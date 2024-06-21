20.06.2024, 19:39 36861
У убитой в Германии экс-судьи из Казахстана обнаружили ножевые ранения рук, шеи и лица
Фото: instagram.com/podslushano.de
Рассказать друзьям
Берлин. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - У убитой в Германии экс-судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой обнаружили ножевые ранения рук, шеи и лица, сообщает BILD.
Мы предполагаем, что произошла драка, что на женщину напали и она, должно быть, отчаянно защищалась", - рассказал следователь.
По информации BILD, по делу до сих пор нет ни одного подозреваемого.
Одновременно с Сайлыбаевой пропала ее 49-летняя свекровь Наталья Донцова из России. 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор ее не видели. Сейчас юная Жаклин находится с отцом. В Германию из Казахстана приехал 35-летний брат погибшей Канат Сайлыбаев.
У нас была очень тесная связь. Мы волновались. Это было совершенно не в характере Айгуль. Обычно она отвечала на сообщения в течение пяти минут. Наши родители разговаривали с ней по телефону каждый день, последний раз 3 июня. Уже 5 июня мы сообщили в полицию. <...> Айгуль была очень открытым и отзывчивым человеком. Она любила свою дочь больше всего на свете и была любящей матерью. Надеюсь, тот, кто виновен в смерти Айгуль, понесет справедливое наказание и справедливость восторжествует", - рассказал брат погибшей.
Ранее сообщалось, что криминальная полиция Германии обнаружила тело женщины, по внешним признакам принадлежащее гражданке Республики Казахстан Айгуль Сайлыбаевой.
новости по теме
21.06.2024, 17:00 3801
Астанчанка обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница города Астаны обещала смягчить приговор бывшему министру нацэкономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
По заявлению родственников Бишимбаева К. проводится досудебное расследование в отношении жительницы столицы Г. Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть в завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву", - проинформировали в пресс-службе.
Наряду с этим, отметили в агентстве, действия подозреваемой квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере.
Проверяются другие эпизоды ее преступной деятельности. С санкции суда подозреваемая взята под стражу. Расследование продолжается", - добавили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что экс-министр Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги.
Напомним, весной прошлого года в Алматы произошла массовая драка после того, как трое проходивших мимо парней вступились за девушку, которую избивал молодой человек. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы. По словам отца пострадавшего, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.
Адвокат потерпевшей стороны заявил о некорректных высказываниях следователя по этому делу капитана полиции Құдратіллаева Н. в адрес пострадавших.
21.06.2024, 14:11 10256
Покушение на казахстанского журналиста: Генпрокуратура начала расследование
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан начала досудебное расследование по факту покушения на убийство казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве, сообщили в пресс-службе ведомства.
По уголовному делу создана следственно-оперативная группа, которой проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемых", - сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее глава ведомства обратился в адрес генерального прокурора Украины с предложением оказать всяческое содействие в раскрытии данного преступления, задействовав в нем наиболее опытных казахстанских следователей.
Ход расследования уголовного дела взят на особый контроль Генеральной прокуратуры", - отметили в пресс-службе.
Сегодня в МВД прокомментировали заявление жены пострадавшего Натальи Садыковой о личности подозреваемого в нападении на ее мужа.
Напомним, во вторник, 18 июня, неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Информацию о нападении подтвердила украинская полиция. По ее данным, в Киеве на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
Нападение на казахстанского журналиста в Киеве прокомментировал президент Токаев. Он заявил, что произошедшее вчера преступление следует рассматривать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.
21.06.2024, 11:25 13116
Нападение на казахстанского журналиста в Киеве: в МВД прокомментировали заявление жены пострадавшего
Рассказать друзьям
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан прокомментировали заявление Натальи Садыковой о личности подозреваемого в нападении на ее мужа - казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, сообщает Polisia.kz.
Относительно гражданина М.Каратаева сообщаем, что еще в январе 2019 года он был уволен из органов внутренних дел и в настоящее время не является сотрудником полиции. Сейчас мы в соответствии с поручением главы государства проводим соответствующие оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела", - проинформировали в МВД.
В ведомстве заверили, что по результатам данной работы будет предоставлена дополнительная информация.
Ранее Наталья Садыкова на своей странице в Сети заявила о том, что украинская полиция установили подозреваемых в совершении преступления.
Напомним, во вторник неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Информацию о нападении подтвердила украинская полиция. По ее данным, в Киеве на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
Позже Токаев прокомментировал нападение на казахстанского журналиста в Киеве
21.06.2024, 10:22 16626
В Жамбылской области осудили руководство "Таза-Талас" за хищение госимущества
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Тараз. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Таласского района выявила схему хищения автотранспортных средств, находящихся на балансе КГП на ПХВ "Таза-Талас".
Руководство предприятия на основании поддельных документов без выставления на торги реализовало третьим лицам четыре автомобиля. Общая сумма ущерба государству составила 22 млн тенге. По данному факту прокуратурой Таласского района начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества)", - сообщили в прокуратуре Жамбылской области.
В рамках дела прокуратурой возвращено два автомобиля на сумму 10 млн тенге, а также взыскано 7 млн тенге.
Приговором Таласского районного суда от 13 июня 2024 года директор предприятия "Таза-Талас" и его заместитель осуждены к лишению свободы сроком на 7 лет с пожизненным запретом на занятие должностей государственной службы. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в прокуратуре.
19.06.2024, 15:22 72681
Порядка 19 млрд тенге отдали казахстанцы мошенникам за последние три года - Антикор
Рассказать друзьям
Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 3 года в производстве Антикоррупционной службы зарегистрировано более 700 уголовных дел по фактам мошенничества, из них более ста были сопряжены с подстрекательством к даче взятки, сообщил на брифинге Антикора официальный представитель ведомства Данияр Бигайдаров.
По словам Бигайдарова, по фактам мошенничества за отчетный период осуждено 424 лица. Общая сумма переданных мошенникам средств по республике составляет порядка 19 млрд тенге.
В качестве примера спикер привел дело в отношении руководителя отдела областного управления государственной инспекции труда.
Он осужден за покушение на хищение средств предпринимателя и подстрекательство его к даче взятки должностным лицам за прекращение уголовного преследования по факту смерти двух работников на производстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - рассказал представитель Антикора.
19.06.2024, 13:37 76896
Руководители Комитета рыбного хозяйства МСХ получили по 6 лет за коррупцию
Подсудимые с 2021 года брали взятки от представителей малого и среднего бизнеса за общее покровительство
Рассказать друзьям
Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Суд вынес приговор руководителям Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК за коррупцию, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
Приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны осуждены председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Жунусов Н.Т. и его подчиненный - руководитель управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Суыкбаев Е.К. Приговором суда им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы", - сообщили в Антикоре.
Подсудимых обвиняли в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство.
Они также лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее Антикор сообщал о завершении расследования в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК.
19.06.2024, 12:18 78351
В Атырауской области экс-аким района получил два года ограничения свободы за избиение жены
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Атырау. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области бывший аким района получил два года ограничения свободы за избиение своей жены, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Приговором суда И.Р. назначено два года ограничения свободы. Гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 20 млн тенге удовлетворен частично, с И.Р. в качестве компенсации морального вреда взыскано в пользу потерпевшей У.А. два млн тенге", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Судом установлено, что в мае прошлого в квартире между подсудимым и его супругой возникла ссора.
В ходе конфликта И.Р., пользуясь, что потерпевшая материально зависима от него, на этой почве устроив скандал, схватил за правое плечо супругу У.А., повел ее в комнату, закрыв за собой дверь. Убедившись, что ему никто не помешает, в целях умышленного причинения вреда здоровью повалил У.А. на пол и несколько раз пинал ногами в область левого бедра, в результате чего здоровью потерпевшей У.А. был нанесен вред средней тяжести в виде перелома пятого позвонка, без смещения", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что вина подсудимого доказана.
Напомним, в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
19.06.2024, 10:26 83036
Суррогатный алкоголь производили в Акмолинской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Кокшетау. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Факт незаконного производства суррогатной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок на территории Акмолинской области пресечен Агентством по финансовому мониторингу, сообщили в пресс-службе АФМ.
Изобличенная группа лиц под руководством жителя Степногорска, состоящая из шести человек, (которая) реализовывала суррогатную алкогольную продукцию на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, изъято более 20 тысяч бутылок готовой продукции и более 100 тысяч пустых бутылок, спиртосодержащая жидкость, спирт, поддельные учетно-контрольные марки.
За период преступной деятельности оборот денежных средств составил более 350 млн тенге.
Приговором суда фигуранты по делу привлечены к уголовной ответственности, в том числе за легализацию имущества, добытого преступным путем в сумме 4,6 млн тенге, конфискованного в доход государства.
Читаемое
21.06.2024, 09:12Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в июле 21.06.2024, 10:3617811Пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов 10-летней давности приходится на 2024-2025 годы 21.06.2024, 10:2216141В Жамбылской области осудили руководство "Таза-Талас" за хищение госимущества 21.06.2024, 12:31Наркомания, лудомания и продвижение института семьи: о чем говорил Токаев с замглавы Организации ветеранов14391Наркомания, лудомания и продвижение института семьи: о чем говорил Токаев с замглавы Организации ветеранов 21.06.2024, 11:0513641Ремонт и строительство новых ТЭЦ: будут ли привлекаться средства ЕНПФ 14.06.2024, 12:39208056Двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в СКО 15.06.2024, 11:43190906В столичной школе женщина упала в шахту лифта 16.06.2024, 13:46174671Захват заложников в ростовском СИЗО: шестеро захватчиков ликвидированы 16.06.2024, 13:24168911Десять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Уральске 17.06.2024, 19:05147446В Алматы должникам отключат горячую воду 22.05.2024, 16:05349791Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане 22.05.2024, 15:23Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений317236Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений 23.05.2024, 18:25275901В Астане наградили школьника за спасение пятилетного мальчика 23.05.2024, 15:15Мы не можем остаться в стороне - сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары270941Мы не можем остаться в стороне - сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары 10.06.2024, 09:13261956Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?