27.04.2026, 12:30

Похищенные при строительстве алматинского метро 127 млн тенге вернули государству

Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После кассационного пересмотра по делу о хищениях при строительстве алматинского метро государству вернули 127 млн тенге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

127 млн тенге установлено на банковских счетах другого юридического лица. По кассационному протесту прокурора судебные акты изменены, денежные средства обращены в доход государства", - заявили в пресс-службе.


Напомним, о том, что сотрудников метро подозревают в хищении крупной суммы, стало известно еще летом 2024 года.

Позже Алмалинский районный суд приговорил 10 должностных лиц КГП "Метрополитен" и подрядной организации к длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд также постановил взыскать ущерб в солидарном порядке. По данным Генпрокуратуры, они организовали схему хищения денежных средств, выделенных на строительство и оснащение метрополитена в Алматы.
 
новости по теме

28.04.2026, 10:40

В Алматы ликвидировали крупную фрод-сеть телефонных мошенников  

Организаторы сети осуществляли звонки казахстанским абонентам в обход операторов связи
Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле 2026 года сотрудники Комитета нацбезопасности при координации органов прокуратуры пресекли в Алматы деятельность преступной группы, причастной к телефонному мошенничеству. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, злоумышленники организовали схему международных звонков казахстанским абонентам в обход операторов связи. Для этого через подставные юридические лица создавались виртуальные телефонные станции, приобретались местные SIM-карты и использовалось вредоносное программное обеспечение.

Как уточнили в КНБ, с использованием данной инфраструктуры было осуществлено более 4 млн звонков. Ущерб операторам связи превысил 15 млн тенге.

В ходе обысков изъяты технические средства и иные вещественные доказательства.

Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.


Ранее в Алматы были задержаны подозреваемые в пособничестве международным группам мошенников.
 
27.04.2026, 17:38

Супругов-блогеров осудили в Астане за незаконное предпринимательство и отмывание денег

Поводом для расследования стал розыгрыш 10 автомобилей, организованный одним из супругов
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Супругам-блогерам вынесен приговор в Астане за получение незаконного дохода и отмывание средств, сообщает издание Kazinform.

Блогеру назначено два года условного лишения свободы с пробационным контролем и конфискацией имущества. Его супруга приговорена к двум годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с конфискацией, однако исполнение наказания отсрочено на два года из-за наличия троих малолетних детей.

Отмечается, что ущерб в размере 247,6 млн тенге супруги возместили, в связи с чем гособвинение отказалось от гражданского иска, а производство по нему прекращено.

Суд также постановил конфисковать 17 смартфонов iPhone 16 и восемь автомобилей Hyundai Elantra. При этом арест с автомобилей Lamborghini Urus и Lexus RX 600 будет снят после вступления приговора в законную силу.

Также с осужденных взыскан обязательный платеж в фонд компенсации потерпевшим в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Поводом для расследования стал розыгрыш 10 автомобилей, организованный блогером Ж. После этого в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи поступило заявление с просьбой проверить деятельность блогеров.

В ходе проверки ведомство приобрело предлагаемые ими курсы и установило, что они не соответствуют заявленному содержанию. По данным комитета, обучение носило формальный характер, не имело практической ценности, а стоимость в 30 тыс. тенге была завышена.

16 октября материалы дела были переквалифицированы в уголовное производство. Проведенная экспертиза установила ущерб в размере 247,6 млн тенге, которые, по версии следствия, были получены незаконным путем.
 
27.04.2026, 17:03

В Алматы судебный исполнитель получил более 4 млн тенге незаконно и отправился в тюрьму

Он подал 76 повторных отчетов по 47 делам и незаконно получил деньги
Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Частный судебный исполнитель получил тюремный срок за хищение бюджетных средств в Алматы, сообщили в прокуратуре города.

Как установило расследование, в 2024 году подсудимый незаконно получил из бюджета 4,2 млн тенге в качестве оплаты за работу по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

В нарушение законодательства, допускающего оплату по одному производству не более одного раза в год, исполнитель направил в департамент юстиции 76 повторных отчетов по 47 делам, что позволило ему незаконно получить деньги.

Обвиняемый признан виновным и осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы. Также ему запрещено заниматься соответствующей деятельностью сроком на 5 лет.

Ранее сообщалось о хищении 211 млн тенге, выделенных по программе льготного кредитования в области Абай.
 
27.04.2026, 12:10

18-летнему казахстанцу грозит пожизненное заключение в Грузии за наркопреступление  Дополнено

Тбилиси. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Грузии задержан 18-летний гражданин Казахстана по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

​По информации ведомства, вместе с казахстанцем по делу проходит гражданин Украины. Обоих фигурантов 2008 года рождения подозревают в приобретении и хранении наркотиков, а также в содействии их незаконному сбыту.

​В ходе следственных мероприятий и обысков правоохранители обнаружили и изъяли крупную партию метадона. Кроме того, у задержанных найдены материалы, предназначенные для фасовки и подготовки запрещенных веществ к реализации.


​Расследование проводится по статье 260 Уголовного кодекса Грузии (Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

Дополнено 27.04.2026, 14.40

В Министерстве иностранных дел РК подтвердили информацию о задержании 18-летнего казахстанца в Грузии, передает корреспондент агентства.

По имеющимся данным, правоохранительными органами Грузии нашему гражданину инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса Грузии (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Консул Казахстана находится на прямой связи с компетентными органами Грузии для выяснения всех обстоятельств дела", - заявили в ведомстве.


Подчеркивается, что вопрос находится на контроле министерства.

Ранее в Алматы изъяли килограмм синтетических наркотиков и боеприпасы.
 
27.04.2026, 11:28

В Казахстане выявили канал торговли персональными данными  

Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане и Алматы при координации органов прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в незаконном сборе и распространении персональных данных граждан РК. Об этом сообщили в пресс-службе Комитет национальной безопасности.

​По материалам следствия, фигуранты уголовного дела продавали в интернете полученную неправомерным путем информацию. Установлено, что покупателями выступали некоторые представители микрофинансовых и коллекторских организаций, а также физические лица.

​В ходе обысков у подозреваемых изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, крупная сумма денежных средств и иные вещественные доказательства.

​В настоящее время проводится досудебное расследование по статьям 147, 208 и 210 Уголовного кодекса РК. Иная информация разглашению не подлежит.


Ранее сообщалось, что в Казахстане в правила сбора и обработки персональных данных внесли изменения.
 
27.04.2026, 09:36

Подпольное онлайн-казино с оборотом 557 млн тенге раскрыли в Шымкенте  

Шымкент. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте пресечена деятельность подпольного онлайн-казино с оборотом более 557 млн тенге. Игорная сеть работала через мобильное приложение, привлекая игроков из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным АФМ, житель Шымкента организовал работу подпольного интернет-казино, функционировавшего в формате покерных игр. Через мобильное приложение были созданы игровые клубы, которые круглосуточно привлекали игроков.

Отмечается, что для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений.

Игроки пополняли свои аккаунты переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись "фишки", дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей. Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола - от 3 до 5% ("рейк"), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков", - проинформировали в АФМ.


Также сообщается, что организаторы в целях сокрытия финансовых потоков использовали банковские счета дропперов, включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счет.

Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге", - рассказали в АФМ.


Как сообщили в ведомстве, в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе обыска по месту проживания организатора незаконного игорного бизнеса обнаружено наркотическое вещество.

Уголовное дело направлено в суд.


Как сообщалось ранее, в апреле во Вьетнаме был задержан казахстанский блогер, находившийся в международном розыске за организацию незаконного игорного бизнеса.

Напомним, в Казахстане игорный бизнес строго регулируется законом и допускается только в специально отведенных зонах. В соответствии с законодательством, казино и залы игровых автоматов могут функционировать исключительно на территории Конаева и Бурабая.

Организация азартных игр вне этих зон, в том числе через интернет и мобильные приложения, запрещена и влечет уголовную ответственность. Запрет распространяется как на офлайн-казино, так и на любые формы нелегального онлайн-гемблинга, включая покерные платформы и букмекерские сервисы без лицензии.


 
25.04.2026, 18:51

В Талдыкоргане женщина погибла после нападения с ножом в столовой

Сообщается, что подозреваемый был ранее судим за убийство
Талдыкорган. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельные ножевые ранения получила женщина в одной из столовых Талдыкоргана, сообщили в департаменте полиции Жетысуской области.

Сотрудниками полиции расследуется уголовное дело по факту убийства. По предварительным данным, в ходе бытового конфликта подозреваемый нанес потерпевшей ножевые ранения", - проинформировали в департаменте полиции.


Подозреваемый задержан, проводится расследование.

По информации из соцсетей, пострадавшая скончалась в больнице. Также сообщается, что нападавший ранее уже был судим за убийство.

Напомним, что в Костанайской области женщина была убита на почве ревности.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".

 
25.04.2026, 15:13

Жестокое убийство женщины на почве ревности произошло в Костанайской области

Убийца получил 8 лет тюрьмы
Костанай. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - К 8 годам тюрьмы за убийство своей гражданской жены приговорен житель села Троебратское Узункольского района, сообщили в пресс-службе судов Костанайской области.

Как выявило следствие, поздним вечером 3 января текущего года между подсудимым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он нанес ей множественные удары, вследствие чего женщина скончалась.

Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Ранее сообщалось, что житель Костанайской области убил жену и сына. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
