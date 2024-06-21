У убитой в Германии экс-судьи из Казахстана обнаружили ножевые ранения рук, шеи и лица

По делу до сих пор нет ни одного подозреваемого

Фото: instagram.com/podslushano.de

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Берлин. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - У убитой в Германии экс-судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой обнаружили ножевые ранения рук, шеи и лица, сообщает - У убитой в Германии экс-судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой обнаружили ножевые ранения рук, шеи и лица, сообщает BILD





Мы предполагаем, что произошла драка, что на женщину напали и она, должно быть, отчаянно защищалась", - рассказал следователь.





По информации BILD, по делу до сих пор нет ни одного подозреваемого.





Одновременно с Сайлыбаевой пропала ее 49-летняя свекровь Наталья Донцова из России. 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор ее не видели. Сейчас юная Жаклин находится с отцом. В Германию из Казахстана приехал 35-летний брат погибшей Канат Сайлыбаев.





У нас была очень тесная связь. Мы волновались. Это было совершенно не в характере Айгуль. Обычно она отвечала на сообщения в течение пяти минут. Наши родители разговаривали с ней по телефону каждый день, последний раз 3 июня. Уже 5 июня мы сообщили в полицию. <...> Айгуль была очень открытым и отзывчивым человеком. Она любила свою дочь больше всего на свете и была любящей матерью. Надеюсь, тот, кто виновен в смерти Айгуль, понесет справедливое наказание и справедливость восторжествует", - рассказал брат погибшей.



