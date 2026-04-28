27.04.2026, 12:30
Похищенные при строительстве алматинского метро 127 млн тенге вернули государству
Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После кассационного пересмотра по делу о хищениях при строительстве алматинского метро государству вернули 127 млн тенге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
127 млн тенге установлено на банковских счетах другого юридического лица. По кассационному протесту прокурора судебные акты изменены, денежные средства обращены в доход государства", - заявили в пресс-службе.
Напомним, о том, что сотрудников метро подозревают в хищении крупной суммы, стало известно еще летом 2024 года.
Позже Алмалинский районный суд приговорил 10 должностных лиц КГП "Метрополитен" и подрядной организации к длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд также постановил взыскать ущерб в солидарном порядке. По данным Генпрокуратуры, они организовали схему хищения денежных средств, выделенных на строительство и оснащение метрополитена в Алматы.
28.04.2026, 10:40 5196
В Алматы ликвидировали крупную фрод-сеть телефонных мошенников
Фото: скриншот из видео КНБ
Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле 2026 года сотрудники Комитета нацбезопасности при координации органов прокуратуры пресекли в Алматы деятельность преступной группы, причастной к телефонному мошенничеству. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, злоумышленники организовали схему международных звонков казахстанским абонентам в обход операторов связи. Для этого через подставные юридические лица создавались виртуальные телефонные станции, приобретались местные SIM-карты и использовалось вредоносное программное обеспечение.
Как уточнили в КНБ, с использованием данной инфраструктуры было осуществлено более 4 млн звонков. Ущерб операторам связи превысил 15 млн тенге.
В ходе обысков изъяты технические средства и иные вещественные доказательства.
Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее в Алматы были задержаны подозреваемые в пособничестве международным группам мошенников.
27.04.2026, 17:38 60246
Супругов-блогеров осудили в Астане за незаконное предпринимательство и отмывание денег
Фото: Depositphotos
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Супругам-блогерам вынесен приговор в Астане за получение незаконного дохода и отмывание средств, сообщает издание Kazinform.
Блогеру назначено два года условного лишения свободы с пробационным контролем и конфискацией имущества. Его супруга приговорена к двум годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с конфискацией, однако исполнение наказания отсрочено на два года из-за наличия троих малолетних детей.
Отмечается, что ущерб в размере 247,6 млн тенге супруги возместили, в связи с чем гособвинение отказалось от гражданского иска, а производство по нему прекращено.
Суд также постановил конфисковать 17 смартфонов iPhone 16 и восемь автомобилей Hyundai Elantra. При этом арест с автомобилей Lamborghini Urus и Lexus RX 600 будет снят после вступления приговора в законную силу.
Также с осужденных взыскан обязательный платеж в фонд компенсации потерпевшим в размере 20 МРП (78 640 тенге).
Поводом для расследования стал розыгрыш 10 автомобилей, организованный блогером Ж. После этого в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи поступило заявление с просьбой проверить деятельность блогеров.
В ходе проверки ведомство приобрело предлагаемые ими курсы и установило, что они не соответствуют заявленному содержанию. По данным комитета, обучение носило формальный характер, не имело практической ценности, а стоимость в 30 тыс. тенге была завышена.
16 октября материалы дела были переквалифицированы в уголовное производство. Проведенная экспертиза установила ущерб в размере 247,6 млн тенге, которые, по версии следствия, были получены незаконным путем.
27.04.2026, 17:03 63656
В Алматы судебный исполнитель получил более 4 млн тенге незаконно и отправился в тюрьму
Фото: Depositphotos
Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Частный судебный исполнитель получил тюремный срок за хищение бюджетных средств в Алматы, сообщили в прокуратуре города.
Как установило расследование, в 2024 году подсудимый незаконно получил из бюджета 4,2 млн тенге в качестве оплаты за работу по исполнительным производствам о взыскании алиментов.
В нарушение законодательства, допускающего оплату по одному производству не более одного раза в год, исполнитель направил в департамент юстиции 76 повторных отчетов по 47 делам, что позволило ему незаконно получить деньги.
Обвиняемый признан виновным и осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы. Также ему запрещено заниматься соответствующей деятельностью сроком на 5 лет.
Ранее сообщалось о хищении 211 млн тенге, выделенных по программе льготного кредитования в области Абай.
27.04.2026, 12:10 77196
18-летнему казахстанцу грозит пожизненное заключение в Грузии за наркопреступление Дополнено
Фото: Depositphotos
Тбилиси. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Грузии задержан 18-летний гражданин Казахстана по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.
По информации ведомства, вместе с казахстанцем по делу проходит гражданин Украины. Обоих фигурантов 2008 года рождения подозревают в приобретении и хранении наркотиков, а также в содействии их незаконному сбыту.
В ходе следственных мероприятий и обысков правоохранители обнаружили и изъяли крупную партию метадона. Кроме того, у задержанных найдены материалы, предназначенные для фасовки и подготовки запрещенных веществ к реализации.
Расследование проводится по статье 260 Уголовного кодекса Грузии (Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.
Дополнено 27.04.2026, 14.40
В Министерстве иностранных дел РК подтвердили информацию о задержании 18-летнего казахстанца в Грузии, передает корреспондент агентства.
По имеющимся данным, правоохранительными органами Грузии нашему гражданину инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса Грузии (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Консул Казахстана находится на прямой связи с компетентными органами Грузии для выяснения всех обстоятельств дела", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что вопрос находится на контроле министерства.
Ранее в Алматы изъяли килограмм синтетических наркотиков и боеприпасы.
27.04.2026, 11:28 79851
В Казахстане выявили канал торговли персональными данными
Фото: КНБ РК
Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане и Алматы при координации органов прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в незаконном сборе и распространении персональных данных граждан РК. Об этом сообщили в пресс-службе Комитет национальной безопасности.
По материалам следствия, фигуранты уголовного дела продавали в интернете полученную неправомерным путем информацию. Установлено, что покупателями выступали некоторые представители микрофинансовых и коллекторских организаций, а также физические лица.
В ходе обысков у подозреваемых изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, крупная сумма денежных средств и иные вещественные доказательства.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статьям 147, 208 и 210 Уголовного кодекса РК. Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в правила сбора и обработки персональных данных внесли изменения.
27.04.2026, 09:36 84746
Подпольное онлайн-казино с оборотом 557 млн тенге раскрыли в Шымкенте
Фото: Depositphotos
Шымкент. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте пресечена деятельность подпольного онлайн-казино с оборотом более 557 млн тенге. Игорная сеть работала через мобильное приложение, привлекая игроков из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным АФМ, житель Шымкента организовал работу подпольного интернет-казино, функционировавшего в формате покерных игр. Через мобильное приложение были созданы игровые клубы, которые круглосуточно привлекали игроков.
Отмечается, что для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений.
Игроки пополняли свои аккаунты переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись "фишки", дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей. Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола - от 3 до 5% ("рейк"), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков", - проинформировали в АФМ.
Также сообщается, что организаторы в целях сокрытия финансовых потоков использовали банковские счета дропперов, включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счет.
Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге", - рассказали в АФМ.
Как сообщили в ведомстве, в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе обыска по месту проживания организатора незаконного игорного бизнеса обнаружено наркотическое вещество.
Уголовное дело направлено в суд.
Как сообщалось ранее, в апреле во Вьетнаме был задержан казахстанский блогер, находившийся в международном розыске за организацию незаконного игорного бизнеса.
Напомним, в Казахстане игорный бизнес строго регулируется законом и допускается только в специально отведенных зонах. В соответствии с законодательством, казино и залы игровых автоматов могут функционировать исключительно на территории Конаева и Бурабая.
Организация азартных игр вне этих зон, в том числе через интернет и мобильные приложения, запрещена и влечет уголовную ответственность. Запрет распространяется как на офлайн-казино, так и на любые формы нелегального онлайн-гемблинга, включая покерные платформы и букмекерские сервисы без лицензии.
25.04.2026, 18:51 172796
В Талдыкоргане женщина погибла после нападения с ножом в столовой
Сообщается, что подозреваемый был ранее судим за убийство
Талдыкорган. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельные ножевые ранения получила женщина в одной из столовых Талдыкоргана, сообщили в департаменте полиции Жетысуской области.
Сотрудниками полиции расследуется уголовное дело по факту убийства. По предварительным данным, в ходе бытового конфликта подозреваемый нанес потерпевшей ножевые ранения", - проинформировали в департаменте полиции.
Подозреваемый задержан, проводится расследование.
По информации из соцсетей, пострадавшая скончалась в больнице. Также сообщается, что нападавший ранее уже был судим за убийство.
Напомним, что в Костанайской области женщина была убита на почве ревности.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
25.04.2026, 15:13 177316
Жестокое убийство женщины на почве ревности произошло в Костанайской области
Убийца получил 8 лет тюрьмы
Костанай. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - К 8 годам тюрьмы за убийство своей гражданской жены приговорен житель села Троебратское Узункольского района, сообщили в пресс-службе судов Костанайской области.
Как выявило следствие, поздним вечером 3 января текущего года между подсудимым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он нанес ей множественные удары, вследствие чего женщина скончалась.
Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.
Ранее сообщалось, что житель Костанайской области убил жену и сына. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?