директора ТОО "НурТрейд" (субподрядчика "Астана LRT") Улугбека Ачилова к 8 годам лишения свободы (обвинение просило 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества);

представителя подрядчика Даурена Абдыхамитова - к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности других лиц, добытого незаконным путем (обвинение просило 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества);

представителя подрядчика Тимура Касабаева - к 8 годам лишения свободы (обвинение просило столько же);

экс-председателя правления Astana Innovations Талгата Ашима - к 7 годам лишения свободы (обвинение просило 8 лет лишения свободы)

представителя подрядчика Дулата Мусенова - к 7 годам лишения свободы (обвинение просило аналогичное наказание).

Судья постановил гражданский иск "Астана LRT" к подсудимым в части возмещения причиненного имущественного вреда в сумме 5 миллиардов тенге удовлетворить в долевом порядке, сообщает Zakon.kz

Напомним, суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 миллиарда тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов.

Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.

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